K moři jedině s vodkou

Všem, kteří teprve míří na dovolenou do teplých krajin, radím vzít si s sebou malou láhev vodky. Nejde ani tak o to, že by v přímořských letoviscích nebyla tak dobrá nebo levná, ale o to, že se dá využít jako výborný prostředek proti spálení kůže.