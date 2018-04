Student zhubl 25 kilo, vyděsila ho až bandáž žaludku

"Mám větší prsa, už jako ženská, a to mi prostě vadí," říká Marek, student vyšší odborné školy, obor technologie nápojů, před tím vystudoval technologii masa.

Tvrdí, že má k tloustnutí genetickou dispozici, což dokládá fotkami, na nichž už v raném věku vyčníval. Sebekriticky však připouští, že si za nadbytečná kila může i sám.

Marek Při 183 centimetrech váží 145,5 kilogramů. Za tři měsíce zhubl 25 kilogramů. V pase shodil 19 centimetrů a přes boky má minus 4 centimetry.

"Váhu jsem si nikdy nehlídal, byl jsem vždycky trošičku větší. Ale ne tolik. Toto jsem nabral za posledních pár let," konstatuje.

Povalování u televize

Marek se stravuje jako typický student, který žije daleko od pečující maminky. Když má hlad, obvykle zamíří do fast foodu. K vybranému jídlu si ještě dá, co mají v akci, nějakou omáčkou a tři sendviče.

"Když tam jsem a něco tam vidím, tak to většinou koupím. Nemám prostě takovou tu klapku," přiznává Marek. Jeho maminka vykládá, že takový byl Marek od malička: když něco viděl, od všeho ochutnal.

Po škole se nejradši válí doma u televize nebo jde s kamarády na pivo. "Když někam jdeme, tak za ty tři hodiny vypiji až šest piv," říká student. Pivo má opravdu rád. Jeho snem je mít vlastní restauraci s pivovarem.

Marek takřka nesportuje. Jen si občas s kamarády zahraje volejbal nebo si zajde do bazénu.

Hrozba bandáže žaludku

Marek si prohlíží staré fotky a komentuje je: "Tady je mi okolo tří let, to jsem ještě krásně hubeňoučký. Tady už jsem šel na základku a už je vidět, že jsem ze všech největší."

Ze své obezity ale žádné velké komplexy nemá. Nikdy nedržel žádnou dietu, snad jen v dětství v ozdravovně. Je takzvaně neposkvrněn zdravou výživou.

Jenže Marek má už nyní problémy se zadýcháváním, objevily se mu křečové žíly, má vyšší krevní tlak.

"Do pořadu Jste to, co jíte mě napadlo se přihlásit tehdy, když mi můj doktor řekl, že má tloušťka je tak kritická, že mi doporučuje bandáž žaludku. Tak jsem si řekl, že zkusím ještě i jinou cestu," svěřuje se Marek, jehož přáním je, aby znovu vlezl do brankářské výstroje.

"To bych byl šťastný, kdybych si zachytal s nějakým kladenským hokejistou. Mám strašně rád hokej, hlavně kladenský."

Varování s kolečkovým křeslem

Výživový specialista Petr Havlíček tvrdí, že Marek by měl mít maximálně 20 kilogramů tuku, jenže ve skutečnosti ho má 53,5 kilo. "Vaše aktuální zdatnost je podprůměrná ve srovnání s českou populací," řekl Petr Markovi, který má pro něj jednu variantu před bandáží žaludku: abstinenci, vyvážený pohyb a pestrou stravu s omezeným množstvím tuku.

Petr s Kateřinou chtějí Markovi ukázat, co by se mohlo stát, kdyby dále tloustl a přivezli mu kolečkové křeslo pro nemohoucí, i s nádobkou na vyprazdňování. Marka to vyděsí: "Nedovedu si představit, že bych takhle skončil."

Petr: "Tak si to představujte, zkoušejte, protože máte nakročeno."

Jedy v ledničce

Marek si jako trest za to, pokud nebude plnit přísná doporučení Kateřiny Cajthamlové a Petra Havlíčka, vymyslel předplatné do aerobiku. Aby tam nemusel, je nutné v první řadě změnit jídelníček. Pohled do ledničky ukazuje, že Marek tam skladuje i jídlo, které odborníci z pořadu Jste to, co jíte označují za jedovaté.

Paštika, polotovar kuře na paprice, jahodový džem, v němž je jen 35 procent ovoce, kečupová omáčka, ztužený pokrmový tuk, oplatky, omáčky ze sáčku, spoustu vína a piva.

"Prostě to nekupujte!" radí Kateřina.

Čtyři tisíce kalorií denně

Všechny tyto "lahůdky" s množstvím stabilizátorů, cukrů nebo tuku se pak objeví i na tradičním stole hrůzy. "Když to sečteme, tak je to čtyři tisíce kalorií za den," konstatuje Petr Havlíček. A Kateřina přidává, že Marek denně do těla dostane dvojnásobek tuku, než by bylo správné.

Petr vypočítal, že Marek za 20 dní stravování ve fast foodech zkonzumuje 3 kila mouky, 3 kila cukru, čtvrt kila soli, 3 800 gramů oleje.

"Při tomto stravování játra tukovatí, cévy kornatějí, mozek se málo prokrvuje a vy spíte celý den, takže popravdě, toto si už taky dlouho neužijete. Tady máte to, co bychom vám naordinovali my," říká Kateřina před stolem se zdravým jídlem.

A Marek slibuje, že změní stravu a začne se i hýbat. Kateřina s Petrem mu moc nevěří, protože to mimo jiné znamená i to, že si bude muset chodit nakupovat a vařit. Dosud byl zvyklý se stravovat v rychlém občerstvení nebo si ohřívat polotovary.

"Nevím, jestli to Marek dokáže. Žil totiž 22 let nějakým způsobem, takže změnit to není lehké," soudí Petr.

Bandáž, nebo nový styl?

Marek váhá, jestli podstoupit bandáž žaludku, nebo přistoupí na drsnou změnu životního stylu navrhovanou Kateřinou a Petrem. Nakonec si vybere životní styl. Začne chodit i do posilovny, kde před tím vůbec nebyl. V cvičení ho vede zkušený trenér Martin Šťastný.

Pod dohledem Petra jde nakupovat. Spolu si pak připraví steaky. S čočkou, rajčaty, zázvorem, avokádem a dalšími zdravými ingrediencemi. Marek je z jídla nadšený. "Vaření pro mě bylo velice inspirativní," pochvaluje si.

V šest ráno vesluje

Po jednom a půl měsíci je na Markovi změna životního stylu už vidět. Dolů jdou kila i centimetry. Nedělá mu ani problém dodržovat denní režim. "Nemám žádný problém s jídlem, ani s ničím. Ráno kolem šesté vstanu, dám si cvičení na veslovacím stroji, co jsem od vás dostal. Pak si dám chviličku pauzu, uvařím si čaj, dám si snídani a jdu do školy," vykládá Marek.

S sebou si bere svačinu, ohřeje si oběd, po škole si jde zacvičit na hodinu, hodinu a půl. Nakoupí si a večer si vaří jídlo na druhý den. Pomáhá mu i maminka.

"Já jsem taky trošku změnila způsob vaření a k mému úžasu to akceptuje i zbytek rodiny, takže pomalu najedeme na tuto stravu," říká matka.

Chybí mu oblíbené pivo

Markovi nevadí ani představa pravidelného cvičení do budoucna. Větší problém má se svým oblíbeným pivem. "Ve škole jsem to řekl učitelovi, že to držím, tak učitel naplánoval degustaci piva. Tak všichni degustovali a já jsem to vydržel. Hodně lidí říká, že to je na mně vidět a hodně mě podporujou. A už mi to někdy i trošku vadí, protože se všichni na to pořád ptají," svěřuje se student.

Říká, jak si vždycky kupoval kalhoty v nadměrných velikostech a teď si zašel do normálního obchodu, i když si kupoval největší číslo, které tam měli. "Na začátku jsme řešili tu bandáž. A jsem rád, že jsem do toho nešel. Nemám na těle žádný zákrok, nebyl jsem měsíc úplně mimo a jsem v pohodě," říká spokojeně.

Hokejistou a tanečníkem

Marek miluje hokej a díky pořadu Jste to, co jíte se mu splnil sen a zkusil si zabruslit a zatrénovat. "Nebyl úplně nejhorší a myslím si, že kdyby měl více příležitostí na to bruslení, tak by ty jeho bruslařské kvality šly nahoru. A kdyby si chodil jednou až dvakrát týdně někam zabruslit s kamarády, pak k tomu trošičku přidal tu hokejku a našel si k sobě rovné hráče, tak by si určitě zahrál dobře," konstatuje trenér.

Markova škola měla zrovna ples, tak se Kateřina s Petrem vydali na oblíbenou přepadovku zkontrolovat, jestli Marek opravdu zvládá svůj nový život bez alkoholu. Ukázalo se, že celou dobu pije jenom minerálku. A k jídlu si s sebou přinesl cereální chlebíčky.

"Cítím se teď úplně jinak než před těmi třemi měsíci. Jsem teď takový ´nabuzený´, aktivní, mám dobrou náladu, energii, prostě skvělé!" libuje si Marek.

Zahrál si s Paterou

Petr s Katkou mají pro Marka překvapení: hokejovou výbavu. "Doufám, že se už do ní vejdu," věří Marek. A dokonce si mohl zkusit chytat v bráně střely od kladenského hokejisty Pavla Patery.

A jako vzpomínku dostane hokejku od kladenských Rytířů. A taky pochvalu, jak mu to v bráně jde.

"Bylo to naprosto úžasné, byl to jeden z mých dětských snů, nemám slov, jsem fakt v sedmém nebi," říká Marek.

Zhubl 25 kilo

Při závěrečném hodnocení se Marek dozví, že zhubl 25 kilo, z toho celých 23 je tuk.

"Přes břicho máš minus 19 centimetrů, ale přes boky pouhé 4 centimetry, takže vidíme, že ten úbytek tuku šel hlavně z břicha, což jsme potřebovali," chválí Petr Havlíček.

"Jsem na něj opravdu pyšná, že do toho šel," říká Markova maminka.

"Po těch třech měsících se cítím úplně skvěle. Teď to vnímám tak, že jsem na půl cesty. Že to, co jsem dal teď, tak chci ještě jednou. Nejsilnější zážitek byl tady to vyhodnocení, to jsem byl dost naměkko a nájezdy Pavla Patery – to byl prostě zážitek, do smrti mi to zůstane v hlavě. Že jsem nešel na bandáž, nelituji," konstatuje Marek.