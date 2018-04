K běhání potřebujete kvalitní boty. Jak je vybrat?

ČTĚTE TAKÉ:

Nejdříve si ujasněte, kde především chcete běhat. Zda na silnici, po pěšinách nebo v náročném terénu. Firmy totiž vyrábějí boty pro různé povrchy – s hladší podrážkou na silnici, s hrubou do terénu.

Pak byste také měli vědět, jestli máte nějakou deformaci nohy. Nejlépe to poznáte, když se podíváte na své obyčejné boty (případně jiné sportovní).

Pokud jsou "sešmajdané" směrem dovnitř, máte nohy do X, tedy tzv. pronaci. Jsou-li více opotřebené na vnější straně, máte nohy do O, tedy tzv. supinaci. Pokud je opotřebení rovnoměrně rozložené, máte neutrální došlap.

Proč je nutné to vědět? Protože každá z firem vyrábí modely pro různé případy deformací nohou.

Není to ale tak jednoduché, jak to vypadá. Klidně se může stát, že na jedné noze budete mít neutrální došlap a na druhé supinaci. To se ale dá napravit speciálními ortopedickými vložkami.

• Jaké boty jsou nejlepší pro začátečníky?

Určitě by to měly být modely s co největším tlumením. Pokud s běháním teprve začínáte (a třeba i máte nadváhu), bude to pro vaše tělo nemalá zátěž.

Ještě nemáte vypracované svaly na nohou, které by pomáhaly tlumit dopady, navíc váš styl bude zřejmě dost těžkopádný.

Každá firma má na tlumení jiný fígl – někdo používá pěnu v podrážce, jiný zase gel, vzduchové bubliny, silikon nebo vlnovou desku.

• Jaké vlastnosti by běžecká bota měla mít?

Kvalitní obuv by měla zajišťovat běžcům především dobré tlumení, protože při každém kroku musí noha zvládat až čtyřnásobek váhy těla. Špatná nebo nevhodně zvolená bota pak může způsobovat nejen zásadní bolesti nohou, nýbrž i kyčlí a páteře.

Dále by boty měly mít dobrý odraz, plynulý přechod z paty ke špičce, stabilitu a kontrolu pohybu.

• Kolik peněz si mám připravit?

Jelikož koupě bot je jedinou výraznou investicí do běhání, nevyplatí se šetřit. Na boty pod 2000 Kč raději zapomeňte. Čím je bota kvalitnější, tím více ochranných prvků má. A proto je i dražší. To není výmysl výrobců, to je fakt.

Občas můžete narazit na relativně levné boty prestižních značek, ale to jsou lehké závodní modely a pro drtivou většinu z vás nevhodné.

• Kdy je nejlepší boty nakupovat?

Zrovna v této době. Blíží konec tradiční běžecké sezony a někteří obchodníci už přicházejí se slevami. Zboží musí pryč ze skladů, protože na příští rok přijdou s firmy s novými kolekcemi. Jestli bydlíte v pohraničí, vyplatí se zajet třeba do Německa nebo Rakouska, kde bývají slevy ještě výraznější.

Pokud jde o denní dobu, je nejlepší nakupovat odpoledne nebo navečer. Noha je po celodenním chození nateklá, což je i stav, ke kterému dochází i při běhání. Nezapomeňte v této souvislosti, že vaše běžecké boty by měly být tak o půl nebo celé číslo větší než klasická obuv!

• Kde je nejlepší boty nakupovat?

Samozřejmě ve specializovaných prodejnách. V tržnicích koupíte maximálně boty, které vám způsobí nepříjemné zdravotní problémy. Bohužel ani v roce 2006 není v Česku pravidlem, že ve specializovaných obchodech pracují prodavači, kteří skutečně rozumí tomu, co prodávají…

• Dají se boty koupit po internetu?

Ano, a ve většině případů je to levnější než v kamenných obchodech. Navíc si touto cestou můžete obstarat boty značek, které se na českém trhu neobjevují.

Ale pozor: do toho by se měli pouštět pouze běžci, kteří už mají s konkrétním modelem zkušenost. Zkoušet takhle značku, ve které jste ještě neběhali, je velké riziko. Také si nezapomeňte nejdříve ověřit, zda dotyčný prodejce garantuje možnost případného vrácení zboží.

• Která značka bot je nejlepší?

Všechny a žádná. Běžecké boty nejsou mobilní telefony, aby se dal sestavit jejich žebříček. Každý máme jinou nohu, a každému tedy vyhovuje jiný model nebo jiná značka.

Vy sice můžete o svých botách pět chválu, ale někdo jiný na ně bude nadávat, protože mu absolutně nesednou. Výrobci navíc dělají boty s trochu odlišným "kopytem", tedy jinak úzké.

Nezapomeňte také na to, že každá firma má i jiné číslování. Pokud vám tedy padne číslo 43 od jednoho výrobce, neznamená to ještě, že vám bude sedět číslo 43 od konkurence.

Určitě se neinspirujte ani tím, v čem běhá váš oblíbený atlet. Sportovní hvězdy mají boty šité na míru a v tradičních modelech, které jsou k dostání v obchodech, toho moc nenatrénují.

• Jak dlouho boty vydrží?

Většina bot si své vlastnosti (pružení, tlumení, odraz) udržuje zhruba 800 až 1000 kilometrů, tedy pro začátečníky či sváteční běžce je to obuv na celou sezonu.

Kdo běhá větší objemy, měl by se s botami, které mají za sebou více než 1000 km, raději rozloučit, nebo v nich běhat jen krátké trasy po měkkém povrchu. Další užívání už by mohlo být na úkor zdraví… Zkušení běžci mají více párů, které střídají.

• Čeho bych se měl při koupi bot ještě vyvarovat?

Dejte si pozor na extravagantní modely bot, které jsou sice označeny jako "běžecké", ale sotva v nich uvidíte někoho běhat. Jde spíše o lifestylovou záležitost, tedy boty na nošení ve volném čase. Nejlépe je poznáte podle netradičního designu, mohutné reklamní kampaně a vysoké ceny.

• Jak by se mělo o boty pečovat?

Přesný návod by měl být u každého výrobku, ale některé zásady platí obecně. Boty by se měly udržovat stále čisté, po doběhnutí byste je měli nechat vysušit. Nikoli však u kamen nebo topení, to by mohlo zničit jejich vlastnosti. Ze stejného důvodu se nedoporučuje boty prát v pračce.

• Jaké ponožky do bot jsou nejlepší?

Vyhýbejte se bavlněným ponožkám, neboť se na nich dělají žmolky a ty mohou způsobit puchýře na nohou. Ideální je kombinace bavlny s některým umělým materiálem. Ponožky by měly obepínat těsně nohu, aby se při běhu neshrnovaly. Určitě ani jejich volbu nepodceňujte!

Pozor! Příští týden začínáme běhat. Uveřejníme první část tréninkového plánu.