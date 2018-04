Kachna, hovězí nebo vepřové. Každá pečínka je neodolatelná

Výhodou pečených mas je, že i když působí jako náročné jídlo na přípravu, opak je pravdou.

Upéct dobré maso zvládnete, i když ve vaření teprve získáváte zkušenosti. Jen je třeba dodržet několik zásad.

Tou první je pořídit si kvalitní maso. Pro tyhle případy je dobré mít svého ověřeného řezníka, který vám i poradí, jaké maso vybrat, dá tipy na jeho úpravu.

Na pečení masa si pak vyhraďte dost času. Tím, že ho budete péct při nízké teplotě několik hodin, si v sobě uchová mnohem víc šťáv, než když mu dopřejete v troubě hodinu a půl při skoro maximální teplotě.

Aby maso získalo barvu a křupavou kůrku, na poslední část pečení ho nechte péct odklopené. Během pečení do masa nepíchejte, aby z něj nevytekla šťáva. Maso v pekáči podlévejte vodou (vývarem) vždy přiměřeně, abyste nakonec svou pečínku spíš nedusili, než pekli. A pravidelně maso polévejte výpekem.

Pokud se vám stane, že se během pečení všechen výpek odpařil, nebojte se jej doplnit dalším vroucím vývarem nebo vodou. Na závěr do výpeku seškrábejte všechny připečené kousky ze stěn nádoby, ve které se maso peklo.

Kachna pečená s jablky a rozmarýnem

Příprava: 15 minut + pečení 6 hodin

Pro 4 osoby

* 1 kachna

* sůl

* drcený kmín

* rozmarýn

* 4 menší jablka

1. Troubu předehřejeme na 120 °C. Kachnu omyjeme, osušíme. Osolíme zvnějšku i zevnitř, posypeme drceným kmínem a rozmarýnem.

2. Kachnu vložíme do pekáče, podlijeme vodou a necháme zakrytou péct 5 hodin.

3. Jablka omyjeme – malá jen přepůlíme, větší nakrájíme na měsíčky.

4. Po pěti hodinách pečení kachnu odklopíme, odebereme sádlo, přidáme do pekáče jablka, přelijeme výpekem a odklopenou pečeme další hodinu při 170 °C.

5. Během pečení kachnu přeléváme šťávou z kachny a jablek.

Pečené hovězí se zeleninou

Příprava: 30 minut + pečení 4–5 hodin

Pro 6 osob

* 2 kg hovězího masa

* sůl, pepř

* 2 malé cibule

* 3 stroužky česneku

* 2 lžíce sádla

* 2 bobkové listy

* 750 ml zeleninového vývaru

* 3 mrkve

* 1 petržel nebo kousek pastiňáku

* 2 celerové stonky

1. Troubu předehřejeme na 140 °C. Maso osolíme, opepříme. Nižší kus masa svážeme provázkem nebo nití.

2. Cibule a česnek oloupeme, cibuli pokrájíme na klínky.

3. V pekáči na sporáku rozehřejeme sádlo a maso na něm ze všech stran opečeme.

4. Podlijeme je vývarem, vložíme cibuli, česnek a bobkový list, zakryjeme a dáme péct do trouby na 3 hodiny.

5. Zeleninu očistíme a pokrájíme. Vložíme do pekáče k masu a společně zakryté pečeme další hodinu.

Hovězí se žampiony a slaninou

Příprava: 60 minut + pečení 2,5–3 hodiny

Pro 6 osob

* 1,5 kg hovězího masa

* olej

* sůl, pepř

* 300 g drobných žampionů

* 2 menší mrkve

* 1 malý pórek

* 1 malá cibule

* 3 stroužky česneku

* 6 silnějších plátků anglické slaniny

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Omyté a osušené maso potřeme olejem, osolíme a opepříme a necháme hodinu před pečením při pokojové teplotě odležet.

2. Na větší plech nalijeme trochu vody, umístíme na něj pečicí mřížku, maso na ni položíme a dáme do trouby péct 30 minut.

3. Po třiceti minutách snížíme teplotu na 120 °C a maso při této teplotě pečeme další 2 až 2,5 hodiny.

4. Houby očistíme, mrkev oškrábeme, nakrájíme na kostičky, pórek, oloupanou cibuli a česnek nakrájíme. Plátky slaniny překrájíme na menší kousky.

5. Když je maso dohněda upečené, sejmeme je i s mřížkou z plechu, zabalíme do alobalu a necháme 15 minut odpočinout.

6. Teplotu zvýšíme na 200 °C, na plech do odkapané šťávy dáme houby, zeleninu a slaninu a pečeme po dobu, kdy maso odpočívá.

Krkovička na šalvěji s dýní

Příprava: 15 minut + pečení 120 minut

* 1,5 kg krkovice

* 100 g anglické slaniny

* 2 lžíce dijonské hořčice

* 1 střední dýně hokkaido

* 2 cibule

* 1 lžíce sádla

* svazek šalvěje

* sůl, pepř

1. Troubu rozehřejeme na 150 °C. Maso osolíme, opepříme, potřeme ze všech stran hořčicí a poklademe polovinou šalvějových lístků. Krkovici obalíme slaninou a zpevníme provázkem, aby při pečení držela tvar.

2. Dýni rozkrojíme, lžící vydlabeme semínka a pokrájíme ji na drobnější kostičky. Cibuli nakrájíme na drobné klínky.

3. Na dno pekáčku dáme lžíci sádla a maso společně s cibulí na něm ze všech stran opečeme, poté vše podlijeme trochou vody. Pekáč vložíme do trouby a za občasného podlévání pečeme 1 hodinu. Poté do pekáčku přidáme nakrájenou dýni a zbytek šalvějových lístků a bez pokličky dopékáme 30 minut. Podáváme s bramborovou kaší.