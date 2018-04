Julia Robertsová radí: Dopřávejte si od všeho trošku a budete spokojení

To vše jí pomáhá zůstat svěží a k nakousnutí. Za dva roky už oslaví kulatou padesátku, ale cítí se prý stále na dvacet.



Podívejte se na Julii na aktuálních záběrech ze známé karaoke show:

VIDEO: Clooney, Robertsová a Gwen Stefani zpívají v autě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Neřeším spoustu věcí. Kdybych se měla zaobírat tím, jak přesně jíst a všechno to dodržovat, asi bych teď vypadalo úplně jinak,“ sdělila herečka magazínu People.



Julia velmi ráda vaří manželovi i dětem a zakládá si na tom, aby její jídelníček byl pestrý. Podle herečky je nesmysl, aby člověk celý život jedl jen saláty a zdravé potraviny, protože tělo si žádá alespoň občas nějakou odměnu třeba v podobě sladkého dortu.

„Pro své děti chci to nejlepší, takže vařím zdravě. A říkám jim, že zdravá jídla jsou dobrá. Je potřeba, aby do těla dostaly potřebné vitamíny ,“ dodala Julia.

Stejně jako v devadesátých letech, kdy natočila snímek Pretty Woman, je i dnes Julia tváří známých módních značek. Naposledy si například užila roli modelky pro módní dům Givenchy. S přibývajícím věkem tedy o zajímavé pracovní nabídky nepřichází.

„Pamatuji se, jak jsem nedávno byla v New Yorku a šla dolů po Madison Avenue kolem opravovaného butiku Givenchy. A najednou jsem tam byla já. To je jeden ze vzácných momentů, zvláště v mém už pokročilém modelingovém věku, kdy jsem si řekla, ok, to vypadá dobře,“ doplnila hvězda filmu Pretty Woman.