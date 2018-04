Matka vykrmila rodinu na půl tuny. Dietou si nakonec zachránila život

Když Anežka vysype na stůl všechny prášky na vysoký tlak, srdce, záda a další neduhy, které musí denně spolykat, zastaví se u čísla dvanáct. Ale Anežka rady svého lékaře, aby tolik nesolila a držela dietu, nebere moc vážně.

Maminka Anežka Ve svých 64 letech vážila 128 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 16 kilogramů. V pase shodila 14 centimetrů a přes boky má taky minus 14 centimetrů. Dcera Jana Ve svých 30 letech vážila 96 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 12 kilogramů. V pase shodila 7 centimetrů a přes boky má minus 16 centimetrů.

Je spokojená, když své početné rodině (o víkendu se sejde až devět lidí) může uvařit "poctivé" jídlo. Na jídelníčku nechybí uzené, grilované maso, vepřové a samozřejmě ani pivo a další alkohol.

"Vaření mě baví, je to můj koníček," říká Anežka. Když se však dozví, co pak takový pokrm plný tuků a rychlých cukrů způsobuje, zhrozí se: "Vůbec jsem si neuvědomila, že tím, že dobře vařím, je vlastně zabíjím."

Ve stopách matky

Ve stopách své matky, která začala přibírat v pětatřiceti letech, jde i její dcera Jana. Má 96 kilo a její pohyb se rovná nule.

Když Kateřina Cajthamlová a Petr Havlíček dorazí do usedlosti paní Anežky, rodina právě sedí u stolu před domem a užívá si bohaté snídaně plné uzeného masa.

Všichni jsou ještě usměvaví a veselí, ale při kontrole jejich tří ledniček a spižírny jim už tolik do smíchu není. Jejich obsah z větší části tvoří zcela nezdravé jídlo včetně salámů, paštik, tučného sýru, marmelád, štrúdlu, sušenek nebo 10 kilogramů cukru na pečení.

"Kdo to všechno sežere?" ptá se Petr a nevěřícně kroutí hlavou. Za chvilku už všechny nezdravé pokrmy zaplní celý stůl. Kdyby se všechny vyjmenovaly, zabralo by to snad celý jeden díl pořadu Jste to, co jíte…

"Tohle jsme za celých šest let nikdy neměli. Takové kvantum jídla, které se absolutně nehodí, jsme našli jenom tady," konstatuje Petr Havlíček.

Víc než 60 kilo tuku

Když zmizely všechny nezdravé potraviny, Kateřina s Petrem zjistili, že vhodné pokrmy zaplní tak půlku jedné ledničky.

Dcera Jana říká o své matce, že sice měla od svého doktora nařízenou dietu, dokonce se snažila ji držet, ale nikdy to nezvládla. "Neposlouchala jsem ani to, co mi říkal doktor, abych nesolila. Hlavně, že mi chutnalo," přiznává teď Anežka.

Snídaně v rodině paní Anežky. Na stole je pivo, spousta dochucovadel a také uzené maso.

A pak se od Petra dozví, že tuk tvoří takřka polovinu těla, tedy 63,5 kila. "To je asi o 50 procent více tuku, než by mělo být," dodává Kateřina. A poznamenává, že pro srdce to je pořádná zátěž, když musí tahat přes 30 kilo tuku navíc.

Anežka je na tom zdravotně tak špatně, že ani nemůže podstoupit zátěžové testy. Pro ni je obrovská zátěž už jen chození po bytě.

"To, co jsem se dozvěděla o svém zdravotním stavu, se mnou zahýbalo," říká Anežka a je na ní poznat, že se sebou chce už opravdu něco dělat. "Nevěděla jsem, že je to se mnou tak špatné," dodává.

Nikdo jim moc nevěří

Ani Jana na tom není zdravotně zcela dobře. Má zvýšené jaterní testy a samozřejmě i cholesterol. Tuk v jejím těle se už přehoupl přes 41 kilogramů. A její aktuální zdatnost je vzhledem k tomu, že nesportuje, podprůměrná.

U Anežky ani Petr s Kateřinou nevěří, že by se během pár měsíců mohl její zdravotní stav zlepšit, protože je mnoho let zanedbávaný. A velké naděje nedávají ani její dceři Janě. Nemyslí, že dokáže zhubnout a změnit životní styl.

A moc šancí jí nedá ani její otec, bratr a manžel. Maximálně 60 procent, že to zvládne. Jen osmiletý syn Matyáš své mamince věří.

Kateřina nakonec požádá celou rodinu, aby Janě pomohla. Aby do toho šli všichni. "Potřebujete to všichni, abyste zhubli," říká Kateřina. Vysvětluje, že Jana nemůže žít v prostředí, kde se pořádají obrovitánské žranice.

Trest? Rozstříhané šaty

Jana si stanoví přísný trest, když nastavený režim nedodrží: rozstříhá své šaty, v kterých před lety odtancovala svůj první květinový ples. Teď už se sice do nich nevejde, ale jejím cílem je si je znovu obléct.

Po tradičním stolu hrůzy dostane Jana a i její matka Anežka přesný návod na hubnutí a změnu životního stylu. A ženy hned od počátku dokazují, že to se svým předsevzetím myslí vážně.

Hned na začátku se Anežka a Jana naučí vařit kuřecí maso s kuskusem, který nabídnou i ostatním členům rodiny. Ti si na změnu stravy ani nestěžují. A i když mají matka s dcerou zprvu potíže s přesným vážením potravin, nakonec se do nového systému dostanou.

"Vážili i naši předci," připomíná Anežka. A je spokojená, že nové jídlo chutnalo i ostatním.

Cítím se skvěle!

Kromě jiného začala Anežka s Janou i sportovat, pod dohledem trenéra, který jim například vysvětlí, jak cvičit a dýchat, aby účinně spalovaly tuky. A při cvičení na zahradě se dokonce připojí i nejbližší příbuzní.

Pro Anežku s Janou dopadla dobře i přepadová kontrola, při níž Jana neskrývala, jak je spokojená. "Cítím se úplně skvěle!" říká Jana a pochlubí se, že se do svých tanečních šatů zase vejde.

"Všechny ostatní věci jsou mi velké," říká. A sebevědomě dodává, že by zvládla bez potíží přepadovku kdykoli.

Kateřina nechválí jen Anežku s Janou, ale i další členy rodiny, kteří jim pomáhají. A spokojený je i Petr Havlíček, který dokonce dopřeje Anežce a Janě skleničku šampaňského. Na oslavu toho, jak jsou úspěšné.

Příště uvidíte Iva Vondráčková má spoustu zájmů a vypadá jako člověk s chutí do života. Za úsměvem však skrývá velké trápení. Rozhodla se s ním skoncovat ve chvíli, kdy ručička na váze překročila hranici 100 kilogramů. Ivu trápí také děsivé číslo 121 cm, které prozrazuje její obvod v pase. Jak svou tloušťku zdůvodňuje? Hlavní příčinu vidí v bezlepkové dietě, kterou jí lékaři nedávno předepsali. Od té doby prý přibírá na váze. Jak se na takové zdůvodnění zatváří doktorka Kateřina? Jde o podložený argument, nebo o pouhou výmluvu? A proč se při "přepadovce" paní Iva zničehonic rozpláče jako malé dítě? Nelehký boj s mindrákem předvede Iva již ve čtvrtek 26. dubna od 21.20 na Prima family.

"Po třech měsících bez alkoholu malá sklenička šampusu nezabije," říká Petr. A výsledky jsou vskutku hodné oslavy. Jana zhubla 12 kilo, přes boky se zmenšila o 16 centimetrů a okolo pasu o 7 centimetrů.

Její maminka Anežka shodila 16 kilo a přes boky a břicho jí "zmizelo" 14 centimetrů. A hlavně: místo 12 prášků denně jí už stačí jen dva a půl. "Dříve jsem platila za léky měsíčně asi 2 500 korun. Teď mě stojí jen 78 korun," svěřuje se Anežka. "A pak že je zdravá strava drahá," říká s úsměvem Petr Havlíček.

"To je zázrak," říká Kateřina Cajthamlová. Zhubli i další členové rodiny, například otec o 6,5 kilo. Dokonce i jediný štíhlý muž - manžel Jany - shodil kilogram. Jediným, kdo nezhubnul, je Janin bratr, který se ale nové životosprávě vyhýbal.

"Takhle velkou skupinu lidí, kteří se rozhodli zhubnout, jsme ještě neměli," konstatuje Petr Havlíček. Kateřina chválí, jak rodina držela pohromadě. A zdůrazňuje úspěch Anežky, která i ve svých 64 letech dokázala radikálně změnit životosprávu, zhubnout a zlepšit si svůj zdravotní stav.

"Nikdy se nemá házet flinta do žita," říká Anežka. "Jediné, co nejde napravit, je smrt."