UKÁZKA: Kulinářská bible radí, jak být v kuchyni za Francouzku

Jméno Julie Childové českému čtenáři možná moc neříká, v kulinářském světě je pojmem z učebnice. Její život inspiroval tvůrce filmu Julie a Julia, kde Childové propůjčila tvář oscarová Meryl Streepová. Rodilá Američanka neovlivnila jenom americké kuchaře, ale i Evropu – včetně náročné Francie. Umění francouzské kuchyně je po právu vzýváno jako kulinářská bible.

Obsahuje přes pět set receptů na skutečné francouzské delikatesy – od základních receptů po vysokou gastronomii. Navíc v ní najdete detailně popsané rady, jak s jednotlivými surovinami a ingrediencemi zacházet. Přehledně a srozumitelně vysvětluje základní kulinářské postupy. Čtenáře učí, jak opékat maso na rozpálené pánvi tak, aby neztratilo šťávu, jak přidat žloutek do horké omáčky, aniž by se srazila, i kam přesně v troubě umístit ovocný koláč, aby získal zlatou barvu.



Ukázka Omáčky (sauces)

Omáčky jsou chloubou a pýchou francouzské kuchyně, ale jejich příprava ve skutečnosti není nijak extrémně náročná – rozhodně ji neobestírají žádné záhady ani tajemství. Počet francouzských omáček mnoho lidí odrazuje, ale vše začne vypadat daleko jednodušeji, když si uvědomíte, že skutečně mimořádně pestrá a široká paleta francouzských omáček se dělí na několik základních, poměrně jasně definovaných skupin, v jejichž rámci se omáčky připravují velmi podobně.



Tak například všechny omáčky ve skupině bílých omáček – bešamelových a veloutés – vyžadují stejný postup a v zásadě se liší pouze použitými ingrediencemi, podle nichž získávají svůj název: bešamelová omáčka se strouhaným sýrem je známá jako mornay, se sekanými bylinkami nese název chivry. Pokud do rybího velouté s bílým vínem přidáme trochu smetany ke šlehání, žloutek a kousek másla, získáme skvělou sauce parisienne.



Totéž platí i pro skupinu omáček se žloutkem a máslem. Pokud je ochutíme estragonem, pepřem a octem, dostaneme béarnskou omáčku (béarnaise), zatímco citron ji promění na holandskou – do té pak můžeme vmíchat šlehačku a dostaneme mousseline. Jakmile tedy zvládnete několik základních omáček, získáte pevné základy, na nichž budete moci stavět – dveře do světa omáček vám budou otevřeny dokořán.

Ukázka Čokoládová pěna (Fondant au chocolat)

Samozřejmě existuje řada velmi dobrých receptů na přípravu čokoládové pěny a my pro vás vybrali ten, který považujeme za vůbec nejlepší – budete potřebovat žloutky, cukr a máslo a místo smetany ušlehaný bílek. Navrhovaná pomerančová příchuť s čokoládou skvěle ladí, ale můžete si zvolit i jinou. Další variantou této skvělé pěny je charlotte Malakoff, tedy dezert, který si připravíte z másla, čokolády a drcených mandlí. Čokoládovou pěnu můžete vyklopit z formy nebo ji servírovat ve formě, případně v dezertních miskách nebo malých šálcích. (Poznámka: Upozorňujeme, že čokoládová pěna podávaná v šálcích se někdy nesprávně označuje jako pots de crème au chocolat.)



Přibližně na 5 šálků (pro 6 až 8 osob)

porcelánová nebo nerezová mísa o objemu přibližně 3 litrů

drátěná metlička nebo ruční šlehač

4 žloutky

¾ šálku cukru (nejlépe krupicového)

¼ šálku pomerančového likéru

nádoba s horkou, ale nikoli vařící vodou

nádoba se studenou vodou

180 gramů čokolády na vaření

4 lžíce silné kávy

malý rendlík nebo hluboká pánev

180 gramů změklého (nesoleného) másla



Volitelné: ¼ šálku kandované pomerančové kůry nasekané najemno

4 bílky



špetka soli

1 lžíce krystalového cukru

Utřeme žloutky s cukrem – směs by měla získat světle žlutou barvu a na povrchu by se měla tvořit tenká stužka. Přimícháme do ní pomerančový likér a směs postavíme do lázně s horkou, ale nikoli vařící vodou, kde ji mícháme další zhruba 3 až 4 minuty nebo tak dlouho, dokud se na povrchu nezačne tvořit pěna a není na dotek příliš horká.

Jakmile jsme spokojeni, okamžitě směs přemístíme do lázně se studenou vodou a mícháme ji zhruba 3 až 4 minuty, dokud nevychladne a na povrchu se znovu nezačnou tvořit stužky. Svou konzistencí by měla připomínat majonézu.

Čokoládu smícháme s kávou a rozpustíme ji v horké lázni. Poté do ní pomalu a velmi opatrně vmícháme máslo a utřeme vláčný krém bez hrudek. Směs přidáme k utřeným žloutkům s cukrem a poté přidáme volitelnou pomerančovou kůru.

Ušleháme bílky se solí – směs by měla být natolik hustá, aby držela tvar. Jakmile jsme s její konzistencí spokojeni, přisypeme krystalový cukr a pokračujeme v šlehání tak dlouho, dokud se na povrchu nezačnou tvořit měkké vlnky. Čtvrtinu bílkové pěny vmícháme do čokoládové směsi a posléze opatrně přidáme zbytek.

Směs vyklopíme na servírovací mísu, do dezertních misek nebo do šálků (petits pots). Před podáváním směs necháme nejméně dvě hodiny – nebo přes noc – vychladnout v chladničce.

