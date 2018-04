Na mastné vlasy v zimě se hodí suché šampóny, radí kadeřnice

Čepice nás sice v mrazu spolehlivě zahřeje, zato naše vlasy jejím nošením trpí. Čím více je totiž pokrývka hlavy v kontaktu s pokožkou, tím víc se vlasy mastí a svědí. Proto by čepice neměla hlavu příliš svírat. „Doporučila bych produkty vhodné pro mastící se pokožku, jako je například suchý šampón s objemovým pudrem,“ říká kadeřnice Jana Šrámková.

Doporučuje také si vlasy mýt pravidelně, minimálně obden. „Záleží především na typu vlasové pokožky, jak moc se mastí a jakou mírou jsou vlasy narušené,“ radí kadeřnice. Pomůže, pokud si při mytí necháte šampón působit o něco déle než normálně. Šampon by měl být kvalitní, s dostatečným obsahem živin. Nezapomeňte na kondicionér, ten zabraňuje vysoušení vlasů. „Pozor, aby se při mytí zbytečně vlasy nezacuchávala do sebe, aby nedocházelo k mechanickému poškozování,“ upozorňuje Jana Šrámková.

Chlad i horko vlasy vysušují

Dalším nepřítelem vlasů jsou prudké teplotní změny. Platí jednoduché pravidlo, že čím chladnější počasí, tím více se vlasy vysušují. Na vině je totiž nízká vlhkost vzduchu. Vlasy jsou pak mdlé, statické a také pokožka hlavy se stává citlivější. Při příchodu do vytopené místnosti, mohou působením tepla začít krepatět. Je to podobné, jako bychom je vystavily působení fénu. Pomůže, poku je budeme účinně hydratovat. „Osobně bych Vám doporučila produkty, které využíváme u nás na studiu, jako jsou Sachajuan Mask Hair Repair, Intensive Hair Oil nebo šampon od značky Redken All Soft,“ odpovídá kadeřnice, jaké přípravky pomohou vlasům pomoci.

O kadeřnici Jana Šrámková, Master Junior, působí ve studiu Bomton Florentinum. Je několikanásobnou finalistkou mezinárodní soutěže AICHI. Je členkou art týmu studií Bomton, podílí se na focení i na přehlídkách. Absolvovala stáže u světově uznávané kadeřnice Candice Wyatt-Minter.

Zabrat dostávají především dlouhé vlasy. Konečky se dostávají do kontaktu se svetry, kabáty a dalším oblečením, které si často svlékáme a oblékáme, a elektrizují. Následkem toho se pak konečky mohou třepit. Antistatické složky v sobě mají profesionální oleje či balzámy, které se vtírají do konečků. Některé z nich se aplikují do suchých, jiné do vlhkých vlasů.

Jestli to jen trochu jde, vyhněte se fénům, kulmám a žehličkám na vlasy. V zimních měsících totiž škodí vlasů více než obvykle. Nechce vlasy schnout přirozeně a při jejich úpravě upřednostněte lehké laky či tužidla. Jestli si bez fénu či kulmy svůj život představit nedokážete, používejte přípravky, které vlasy chrání. Žehličku nikdy nenanášejte na mokré vlasy. „Žehlením se vlasy nijak nespraví, spíše je více narušíte, pokud nepoužijete produkt před žehlením. Doporučila bych i hloubkové kůry pro vyrovnání a vyhlazení struktury vlasů,“ říka Jana Šrámková.

Pravidelná regenerace

Myslete i to, že základem je kvalitní sestřih. Ten nic nenahradí. Podle odborníků by se vlasy měly zastřihávat jednou za měsíc až měsíc a půl, aby se netřepily. To také podstatně napomůže jejich regeneraci. Dopřávat byste si ji měla pravidelně.

„Použitím produktů z drogerie nedosáhnete nikdy požadovaného výsledku. Lepší investici osobně vidím do profesionálních produktů. Produkty z drogerie nám vydrží mnohem méně než produkty z kadeřnictví, jelikož jsou koncentrovanější a stačí při aplikaci použít méně produktu,“ doporučuje Jana Šrámková.

Poraďte se se svým kadeřníkem, jaký typ masky se hodí pro vaše vlasy. Skvělým pomocníkem jsou i nejrůznější kúry ve spreji, oleje či krémové balzámy. Zkusit můžete i suché šampony, lehké laky či tužidla. Zkrátka vše, co vlasy vyživí do hloubky a pomůže posílit.Vyhnout byste se každopádně měla gelům a voskům. Jestli máte rádi přírodní přípravky, můžete si doma vykouzlit vlastní zábal. Například z kopřiv, octa nebo medu.