Kadeřnice Blanka Hašková: Trendem jsou nyní růžové prameny

Jak vzpomínáte na pořad Vypadáš skvěle?

Samozřejmě mi přinesl mediální známost mimo kadeřnickou obec, kde už jsem jméno měla. Přineslo nám to i hodně klientů, spousta z nich ale měla pocit, že jim s vlasy změním i život, že když se dostanou k té paní z televize, budou šťastnější. Lidé v tom pořadu prošli celkovou proměnou vizáže, včetně oblečení, make-upu, takže pak měli radost, vypadali šťastně a to samé pak očekávali klienti v salonu.

Dají se v účesech pořád ještě nacházet nové trendy, nebo už se jen v obměnách vracejí ty staré?

Sama se divím, že je to možné, ale opravdu se stále ještě vynořují novinky. I když je pravda, že jsem zažila období, kdy se vracely trendy, které jsem zažila, když jsem začínala. To jsem si pomyslela: „Do Prčic, už jede druhý kolo, to už jsem asi stará,“ (smích). Teď je to třeba návrat růžových pramenů, ale zase v obměně, barví se jako doplněk přírodních vlasů. Pořád ještě přetrvává trend barvení ve stylu ombré (vlasy se pozvolna barví až několik centimetrů od hlavy nebo až v poslední třetině délky, pozn. red.), ale tónuje se třeba do fialova nebo do šediva. Takže novinky se objevují pořád, ale myslím, že jim lidé méně podléhají. Už se neděje to davové šílenství jako dřív.

Je nějaký účes, který sluší většině lidí a vypadá dobře za všech okolností?

Já jsem za těch dvacet let zjistila, že něco jako typ obličeje a k němu vhodný účes vůbec neplatí. Jediné, na čem záleží, je, jestli člověk ty vlasy zvládne. Je důležité, aby k účesu dostal instrukce, aby si je uměl vyfoukat, upravit, aby si s nimi uměl poradit. Kadeřník musí šít účes ke zručnosti toho člověka. Znám spoustu žen, které naprosto popírají nějaká zažitá pravidla „obličej versus účes“. Například mám klientku s ohromným nosem, ke kterému nosí úplně kraťoučkou ofinu. Dokonalý učebnicový příklad toho, co se takzvaně nesmí. A tahle dáma to přitom umí tak nosit a tak se to k ní hodí a doplňuje ji to, že vypadá naprosto skvěle. Pokud člověk najde něco, v čem se cítí dobře, je to vkusné a jeho vlasy jsou zdravé, všechna pravidla jdou stranou.

Jaké jsou dnes trendy v barvení?

Myslím, že je to individuální v závislosti na konkrétním kadeřníkovi. Já například nemám ráda odrosty. Takže i když chce být někdo světlý, preferuju, aby ta základní barva byla hodně blízká přírodní barvě, a pak postupně zesvětluju. A je už jedno, jestli to vyrobím tenkým melírem nebo jinou technikou. Ale mám i zákaznice, které mají odrosty, například Táňa Kuchařová, protože jí to tak vyhovuje. Ale já sama mám radši, když člověk nepůsobí jako obarvený. Samozřejmě, taky barvím lidi, u nichž jde o čistou extravaganci, něco nepřehlédnutelného. Ale osobně mám radši, když jsou vlasy v takové poloze, že lidi spíš řeknou: „Tobě to sluší,“ než „Ty máš skvělý účes“.

Vyhledávají vás také celebrity. Čím jsou tito zákazníci specifičtí?

Tak mám jednoho takového zákazníka, nebudu jmenovat, a ten mě obzvlášť baví, protože moje kreativita v jeho případě probíhá následovně: „Stříhalas mě před dvěma měsíci, po třech týdnech jsem dotočil obraz, na který teď navazuju. Takže mě musíš ostříhat, jako před dvěma měsíci plus tři tejdny.“ (smích) Zkrátka s herci, kteří zrovna něco točí, nepohnu. A chceme-li si zablbnout, musíme to složitě plánovat na období, kdy nemají žádné závazky. Stejné je to s modelkami. Táňa Kuchařová si velice dlouho přála vyzkoušet zrzavou barvu a opravdu několik let jsme hledaly termín, kdy bychom si mohly zaexperimentovat. Podařilo se to až letos v létě, kdy věděla, že čtyři týdny nebude fotit nic, kde musí být blond, a poté navíc odjížděla k moři, takže jsem věděla, že jí tam barva dobře vyšisuje a půjde snadno vrátit na blond. Totéž bylo s odbarvováním Jitky Čvančarové. Strašně dlouho jsme hledaly moment, kdy Jitka bude mít tak dlouhý prostoj, aby si mohla zkusit být blondýna.

