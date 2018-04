K lékaři se bude chodit na internet

Kishon prohlásil, že díky internetu prožívá zdravotnictví zásadní revoluci. Předpovídá, že jeho společnost zahájí již příští rok "webovou zdravotnickou péči", která umožní bezpečnou komunikaci mezi pacienty a lékaři přes počítač. "Pacient bude mít přímý přístup k lékaři, který se připojí na internet a nahlédne do osobních záznamů pacienta," řekl Kishon.Pacienti trpící chronickou nemocí si budou moci udržovat osobní zdravotní on-line deník a prostřednictvím počítače se spojit s informační službou dané farmaceutické společnosti. Budou si také moci "popovídat" s jinými pacienty nebo experty.Internet ušetří lékařům čas. Podle Kishona je pro doktora ztráta času sedět s pacientem a vysvětlovat mu, jak se má jako diabetik chovat; pacient bude moci čerpat z informací poskytovaných v počítači.Stále ale zůstává otázkou, zda je možné nahradit tradiční "lůžkovou" péči léčbou po internetu. Dr. Richard Finkel, specialista na vnitřní nemoci a preventivní medicínu, autor zdravotnické rubriky webových stránek GenerationA.com, určené pro lidi nad 50 let, řekl, že on-line medicína neléčí. Na otázku, jaký je jeho názor na vztahy mezi lékaři a pacienty přes internet, odpověděl, že "reálná konverzace" je nutná k tomu, aby zdravotní expert mohl určit důležitost zdravotního problému."Velmi důležitou informací pro stav pacienta je i jeho hlas. Proto i diskusní internetová stránka by v mnoha případech byla nedostačující," řekl Finkel. Mnohdy je nutné před diagnózou osobně pacienta vyšetřit, a proto podle Finkela bude obtížné pro lékaře zahrnout do velmi náročného programu i služby poskytované na internetu.Finkel je ale toho názoru, že pomocí internetu bude možné rozpoznat pacienty s chronickými problémy. Věří, že v současné době je důležitým zdrojem pro pacienty, kteří vyhledávají informace k prevenci a způsobům léčení. Podle statistik, které má Kishon k dispozici, skoro polovina všech uživatelů internetu vyhledává informace o zdravotní péči.