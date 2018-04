K večeři bude salát

TIP

Těstovinová rýže je k dostání v prodejnách potravin v oddělení těstovin, a to jako zavářka do polévky, měli by ji mít také v italských specialitách. Je vyrobena z tvrdé pšenice semoliny. Salát můžete připravit také ze zbylé vařené nebo dušené rýže či drobných těstovin. Piniové oříšky zkuste zaměnit za alaburky - pražené loupané sójové boby. Ty se prodávají například v prodejnách zdravé výživy.