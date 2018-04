Zuzana odvrací pomalou sebevraždu. Za tři měsíce zhubla na 148 kilo

Na Zuzanině aktuálním tělesném stavu se výrazně podepsal její poslední vztah, který trval tři roky. Za tu dobu nabrala neskutečných 25 kilogramů. Přítel byl mladší, hubený a rád vařil smetanové omáčky s knedlíkem - všechno ve velkém a se spoustou tuku. Zuzana omáčky miluje a také sladké včetně limonád. Ráda si dopřeje mandle v čokoládě, oplatky, meruňkovou kapsu nebo věneček ze své oblíbené cukrárny.

Zuzana Při 173 centimetrech váží 170 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 13,5 kilogramů tuku. V pase shodila 9 centimetrů a přes boky má taky minus 9 centimetrů.

Poté, co vystěhovala přítele, žije sama se dvěma psy a uzavírá se do svého světa. Vždycky měla trochu kilogramů navíc, ale dosavadní váha je její rekord. Chce se vrátit do stavu, kdy by bez problémů ušla 10 až 15 kilometrů. Chce se vrátit do lesa, který nabíjí energií.

Jenže teď se musí přemlouvat aspoň k tomu, aby vyrazila na pět minut ven se psy. Do lesa už nechodí vůbec, ačkoli dříve měla pěší turistiku ráda. A nehne se, ani když vysává byt, má totiž automatický vysavač, takže se může dál válet na gauči.

Čtyři pytlíky rýže jako příloha

"Do pořadu Jste to, co jíte jsem se přihlásila poté, co jsem vystěhovala přítele a zůstala tak pasivní, že jsem se dostala na dno," říká Zuzana. Na přítele svádí i nezdravý způsob stravování a přejídání. Čtyři pytlíky rýže jako příloha údajně nebyl problém.

"Na veřejnosti se snažím působit, jako že jsem v pohodě, všechno je v pořádku a jsem šťastná. Abych to vydržela, musím na to někde brát sílu," vysvětluje Zuzana svůj vztah k jídlu a hlavně ke sladkému. Dokud se nedostala do osobních problémů, nebrala svou lenost, pohodlí a tloušťku až tak vážně.

"Já už Zuzku poznala, když byla silná, ale za ty roky docela dost přibrala," poznamenala její kamarádka. Dříve měla Zuzka asi 145 kilo, jezdila na hory, neměla problém ujít třeba deset kilometrů.

Zkusila i dietu, za 3 měsíce zhubla 20 kilo, jenže pak poznala svého přítele a začala radikálně přibírat. "Věděla jsem, že ho nemůžu vinit z toho, že to do sebe cpu. Prostě člověk se pak dostává do takového stavu, že sám sebe viní, tím se cítí ještě hůř. To se dá kompenzovat zase dalším jídlem."

Trest? Život bez auta

Kateřina Cajthamlová s Petrem Havlíčkem zprvu váhají, jestli mají Zuzku do svého odtučňovacího programu vůbec vzít. Zuzka jim totiž poslala naprosto zdravý jídelníček, ze kterého by nemohla být ve stavu, v jakém je.

Nakonec se rozhodnou, že to s ní zkusí, ale vymyslí si přísný trest za neplnění pouček a rad: Zuzka bude muset jít pěšky do sedmého patra a navíc přijde o klíčky a doklady od auta.

Když chce Petr změřit Zuzce objem kolem pasu, je zoufalý. Břicho je prostě moc velké a tukem přetékající. "Tak teď teda vůbec nevím, kde vás odměřit," povzdychne si Petr.

Další šok Petra s Kateřinou čeká poté, co otevřou Zuzčinu lednici. Ačkoli Zuzka tvrdí, že tam má jídlo na čtyři dny, podle expertů by jídlo mělo správně vystačit na mnohem kratší dobu.

"Když nám Zuzka řekla, že by to jídlo bylo tak na čtyři dny, tak to jsem se teda upřímně řečeno zděsil, protože toho jídla tam bylo neskutečně malé množství. Více méně to dokumentovalo takovou tu snahu změnit všechno od začátku, ale zase blbě, pravděpodobně pod dojmem různých hubnoucích kurzů, které Zuzka v minulosti absolvovala," říká Petr Havlíček.

Šedesát procent váhy tvoří tuk

Zuzka ztloustla především z přemíry tuku, což ukázal i tradiční stůl hrůzy, pak taky z nedostatku pohybu. Podle doktorky Cajthamlové bylo ve stravě tuku dokonce tolik, že Zuzka na sobě páchala pomalou sebevraždu.

"Aspirujete na rekord. V tuto chvíli tuk tvoří skoro 60 procent vaší váhy. Jinými slovy: beztučné tělo 67 kilo, tuk 95,5 kilo. Pro nás je zásadní toto číslo, tedy obvod břicha, které je velice rizikové a je o 50 centimetrů větší, než co se považujeme za únosné," konstatuje Petr.

"Takže by se dalo zhruba odhadnout, že minimálně takových 50 kilo tuku máte navíc," dodává Kateřina.

Zuzka dostala přesný jídelníček včetně dostatečného množství vlákniny i návod ke cvičení. Jedna její kamarádka se rozhodla, že ji podpoří. "Já jsem se rozhodla, že když ty budeš hubnout, že to pro mě bude vlastně taky taková výzva, abych do Vánoc taky zhubla něco, co jsem za těch pár let nabrala. A že si to spolu můžeme třeba navzájem kontrolovat," slibuje kamarádka.

Nedostatečný pohyb

Zuzana začala jíst jinak. A aby jí Petr Havlíček něčemu přiučil, ukázal jí, jak připravit dietní koprovku s bramborem. Právě na nedostatek omáček, která má tak ráda, si Zuzka v počáteční fázi své odtučňovací kúry stěžovala.

"Už jsem si jakž takž přivykla i na ten nový režim. Už to přece jen jde tak nějak automaticky. Kompletní jídlo mám připraveno během dvaceti minut," říká Zuzka.



"V práci se musím zpovídat, jak je to možné, že furt jenom jím, když mám hubnout. Takže vysvětluji, že je to opravdu v tom, že pořád jenom jím. A prostě díky tomu můžu opravdu hubnout," dodává.

Jídelníček sice Zuzka změnila, dokonce odolá nastražené pasti v podobě kalorického salátu, ale pořád se málo hýbe. A hledá důvody, proč to nejde. Kateřina jí to vyčítá.

Sedm pater pěšky

Nakonec jí ale Kateřina s Petrem pochválí za slušný výsledek, i když si ji nejprve "vychutnají". Petr při závěrečném hodnocení pošle Zuzku pěšky do sedmého patra jakoby za trest za špatné plnění pokynů. A také jí vezme klíčky od auta, aby musela chodit víc pěšky.

Příště uvidíte Devětadvacetiletá svobodná maminka na mateřské dovolené se pustí do boje se svými 103 kilogramy. Tereza přiznává, že je zhruba od svých dvaceti závislá na sladkém a nade vše miluje čokoládu. Nemá za sebou lehký život a také kvůli tomu přibírá. Jak jí s tím pomůže psychologický nadhled doktorky Kateřiny? Hlavní motivací je pro Terezu její tříletá dcerka. Nechce, aby dopadla jako ona. Podaří se jí zhubnout? Sledujte ve čtvrtek 5. dubna od 21:20 na Prima family.

"No, zadýchala jsem se, ale myslela jsem si, že to bude horší. Dá se říct, že to nebyl trest, když jsem byla nahoře, byla to odměna," říká Zuzka.

A pak jí Petr oznámí, že přes břicho a boky zhubla po devíti centimetrech, shodila 14,5 kilogramů, přičemž 13,5 kila tvoří tuk. A následně jí vrátí klíčky od auta. "Jaká další motivace vás bude držet u toho, abyste nesklouzla zpátky?" ptá se Petr.

Zuzka vykládá, že se v létě chystá na Šumavu a příští rok do Tater, kam dříve jezdila každý rok. "A když teď vidím to sedmé patro, tak to je začátek," říká. Přiznává, že je šťastná. Zejména z úbytku tuku.

"Člověk, který si dá jako největší trest vyjít sedm pater ve svém domě, mě příliš nepřesvědčoval o tom, že to dá. Jsem strašně ráda, že Zuzka překonala odpor k pohybu," konstatuje doktorka Kateřina. Dodala, že teď už jí věří víc.

"Já osobně jsem Zuzce věřil od počátku, protože vypadala, že je velmi motivovaná a že chce změnit postavu a celý svůj život. A měla krásný cíl na konci, co všechno chce dokázat. A ne, kolik chce ještě shodit. Zuzce dávám palec nahoru," dodává Petr Havlíček.