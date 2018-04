Kabelka: nejlepší přítelkyně ženy

Letos musíte mít kabelku, která bude vypovídat o vašem stylu. Vybírejte z malých i obrovských, jednobarevných, vzorovaných, nabíraných a prošívaných, lesklých i odřených, lemovaných kožešinou nebo zdobených kovovými nýty…

Na počátku byl měšec

Vždy měli lidé potřebu nosit s sebou peníze a jiné nezbytnosti. Nejprve nosili měšce zavěšené u pasu. Další alternativou byly kapsy nebo kapsáře. Až později, kolem 14.století, je vystřídala kožená čtverhranná taštička zavěšená na pásku.

V 18. století ženy využívaly elegantní látkový vak, kam ukládaly potřeby na vyšívání a háčkování, když šly do dámského kroužku. Šlechtičny zase potřebovaly mít po ruce kosmetické drobnosti. První předchůdkyně kabelky získala název pompadurka podle markýzy de Pompadour, milenky Ludvíka XVI. V 19. století vznikaly miniaturní kabelky ze síťoviny, korálků a brokátu, kterým se říkalo réticule. Z nich se vyvinuly varianty dnešních společenských kabelek.

Nejvýznamnějším dámským doplňkem se kabelka stala na počátku 20. století. Tehdy ji začaly nosit všechny společenské vrstvy. Ženy s nižšími výdělky měly většinou jen jeden kousek z běžně dostupných surovin, zatímco elita si mohla dovolit luxusních modelů hned několik. Bohatí a slavní se chtěli vždy odlišovat, a tak si zavedli společenská pravidla předpisující kabelku dokonale sladěnou s šaty a obuví.

Dnes je móda benevolentnější. Kabelky jsou beze sporu dál zásadním módním doplňkem, podle něhož můžeme usuzovat na status a styl nositelky. Příjemné je, že móda ponechává prostor pro vyjádření osobitosti, takže žena může zkombinovat kabelku s jinými barvami bot i svrchníků.

Jakou kabelku máte, taková jste, nebo obráceně…

Prostřednictvím doplňků o sobě prozrazujete mnohé. Stačí pohled na kabelku a hned si uděláte úsudek, s kým máte tu čest. Některé ženy se kloní víc k batůžkům, jiné ke sportovním vakům a jiné k elegantním zavazadlům. Naštěstí jsou pryč časy, kdy bylo normální vlastnit jen jednu kabelku, fádní černou či hnědou, a tu nosit ke všemu.

Moderní žena si dnes nenechá nic diktovat, je kreativní a ráda střídá styly nebo alespoň barvy a vzory.

Ležérní přes rameno

Objemná, měkká a splývavá, vyrobená z jemné kůže, syntetiky či textilu. Může být dokonce i z papíru (Diesel). Co říká o své majitelce ? Je nespoutaná, nezávislá a nekonvenční, navíc i praktická, nosí-li ji v módní velikosti XXL. Vše, co potřebujete mít stále při ruce, se do obří kabelky vejde. Kosmetika, manikúra, diář, velká peněženka, osobní doklady i část nákupu na neděli.

Elegantní klasika

S pevnou konstrukcí, kratším držadlem, skvělým designem a zajímavým zapínáním ve více méně střední velikosti. Klasické kvalitní kabelky jsou nadčasové, podobně jako jejich obdivovatelky. Vyrábějí se pro dámy s velkým D. Některé si ke klasickému kostýmu vezmou sofistikovaný typ v tradiční černé nebo béžové barvě, jiné, suverénnější "lady" zvolí červenou, žlutou, zelenou nebo se zvířecím vzorem. Romantické bytosti klidně mohou trumfovat s odstíny růžové a s metalickými efekty.

Společenská psaníčka

Večerní příležitosti si říkají o malé, krásné a nepraktické kousky. Většinou se do nich nevejde víc než kapesníček a rtěnka, ale uznejte, že máte-li s sebou partnera, nic jiného nepotřebujete. Návrháři jimi letos doplnili nejen večerní, ale i vycházkové šaty a kabáty. Kombinace jak vystřižená ze zápisníku celebrity. Chcete-li působit exkluzivně a žensky, pořiďte si pouzdrovou kabelku do ruky.

Sportovní vaky

Nylonové, z impregnované textilie nebo skořepinové… s vytkávanými logy nebo se zajímavým potiskem, ozdobené nýtky a popruhy… takové jsou kabelky pro ženy se sportovním duchem. Tvarů je velká škála. Od ledvinek, které se nosí v pase, přes vaky a tašky do ruky až po batůžky. Jejich devizou je praktičnost, a právě proto je volí slečny a paní, které jsou aktivní a spontánní. Vedle sportovních značek je čím dál častěji vyrábějí i firmy, které se zabývají módní klasikou.

Brašny

Kabely, které připomínají malá cestovní zavazadla a také trochu aktovky na laptop. Jsou vyráběny z pevných a odolných přírodních usní v různých kombinacích. Kapsy a přihrádky jsou štepované režnými nitěmi, zapínání na zipy nebo na přezky má ozdobný charakter. Vedle funkčnosti je nezapře šmrnc. Jsou přesně pro emancipované ženy, kterým sluší hermafroditní styl.

Ikonické kabelky jsou snem mnohých žen.

Vášeň k drahým kabelkám je nevysvětlitelná, avšak pochopitelná. Žena zpravidla neprohloupí, investuje-li do krásné kvality. Ale cena luxusní kabelky od světově uznávané značky se často blíží ceně, za kterou byste měla plazmovou televizi, luxusní dovolenou nebo dokonce menší auto. Kabelka je však součástí stylu – image nositelky. S módním doplňkem si kupujete pocit, že jste někým, že někam patříte. Do vybrané společnosti těch, kteří módě rozumí.

Pokud toužíte mít noblesní značkovou kabelku a výše konta vám to neumožňuje, můžete si ji půjčit. Na adrese luxusybags.cz je nabízejí na jeden večer, když se potřebujete předvést na důležité schůzce či akci, i na celý měsíc.

Do kabelky neztloustnete

Přejte si jí jako dárek od partnera. Nebude muset řešit, zda trefí vaši konfekční velikost. Pokud vás nemá dostatečně přečtenou, co se stylu týče, napovězte mu. A co až vás překvapí výčitkou, že už jednu (dvě, tři …) máte? Až prakticky podotkne, zda-li vás věčné přendávání obsahu z kabelky do kabelky neunaví? Odpovězte mu: s kabelkami je to stejné jako se šaty – jedny nestačí, a navíc, denním střídáním tašek nehrozí, že by v nich mohl vzniknout nepořádek.