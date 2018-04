Nejtlustší manželský pár si zachránil život. Teď čeká na dítě

Pětatřicetiletá Jana a čtyřiačtyřicetiletý Michal už prakticky nevycházejí z bytu, i když jsou oba velmi společenští. Mají pocit, že na ně všichni hledí s odporem.

Jana Při 176 centimetrech vážila 146,6 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 15 kilogramů, z toho 11,5 tuku. V pase shodila 11 centimetrů a přes boky má minus 9 centimetrů.

Michal Při 178 centimetrech vážil 210 kilogramů. Za tři měsíce zhubl jen 27,3 kilogramu, z toho 23 kg tuku. V pase shodil 14 centimetrů a přes boky má minus 15 centimetrů.

A má to i praktický důvod. Kvůli své tělesné konstituci nemohou jít do kina, do vlaku, do hospody, protože se nevejdou do sedadel. Dokonce se bojí i na návštěvu ke známým, aby jim nerozsedli nábytek.

Nevyjdou ani sedm schodů

Také jejich kondice je naprosto žalostná. Mají problém vyjít i sedm schodů, které vedou k jejich bytu. Michal udělá pár kroků a musí odpočívat. Ani stát nemůže, po několika minutách kolabuje.

Oba přitom v mládí sportovali. Jana hrála házenou, dokonce nastupovala za Ostravu v druhé lize. Ve dvaceti přestala. Michal hrál hokej a tenis, přestal ve dvaadvaceti. Jana se občas jde projít do lesa a její manžel na ni čeká v autě.

Pracují jako pojišťovací agenti. Všude jezdí autem. Vystoupí z auta, sednou za stůl, kde jednají s klienty. Pak zase autem pryč. Při cestě domů si nakoupí a všechny levné nekvalitní salámy a uzeniny snědí večer u televize.

Kolena bolí a bolí

Jejich metabolismus je poznamenaný dietami z časopisů. Od doktorky Kateřiny Cajthamlové a výživového specialisty Petra Havlíčka čekají záchranu. Když nebudou plnit jejich rady, zavázal se Michal, že bude hrát na náměstí na kytaru tak dlouho, dokud si nevydělá tisíc korun do klobouku, a Jana u toho bude tančit v zajímavém oblečku.

"Vlezl jsem na váhu a myslel jsem, že je to nějaká vada z výroby, tak jsem ji zase v panice dal do šuplíku. Vytáhl jsem ji za půl roku a měl jsem ještě více. Tak jsem pochopil, že to asi není vada, ale že je závada někde u mě," říká Michal.

"Rozjelo se to do takových obludných rozměrů až v pozdějším věku. Když už jsem se dostal na nějakých těch 200 kilo, kupodivu dost dlouho trvalo, než mě začala bolet kolena," dodává.

Za rok plus 35 kilo

Když se seznámili, měli oba kila navíc, ale nevadilo jim to. Prý se tak dlouho hledali, až se našli. V tom dobrém, i v tom špatném. A to špatné bylo právě jídlo.

Za rok po svatbě ztloustli o 35 kilo, čtyři roky se snaží hubnout. Tukožroutská polévka, zlatá vajíčka, dělená strava.

"Hlavní cíl, proč toto všechno děláme, je mít dítě. My jsme si prostě řekli, že pokud nezhubneme, tak nebudeme mít dítě. Protože mu nechceme předat hned ze startu to nejhorší. Prostě tu obezitu," říká Jana.

Při kontrole lednice odhalí Kateřina s Petrem velké prohřešky proti zdravé životosprávě. Například párky, kde je jen 45 procent masa. Ale manželům chutnají.

"Obětujete zdraví své chuti?" ptá se Petr Havlíček a varuje i před konzumací ztužených tuků, které Michal označuje za máslo.

Kateřina pošle Michala k doktorovi. Má totiž v koleně artrózu. A psychicky labilní Jana se kvůli tomu rozpláče.

Polovina váhy je tuk

Tradiční stůl hrůzy dokazuje, jak se Jana s Michalem stravují nezdravě. "Je to všechno průmyslově vyrobené nebo vámi zkažené jídlo, které organismus ničí, snižuje jeho výkonnost. Prostě chuť byla přednější než zdraví. Možná chuť a lenost," říká Petr.

Jana má podle něho na těle skoro 50 procent tuku, a přestože je bývalá vrcholová sportovkyně, její aktuální zdatnost je prakticky nulová.

Michal má na těle 115 kilo tuku, což je 55 procent váhy. "A pokud jde o fyzický test, dopadl naprosto katastrofálně, já jsem v životě takový výsledek neviděl," říká Petr.

Speciální kolo pro otylé

"Vzhledem ke stavu pohybového aparátu bude obtížné vykonávat jakékoliv aktivity. Limituje vás to, že se vlastně hýbat nemůžete. Takže začínáte oba ne z nuly, ale ze suterénu," konstatuje Petr.

Oba manželé navíc mají vysoký tlak. "Nejotřesnější je, že tomu pánovi je 45 a vypadá jak zlomený stařec. A hrůza je, že ta dáma chce být matkou a chová se jak šestiletá," říká Kateřina.

Opakem stolu hrůzy je zdravý stůl, který je plný sacharidů s vlákninou. Pokud je Jana s Michalem budou dostatečně konzumovat během dne, měla by poklesnout chuť na sladké večer.

Cvičitel Martin představí speciální kolo, které je jedinou možností pro nadměrně obézní lidi, aby mohli cvičit. "Je to varianta rotopedu s opěrkou na záda. Je to pro lidi, kteří mají problémy se zády nebo pro hodně obézní," vysvětluje.

Příloha i k večeři

Jana se seznamuje s novým jídelníčkem, který pro ni a jejího manžela speciálně sestavil výživový specialista Petr Havlíček.

"S obědem nebo večeří by to mělo vypadat tak, že si dáte maso, přílohu a zeleninu, tu si můžete přidat navíc. Na začátku mě překvapilo, že vlastně musíme mít i na večeři přílohu, že jsou sacharidy opravdu potřebné. Setkala jsem se s tím, že známým výživový poradce říkal, že na oběd si tu přílohu mají dát, ale na večeři už jenom zeleninu. Nedělejte to. My jsme to tak taky dělali a podívejte se, jak jsme dopadli," říká Jana.

Skončili na výbornou

A je tu "oblíbená" přepadová kontrola. Jana s Michalem si právě vaří segedín, ale zdravější. Kateřina radí, aby si napříště místo plecka koupili radši kýtu. Manželé mají připravenou i pomazánku z tvarohu, křenu, mrkve, celeru.

Dobře dopadla i kontrola tělesného pohybu. Manželé jezdí na rotopedu a několikrát týdně chodí na více než kilometrovou procházku. A Kateřina je spokojená, jaké dělají Jana i Michal pokroky, ale také s tím, že Jana přestala plakat kvůli každé maličkosti.

"Udělali jste mi radost," říká Kateřina. "Víte, co se mi líbí úplně nejvíc? Ta energie, to je ohromný rozdíl. Oni byli dušní, zpocení, ta paní pořád plakala a teď to je naprosto výborný!"

Do Prahy vlakem

Desátý týden hubnoucího úsilí se vydají Jana a Michal do Prahy vlakem, což je pro Petra Havlíčka opravdové překvapení. "Všude jezdili autem a teď se vydali na výlet vlakem a ještě to sami vymysleli."

Petr na ně čekal na nádraží, aby je zavezl na oběd ke kuchaři Robertovi Zatloukalovi.

Manželé byli spokojeni. "Cesta super, už se vejdu do sedadla," zhodnotil jízdu z Ostravy s úsměvem Michal. A pak už se všichni odebrali do kuchyně šéfkuchaře Roberta Zatloukala, kde se vařilo jelení ragú. "Zvěřinu jsme ještě nezkoušeli, ale víme, že nemusíme jíst při dietě jen kuřecí maso. Jíme i vepřové a hovězí," říká Jana.

Při konverzaci s Petrem se manželé svěřili, že už díky vyváženému jídelníčku nepotřebují tabletky na pálení žáhy. "Dříve jsme obden zobali pilulky a teď už je nepotřebujeme," svěřuje se Jana.

Finále ve vaně s pivem

Po třech měsících je tu finále a Petr s Kateřinou si pro Michala s Janou připravil překvapení. Pozvali je do pivních lázní nedaleko Ostravy. Ještě než se manželé mohli ponořit do vany plné piva, dozvěděli se pravdu o svém snažení.

Jana zhubla přes břicho neuvěřitelných 13 centimetrů a přes boky 7. Shodila 11 kilogramů tuku a 3,5 kilo vody, celkem má tedy o 15 kilogramů méně a váží nyní 131,6. Přestala plakat a nestydí se už chodit mezi lidi.

Její manžel zhubl 27,3 kilo z toho 23 kilogramů tuku. Přes břicho ztratil 14 centimetrů a přes boky 15. Nyní váží 183 kilogramů.

Velkým překvapením na začátku hubnutí bylo, že oba byli ve značné podvýživě. "Velmi zajímavé a překvapující bude pro dietáře, kteří věří, že se hubne hladem, případně odstraněním příloh, že jsme museli panu Michalovi naopak příjem sacharidů navýšit až o 100 gramů denně," upozornil Petr Havlíček.

"Dneska si už dovedu představit, že spolu budou mít dítě," řekla na závěr doktorka Kateřina.