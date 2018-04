Obézní matka dvou dětí chtěla spáchat sebevraždu, zachránila ji dieta

Tatiana žije s manželem a dvěma malými dětmi ve Velkých Popovicích. Momentálně je na mateřské. Již od mládí se potýkala s mírnou nadváhou, ale vyloženě obézní nebyla. Vždycky byla pohledná a muži se za ní otáčeli. Pak ale nabrala 20 kilogramů během podnikání.

Tatiana Při 169 centimetrech vážila 114,3 kilogramu. Za tři měsíce zhubla téměř 6 kilo. V pase shodila 8 centimetrů a přes boky má minus 4 centimetry.

"Nikdy jsem nebyla hubená, ale nejvíc jsem přibrala, když jsme měli obchod s potravinami, protože nám kolikrát zůstaly potraviny, kterým končila lhůta, tak se musely spotřebovat," říká Tatiana.

K hubnutí má pomoci had

Už tehdy uvažovala, zda nenavštívit v ordinaci doktorku Kateřinu Cajthamlovou. Nakonec však nenašla odvahu a hubnutí pod dohledem odborníka odložila.

Tatiana má čtyřletého chlapečka a dvouletou holčičku. Po druhém porodu si s postavou už neví rady. Vyzkoušela už všechny možné "zaručené" diety a prášky.

Pochopila, že tudy cesta nevede, a nějaký čas se snaží jíst "zdravě a vyváženě". Hubnout se jí přesto nedaří. Od porodu holčičky má navíc vleklé problémy s páteří a kvůli bolestem zad a kyčlí se nerada hýbe.

Coby pomyslný "bič" pro případ nedodržování předepsaného režimu si na sebe Tatiana vymyslela, že překoná hrůzu z hadů a nějakého se dotkne.

Ráda by vyměnila zadek

Tatianu nejvíc trápí obvod boků, který je 140 centimetrů. "Nejraději bych si s někým vyměnila ten "dolejšek", prostě s tím zadkem kolikrát spadnu, převážím se," říká Tatiana.

Na natáčení pořadu Jste to, co jíte přišla Tatiana se svými dětmi a manželem, který se rovněž přihlásil, aby svou manželku podpořil. Doktorka Kateřina hned vyčítá manželovi, že se otáčí za jinýma.

"Moc jsem si toho nevšimla, dřív to bylo tak, že spíš mě manžel hlídal, když se za mnou otáčeli ostatní," říká Tatiana. "Zhubnout chci kvůli sobě, protože nosím dvakrát větší váhu, a taky kvůli rodině. Mám z toho špatný pocit, jsem nevyrovnaná a nervózní, přenáším to pak na rodinu."

Zdravé párky nekoupíte

Při tradiční kontrole ledničky objeví Kateřina i párky. "Takže tady chytrý výrobce sice napsal 85 procent masa, ale už nenapsal jakého. Tím, že tam je 35 procent tuku, je jasné, že jde o krkovici," konstatuje Kateřina, podle níž v českých obchodech není možné koupit zdravé párky.

Různá ochucovadla navíc manžel kupuje ve fast foodech. "Na fast foodech by mělo být napsáno to, co na cigaretách: výrazně zkracuje život, vede k mnoha závažným onemocněním," konstatuje Kateřina.

Tatiana se svěřuje, že si kupuje spíš kuřecí nugetky, protože si myslí, že jsou zdravější než hamburger. Je to opravdu tak? Podle Kateřiny je víc tuku naopak v nugetách, protože jsou smažené ve fritéze, zatímco maso do hamburgru je dělané na sucho na grilu.

"Takže když to koupím dětem s tím, že to je zdravější, tak jim vlastně víc uškodím," říká Tatiana a Kateřina přikývne. Podle ní by na fast foodu měl být ještě jeden nápis: zákaz vstupu dětem.

"Ony tam totiž dostanou zvířátka, můžou si tam udělat oslavu a výsledkem je, že si na tom vybudují závislost. Neblbněte jim hlavu, stačí, že mají tlustou matku," dodává Kateřina.

Málo jídla na stole hrůzy

Stolu hrůzy se každý bojí. I Tatiana. Když se na něj podívá, myslí si, že jí zdravě, ale moc. Opravdu? Expert na výživu Petr Havlíček tvrdí, že Tatiana jí málo.

"Tím, že málo jíte a málo se hýbete, tak jste si zpomalila metabolismus, proto vypadáte tak, jak vypadáte," vysvětluje Petr. Tatiana se rozpláče.

"Proč pláčete? Takhle uvažuje mnoho žen, že si myslí, že když sníží porce, zhubnou. Lítají kolem dětí, nemají čas, tak se upnou tímto směrem a tomu věří. Pak ty slzy a otázky: Tak co mám dělat, když jím už tak málo a pořád je to špatně, pořád tloustnu! Přitom tady u vás je zbytečně moc přepalovaného tuku, hodně smažíte," říká Kateřina.

Podle Petra to je naprosto jasné: Tatiana tloustne, protože se málo hýbe a ve stravě má velký podíl tuku. "Mnohem větší, než by měl být."

Hubnutí zkomplikovala choroba

Když Tatiana uvidí potraviny na zdravém stole, zarazí ji, kolik jich je. Má pocit, že až moc. Podle Kateřiny a Petra to je ale takhle dobře, ale nesmí chybět dostatek pohybu.

"Protože když se hýbete, máte dobrou náladu. Když se přestanete hýbat, máte špatnou náladu," říká Kateřina.

Tatiana dostala plán nového stravovacího režimu, ale náhle onemocněla a nemoc se jí drží týdny. Kateřina i přesto vyrazí na přepadovou kontrolu. A byla spokojená.

"I když byla Tatiana nemocná a rodina nefungovala, dodržovala jídelníček a bylo vidět, že nad tím přemýšlí," konstatuje Kateřina. A dokonce si myslí, že Tatiana se zbavuje tuku i přes potíže s chorobou.

Břicho má méně centimetrů

Přestože ani po čtyřech týdnech choroba neodchází, Petr má pro Tatianu dobrou zprávu.

"Krásně hubnete, máte 6 centimetrů dole přes břicho, boky jsou zatím stabilní, ale to se změní, když se budete hýbat. Ty 4 kilogramy, které jste zhubla, jsou samý tuk, žádná aktivní hmota," chválí Petr.

Když je člověk nemocný, tak by měl v podstatě taky jíst to, co je v jídelníčku - rizoto, ovoce, zeleninu, necpat se zrovna suchými jídly, například kneckenbrotem, ale vybírat si šťavnatá jídla," dodává.

A Tatiana je šťastná, jak se jí zatím daří. A hned se vydává na cvičení.

Pohyb? Obyčejná chůze

Profesionální trenér Martin říká Tatianě, že je typickým příkladem postavy, u níž se hromadí tuk v zadečku a bocích. "Takže pro tebe žádný aerobic, žádný spinning, ale normální obyčejná chůze," říká Martin. A jako dárek dává Tatianě například hůlky na chození.

"Aktivita je u nich náročnější, ale ty budeš mít pocit, že jsi vynaložila menší úsilí," vysvětluje. A Tatiana chodí. A když je venku špatné počasí, šlape doma na rotopedu. A cvičí pravidelně.

Zato manžel, který sliboval Tatianě podporu, správný režim příliš nedodržuje. Například snídani si v sobotu dává až v deset ráno.

Kdo z nich je normální?

"No a co? Nejsem blázen, abych snídal někdy brzy ráno. A pak si jídlo dával do patnácti krabiček a jedl to v určitý čas. Já jsem normální člověk. Já chci žít. A nebudu se celý život živit krabičkami. Jsem normální," říká.

Tatiana oponuje, že je taky normální, ale manžel má hned odpověď: "To není normální, ty chceš zhubnout. Já ne. Já tak jíst nemusím. Tak ať mi to někdo odůvodní, proč si připravovat krabičky, proč jíst, kdy mám nařízeno," argumentuje.

A pak ještě přitvrzuje: "Ty nemáš svobodnou vůli, jsi omezená, že si musíš dát v tolik a v tolik jídlo. Neříkej, že tě to neomezuje. Jedeme po dálnici a máme hlad a nemůžeme zastavit u McDonalda a dát si normální jídlo, protože nemůžeš. Protože potřebuješ jiné jídlo."

Tatiana marně vysvětluje, že nový režim pro ni není omezující, že jí to vyhovuje.

Tatiana pak vypráví Kateřině, že před lety na tom byla psychicky velmi špatně a dokonce uvažovala o sebevraždě, aby to děti neviděly. "Jsem šťastná, že to přešlo, že jsem nic nevyvedla," říká Tatiana.

K psychologovi nechce

I když si Tatiana pochvaluje, jak se jí psychika zlepšuje, Petr Havlíček navrhuje, aby zašla za odborníkem, aby se znovu nevrátila do původního nedobrého stavu. Ale Tatiana k psychologovi nechce, odmítá i prášky.

"To není o prášcích, ale o nějaké konzultaci a nadhledu na váš problém. Mám strach, že i když teď říkáte, že to je lepší, že se u nějakého budoucího problému zase vrátíte do původního stavu. Že upadnete do nesportování, do depresí a začnete se přejídat a podobně," upozorňuje Petr.

Minus šest kilo

Kateřina vyrazila na druhou přepadovku a Tatianě přinese i dárkový poukaz na lymfodrenáže. Zajímá se, jak jí pomáhá manžel.

"Manžel někdy pomůže třeba tím, že jde uspat děti a já se jdu projít nebo cvičit. Nemám chuť na sladké, pravidelně jím, nejsem nervózní, spoustu věcí neřeším. Jdu s kily dolů, i když jím hodně. Vlastně víc než před tím," říká Tatiana.

A jaké jsou nakonec výsledky?

"Přes boky jsou dole čtyři centimetry, přes břicho osm, váhový úbytek je 5,8 kilogramů. A to vše jsou tuky. Myslím si, že by to mohlo být lepší," říká Petr.

Domnívá se, že je Tatiana poznamenaná mnoha dietami, které už zkusila, a také velice špatně reaguje na stres.

"Myslím si, že její největší problém bude psychika. A s návštěvou psychologa podle mě nesouhlasí hlavně manžel. Já si myslím, že si Tatiana nese problémy z minulosti, které by se tím mohly vyřešit," soudí Kateřina Cajthamlová.

"Často opakujeme, že hubnutí začíná v hlavě. Takže pokud se Taťána rozhodne, že návštěvu psychologa nepodstoupí, tak nevidím v jejím hubnutí dlouhodobý efekt. A obávám se, že při problémech najede do původních kolejí," dodává.