K čemu je dobré zakázat potraty?

Polykala jsem slzy, ale byla to volba ze dvou zel

Technicky vzato není interrupce složitý zákrok. Lékař ženu uspí, uchopí čípek do jednozubých kleští a otevře děložní hrdlo. Zavede kanylu, vysaje obsah plodového vejce a vše zkontroluje kyretou. Do pěti minut může být výkon hotov. Profesionál: City stranou

"Naučila byste se jej i vy jako laik," říká gynekolog Jaroslav Feyereisl z pražské porodnice v Podolí. Dobrý lékař však podle něj potřebuje opakovanou zkušenost. Jinak by mohl selhat v případě, kdy žena na potrat musí, protože těhotenství ohrožuje její život. Za dvaadvacet let kariéry provedl Feyereisl nespočet potratů. "Nepočítal jsem je, stejně jako jsem nepočítal porody či odstraněné dělohy. Je to proces, který musíte řešit, a ne si dělat čárky," říká. "Jsou-li interrupce povoleny, pohybuji se v právním prostředí a nemám dilema." Nač lékař myslí, když dělá potrat? "Jen na výkon samý. Kolikrát mne zpočátku napadlo, že zatímco doma se člověk snaží o početí nového života, tady jej likviduje. Ale profesionální přístup musí být bez emocí, protože ty by mohly ohrozit váš výkon, a tedy i ženu." A tak i to, co po potratu zbude v misce, je pro lékaře "biologický materiál." Žena: Volba ze dvou zel

Žena, jež byla před pár týdny na potratu, je jednou z třiceti tisíc, které ročně tento zákrok podstoupí. Má dvě děti a rozvádí se. Otěhotněla s přítelem dřív, než plánovali. "Dítě by se narodilo ještě do tohoto manželství. Navíc zatím spolu nemůžeme společně bydlet," říká dvaatřicetiletá novinářka z Prahy, jež si přála zůstat v anonymitě. "Kdybych byla Madonna a měla prachy, nic bych neřešila," říká. "Oba jsme to obrečeli. To dítě bylo z lásky. Váhala jsem do poslední chvíle a složenku za potrat zaplatila ráno těsně předtím. Pak nás s přítelem dovedli na pokoj. Čekali jsme kvůli narkóze o žízni a hladu, ale místo vody polykali slzy. Brečela jsem i na sále a anestezioložka mě hladila po tváři. Vybavuji si, jak mi nasadili masku. Pak už to bylo za mnou. Když se člověk probudí, bolí ho břicho, ale v hlavě není nic. Zakázala jsem si to, protože vše jsem si vyřešila předtím. Vím, že ani jedna z možností nebyla dobrá a já volila jedno ze dvou zel."