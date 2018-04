Jste už závislí?

Za co může alkohol v zemích EU * 2 000 vražd (4 z 10 všech spáchaných vražd)

* 17 000 úmrtí při dopravních nehodách (1 ze 3 všech dopravních neštěstí) včetně 10 000 osob, které zemřely, aniž samy řídily pod vlivem alkoholu

* 27 000 úmrtí v důsledku jiných nehod a úrazů

* 10 000 sebevražd (1 z 6 všech sebevražd) * 16 procent všech zneužívání a zanedbávání dětí

* 5-9 milionů dětí žijících v rodinách nepříznivě ovlivněných alkoholem Zdroj: Alcohol in Europe: A report for the European Union, 2005, jde o údaje za rok