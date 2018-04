K silvestrovkému přípitku se hodí sekt se sirupem a jahodou

Nápoj lásky

Vyrobíte ho z ledové tříšťě, karamelového sirupu, jenž dodá nápoji lahodnost, červené Canberry vodky ze speciálních laponských brusinek, několika čerstvých jahod, citronové šťávy a pomerančového džusu. Všechny dobře promícháte v elektrickém mixéru a pak nalijete do větších bílých koktejlek s modrou stopkou a tmavě modrým rovným podstavcem.



"Okraj sklenice ozdobíme červenou cukrovou crustou ve tvaru pusinky, vedle ní zavěsíme rozkrojenou jahodu se špičkou lístku máty. Do červené sladké a voňavé "zmrzlinky" vetkneme dvě silnější stébla a pijeme ve dvou... Hodně lásky!"

Ze života barmana



Obývací pokoj bílého domku Karla Mayera, který stojí v Krmelíně u Ostravy, je doslova vytapetován zarámovanými diplomy. Barmanský stůl a nábytek pak zdobí další trofeje, které si Mayer přivezl z desítek tuzemských a zahraničních barmanských klání. "Nejcennější je skleněná maketa za druhé místo v mezinárodní koktejlové soutěži, která se konala v roce 1997 u příležitosti prvního celosvětového kongresu IBA (Světové barmanské asociace) v Karlových Varech," vzpomíná letošní vítěz 11. ročníku Valašského poháru - mistrovství republiky 2000 a prvního ročníku Memoriálu Bohumila Pavlíčka.



Při přípravách na soutěže se prý Mayer nejvíc potrápí s vymýšlením názvů drinků. "Inspirují mě jména celebrit či smyslných žen z erotických časopisů, ale také názvy lodí, mafiánů nebo tanců. Jeden ze svých koktejlů, který vznikl v době, kdy inženýr Libor Laštík z Ostravy přeplaval kanál La Manche, jsem pojmenoval Laštík-La Manche. Říkal jsem si, že první část názvu časem odpadne. Zůstane La Manche, to je chytlavé a zapamatovatelné.



Dopadlo to tak, že tento modrý koktejl z Finlandia vodky, citronové šťávy, pomerančového a ananasového džusu, karamelového sirupu a ledu, ozdobený melounem ve tvaru lodičky a stěžně s třešinkou, se uchytil pod názvem Laštík. Dnes mu už nikdo neřekne jinak," směje se tvůrce světoznámých koktejlů Lambada a CD Car Diplomat, které prezident Světové asociace barmanů zařadil do prestižní mezinárodní barmanské "kuchařky".