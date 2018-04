K hladkému klínu vede cesta trnitá

Víme, že časté mytí mýdlem mění pH zevního genitálu, čímž mu paradoxně škodíme. O to snadněji se tu totiž mohou usazovat bakterie následně vyvolávající zánět. Vlhké a zapařené prostředí navíc přitahuje infekci.



A tak by v naší koupelně neměl chybět neparfémovaný pH optimální mycí gel na intimní partie. U zdravých žen stačí mytí 2–3krát týdně, ženy náchylnější k infekcím sliznic ho mohou použít denně.

Nejrozšířenějím a nejpopulárnějším způsobem depilace zevního genitálu je takzvaný mokrý způsob: žiletka, pěna na holení a voda. Depilace voskem se hodí na třísla, maximálně na horní, méně citlivé partie klínu.

Po koupeli a ve směru

Nejlepší je upravit si ohanbí hned po vykoupání nebo přímo ve vaně, kde máte klid i pohodlí. Kůže je navíc po koupeli pěkně uvolněná a měkká a holení jde snáz. Kolik z ochlupení odstraníte, jaký "účes" dole zvolíte, to je jen na vás.

Nejspíš už také víte, že holení proti směru růstu chloupků je nejúčinnější. Ale pozor! Riskujete, že dorůstající "porost" vám bude zarůstat do kůže. Raději se tedy holte po směru růstu chloupků.

Po holení kůži opláchněte vlažnou vodou. Bezprostředně po depilaci nepoužívejte mýdlo, deodoranty ani parfémy. Vhodné je ošetřit kůži neutrálním tělovým mlékem bez alkoholu, případně dětským zásypem. Na třísla existují i speciální krémy proti zarůstání chloupků (např. Veet), nejsou však vhodné přímo na genitálie.

Pohoda, nebo věda

Některým z nás úprava ohanbí nečiní sebemenší potíže, pro jiné – s citlivou kůží – se holení stane vědou. "Holím se na genitáliích skoro každý den a kůže mě nahoře v okolí pysků začala svědit," napsala například jedna z nich v internetové dermatologické poradně. "Dávala jsem si zásyp, ale to ještě více vysušilo, někdy to tak svědí, že bych se uškrábala a kůže celá oteče jakoby to byly puchýře, potom se zase zklidní."

Jiná bojuje se zarůstajícími chloupky, sebeméně poškozená kůže reaguje zvýšenou pigmentací. "Holím se, ale póry po chloupkách se mi často zanítí, i když je pečlivě ošetřuji. Buď se tedy před přítelem stydím za chlupy, nebo za pupínky. Je to vážně peklo," zoufá si dvaadvacetiletá tmavovláska Marika.

Máte-li potíže, návštěvou kožního specialisty jistě nic nezkazíte. Nicméně je na snadě, že problém bude nejspíše holení samo o sobě. Možná kůži vadí váš holicí gel či krém. Proto zkuste po určitou dobu holení vynechat. Místo promazávejte například Linola krémem, Lipobasí a podobně. Potíže by měly zmizet.