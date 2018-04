Kabát i stan v jednom. Nový projekt má pomoci uprchlíkům

„Dívala jsem se video, které bylo u článku o uprchlících. Novinář popisoval, jak spolu s pašeráky uprostřed noci uvázl na lodi plné lidí. Porouchal se motor a všichni zůstali uvězněni uprostřed oceánu. V tu chvíli jsem si říkala, že kdyby ti lidé měli reflexní vesty, bylo by daleko jednodušší je najít,“ vypráví módní návrhářka Angela Luna.

Hybridní kabáty se dají přetvořit ve spacák, stan, reflexní vestu nebo dětskou sedačku.

Uprchlická krize ji zasáhla natolik, že se rozhodla vytvořit oděv, který by mohl pomoci lidem v nouzi. Navzdory tomu, že byla za celý život kempovat pouze jednou, navrhla kabát, ze kterého se dá postavit stan. „Musela jsem proto dělat mnoho rešerší, hodně zkoušet, co lze a co nikoliv. Neustále jsem nacházela nějaké problémy a musela je odstraňovat,“ vzpomíná designérka, jak se zrodila nová humanitární módní značka Adiff. Nedostatky svých výrobků řešila přímo v terénu. Dokonce kvůli tomu odjela do Řecka testovat je na skutečných uprchlících.

Modelka má na sobě kabát a vak přes rameno, které se dokáží proměnit na stan pro celou rodinu. Vyspí se v něm dva dospělí a tři děti.

Adiff se specializuje na hybridní věci denní potřeby. Z kabátu se tak během chvilky může stát stan, ale také spacák, nebo třeba batoh. Součástí kolekce je i reflexní kabát nebo kabát, který je uzpůsoben, aby se v něm daly nosit děti. Veškeré oděvy mají zajistit bezpečnost, pohodlí a případně i přístřeší. Zkrátka vše, co by mohli lidé na cestách potřebovat. „Všechno oblečení, které vytvářím, je voděodolné a vyrobeno z materiálů, které vydrží i velkou zátěž a výkyvy počasí. Bundy jsou multifunkční, unisexové a pouze v jedné velikosti,“ popisuje Angela Luna.

A dodává, že část výtěžku z prodeje jde rovnou k uprchlíkům. Jejím přáním je, aby se změnil přístup celého módního průmyslu a jeho výdělky putovaly na podporu humanitárních aktivit. Značka Adiff je zaměřena na transparentní, etickou a udržitelnou produkci. „Dlouho byl módní průmysl prezentován jako cosi neuchopitelného, ale já doufám, že se to brzy změní,“ říká návrhářka.

Batoh a bunda v jednom

Podporu má i od své bývalé učitelky Yvonne Watsonové, se kterou se o projektu radila ještě před jeho spuštěním. „Ona je schopná změnit přístup módního světa a dosáhnout globální změny. Ten projekt je šance, jak vytvořit něco, co ji může daleko přesáhnout,“ chválí Yvonne svoji žačku.

Angela Luna je do své práce zapálená a kromě přímé pomoci uprchlíkům se snaží prostřednictvím módy promlouvat ke globálním tématům. Ráda by svoji značku postavila na modelu, kdy by zákazník při nákupu platil za dvě věci, a tím vlastně přispěl na charitu. Jeden kousek by si nechal a druhý by putoval k někomu, komu může pomoci přežít ve ztížených podmínkách utečeneckých táborů. Momentálně běží on-line kampaň, která má návrhářce pomoci rozjet podnikání.