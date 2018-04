K dětskému lékaři jen s rezervací, někdy i za peníze

V ordinacích proto musí přesluhovat velmi často i ti, kteří už dávno oslavili sedmdesáté narozeniny a mají nárok na zasloužený odpočinek. Průměrný věk pediatrů je i kvůli tomu hodně přes padesát let.



Největší problém sehnat lékaře je ve velkých městech a tam, kde se obec v posledních letech rychle rozrostla. Děti tak už nebere podle průzkumu MF DNES zhruba dvacet procent dětských lékařů. Pražský lékař z centra města Stanislav Kusý byl stručný: "Nezaregistruji, není kam!"

Rodičům se může stát, že si lékař řekne o peníze za registraci. Pokud ne, může si klást řadu podmínek.

Další z lékařů si kladou řadu podmínek. Upozorňují například rodiče, že už nemohou dojíždět po ordinačních hodinách na návštěvy k nemocnému dítěti, jako to bylo dřív zvykem. Nebo chtějí peníze za "registraci či za nadstandardní služby".

Například lékařka Alena Čadková sice za miminkem přijede na první návštěvu domů, ale pak už musí rodiče za ní. "Dojíždění nemůžu slíbit, protože mám hodně miminek," vysvětlila. A bez předchozí rezervace několik měsíců před porodem další děti nepřibírá. "Miminek je hodně, místa se rezervují. Až porodíte, už vás nemůžeme odmítnout, protože jste u nás nahlášená."

V ordinaci Dany Vodové z Brna si za mnohé služby připlatíte. A také tady je pořadník. "To je dobře, že voláte už teď," říká sestra z ordinace. Za pár týdnů by bylo pozdě, a to přesto, že miminko se narodí teprve v příštím roce.