Tereza krmila jedy sebe i dceru. Nakonec dokázala shodit 15 kilo

Tereza je kadeřnicí na mateřské, žije s přítelem, stará se o tříletou dceru Jessiku. A miluje sladké.

Její jídelníček se skládá z hromady čokolády, dortů a dalších sladkostí. Dopřává si smažený sýr a další podobně kalorické a nezdravé pokrmy včetně bílého pečiva a levného salámu. Zato ovoce a zelenina zůstávají stranou.

Tereza Při 170 centimetrech váží 103 kilogramů. Za tři měsíce zhubla téměř 15 kilogramů. V pase shodila 15 centimetrů a přes boky má taky minus 14 centimetrů.

Tereza nesportuje, pohyb nemá ráda. Její hlavní motivací zhubnout je právě její dcera. Tereza nechce, aby dopadla jako ona. Obézní, nepohyblivá a musela snášet posměšky okolí.

Přítel jí vůbec nevěří

Kateřina Cajthamlová a Petr Havlíček z pořadu Jste to, co jíte váhají, jestli Terezu do hubnoucí procedury vzít. Nemá totiž podporu rodiny. Nakonec se Tereza pokusí "přemluvit" aspoň svého přítele Fandu, který se nakonec odborníkům přijde ukázat.

Kateřina ho pochválí, že je správný chlap. A zařazuje Terezu do pořadu, byť je její přítel hodně skeptický. "Moc tomu nevěřím, že to Tereza vydrží. Nejíst ty mlsky a to, co ona jí," říká však Fanda.

Kdo toho sní víc?

Tereza se přiznává, že smažák miluje odmalička. Chodí sice na procházky, ale ty obvykle zakončí tak, že si dá kávu a zákusek.

"Odmalička jsme se s tátou hádali, kdo toho sní víc, tak na tom stále ujíždím. To sladké je taková droga. Ale nejsem spokojená s tím, jak vypadám, protože to hodně omezuje, už se sama sobě nelíbím," říká Tereza.

Být hubenější, neměla by problém s tím, aby jí utíkala dcera. Navíc se jí lidé posmívají.

"Já jsem teda splachovací, je mi to jedno, ale takový ten červíček tam teda je, takže bych měla se sebou něco dělat," říká.

Ztužený tuk s čokoládou

Doktorka Kateřina stojí před ledničkou a dívá se dovnitř. Nelíbí se jí colový nápoj, nevhodné jogurty pro dítě, nezdravý margarín.

"Kde je ovoce?" ptá se pak. Za úplně nejhorší pokládá ztužený tuk, který se tváří jako zdravý margarín.

"Jednoznačně nejhorší byl ten ztužený tuk, dokonce na něm rozehřívá čokoládu a dává to dítěti," zhrozí se Kateřina. Vyčítá Tereze i tatarskou omáčku nebo to, že si večer dopřává nezdravý trvanlivý salám.

"Až půjdete orat pole nebo sekat dříví, tak tenhle salám ráno ano. K večeři ani tak v žádném případě," říká Kateřina. Kárá Terezu za to, že nezdravé jídlo dává i své tříleté dceři.

Když na stole hrůzy uvidí Petr Havlíček to, co Tereza sní za týden, zhrozí se. "To je neuvěřitelný." Jen v salámu, který jí, je polovina tuku.

"Tady to všechno je svinstvo s přebytkem tuku, bez výživové hodnoty, s přebytkem jednoduchého cukru, s nedostatkem ovoce, zeleniny, vlákniny, vitaminů, živin a s naprosto špatnou bílkovinou. Takže sračka, neuvěřitelná sračka!" nebere si servítky výživový poradce Petr Havlíček.

"No a víte, co je největší tragédie? Že tohle bude jíst i vaše dcera. No kde by vzala jiný vzor než v téhle prasečině. Takže jestli vy budete jíst takhle, tak se v ní ty geny probudí a ve třinácti budete mít doma velmi nešťastného puberťáka," varuje.

Podle Petra Havlíčka zkonzumuje Tereza tolik tuku, že by to nezvládl ani těžce manuálně pracující člověk. Ona se navíc vůbec nehýbe. "Tereza má před sebou nelehký úkol: sama změnit veškeré stravovací návyky, změnit životní styl svůj, ale i celé rodiny. Protože pokud nepřesvědčí i zbytek rodiny, tak může být přesvědčená, jak chce, ale po čase ji to zase semele," tvrdí.

Zdravé potraviny ani nezná

Nový jídelníček zahrnuje například lososa, zázvor, avokádo, pohanku, kuskus a další zdravé potraviny, které Tereza ani nezná.

"Nás s Kateřinou překvapilo to, že tak třetinu potravin vůbec neznala, takže tady bude zásadní problém v tom, aby z toho uměla vytvořit něco, co se podobá jídlu," říká Petr Havlíček.

"No, chutí je tady dost, ještě z toho něco uvařit," konstatuje Tereza.

Nadbytečných 20 kilo tuku

Pode vyšetření má Tereza asi 20 kilogramů nadbytečného tuku. Výhodou je, že mladá žena není zasažena žádnými drastickými dietami.

"Spalujete normálně, ale naprostá tragédie je fyzická kondice. Vaše aktuální zdatnost je na dolní hranici průměru české populace, a to ve všech hodnocených pásmech," připomíná Petr.

"Ale pozor, výsledky ukazují na dobrou adaptabilitu kardiovaskulárního systému na schopnost podat maximální výkon, to znamená, že tam opravdu něco zůstalo. Když tedy nosíte takovou váhu a sem tam si zatančíte a rozhýbete se, tak by to mohlo mít velmi dobrý efekt," dodává.

Další expert - profesionální trenér Martin - pro Terezu sestavil cvičební plán, do něhož se zapojuje i dcera Jessica. Dokonce dostala posilovací stroj.

"Je to makačka. Překvapilo mě, že musím zapojovat svaly, o kterých ani nevím, že je mám," říká Tereza.

Proměna ledničky

Po dvou týdnech hubnutí a změny životního stylu se Terezina lednička zcela změnila. Je v ní ovoce, maso, ryby, zelenina...

"Když mám chuť na sladké, tak mám rozinky, ale i té 90% čokolády kousek sním, ale není to celá čokoláda," říká Tereza a pochlubí se, že za tři týdny zhubla 7 kilo. A prozradí i svůj trest, když poruší hubnoucí režim - půjde zadarmo dělat brigádu do čokoládovny.

"Jídelníček zvládá, líbí se mi, že nakupuje suroviny, které jsme jí doporučili. Mrzí mě, že nemá podporu od rodiny. I když na začátku přítel tvrdil, že se přidá. Teď to spíš vypadá, že ji rodina demotivuje," říká Petr.

Příteli je to jedno

Po pěti týdnech vyrazila Kateřina Cajthamlová na přepadovou kontrolu. Jenže Tereza není doma. Jen její přítel.

"Jaké jsou u Terezy vidět změny, co vaří, jak jí to chutná?" ptá se Kateřina.

"To já nevím, já to nejím. Ona vaří dvě jídla. Změny? To já nevím," dozví se od Fandy.

"Dneska to dopadlo tak, že víc než Terezu jsme přepadli jejího přítele, který nám dal víc než najevo, že toto jeho hra není. Ze začátku se říkalo, že bude Tereze podporou, ale myslím, že Tereza je na to sama," říká Kateřina.

Zhubla o 15 kilo

Tereza si nakonec práci v čokoládovně sama domluvila, i když závěrečné hodnocení pro ni nevyznívá úplně špatně. Zhubla zhruba o 15 kilogramů.

"Přes břicho jste zhubla ze 118 centimetrů na 103. Přes boky ze 126 na 112 centimetrů a tuk byl 41,5 a nyní je 30,5 kilogramu," vypočítává Petr Havlíček.

Tereza bohužel přišla o 3,3 kila aktivní hmoty, což se stalo během prvního měsíce, kdy ještě chyběl pohyb a i s jídlem měla Tereza problém. Jenže Tereza byla nemocná, a tak nemohla sportovat.

"Myslím, že své limity ve sportu teď znáte a pro nás všechny je jasné, že jste se naučila novému životnímu stylu, že jste to nevzala jako krátkodobou dietu, natož pak pouze jako účast v nějakém televizním pořadu. A skláním se před tím, že i když jste nemusela, tak jste si ten bič nad hlavu dala," chválí Terezu doktorka Cajthamlová.

Je spokojená, jak Tereza spolupracovala, vyrovnala se s nedostatečnou sebedůvěrou, aby prosazovala zdravý životní styl vůči partnerovi. Podle Kateřiny je teď Tereza i dobrým vzorem pro svou dceru.

"Je to velké překvapení, čekala jsem daleko horší výsledky," svěřuje se Tereza.

Spokojený je i Petr Havlíček. "Hodnotím Terezino hubnutí jako chlap. A řekl bych, že se za ty tři měsíce celkem vymazlila, že jí to sluší a že se z ní stává docela hezká ženská, která tam někde byla schovaná. Takže hodnotím to jako chlap, že se mi takhle Tereza začíná líbit," usmívá se Petr.