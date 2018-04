Kamarádky společně zhubly více než 20 kilo, začaly pořádně jíst

I když mladým ženám z Valašského Meziříčí dlouho jejich tloušťka nevadila a žily spokojeně se svými partnery, postupně jim začalo být nepříjemné ustavičné pocení a zadýchávání se. Pak zjistily, že neoblečou oblíbené kalhoty, a řekly si, že takhle to dál nejde.

Když se jim nepodaří zhubnout nějaké kilogramy a nenaučí se vařit zdravá jídla, jsou odhodlané skočit s padákem.

Eva "hubne" od 14 let

Eva zhubla 11 centimetrů přes břicho, 3 centimetry přes boky a shodila 9,5 kila - z toho 8 kila tuku. Petra zhubla 13 centimetrů přes břicho, 10 přes boky, shodila 12 kilogramů - z toho 8,5 kila tuku.

Eva váží 107 kilo, od 14 let střídá období hladovek a nehladovek. Je vdaná a s manželem staví dům. Miluje sladké. Pracuje jako administrativní pracovnice. Většinu pracovní doby prosedí u počítače, u kterého i jí. Většinou bílé rohlíky s taveným sýrem. Kouše a kouká do monitoru.

"Takovou váhu, jako mám teď, jsem neměla nikdy. K ní jsem se dostala po úspěšném hubnutí, kdy jsem jedla prášky na hubnutí a po vysazení byl jo-jo efekt znát a přibrala jsem ještě devět kilogramů navíc, než jsem měla původně," říká Eva.

Je pořád unavená, i když spí denně devět hodin. Za svou postavu se už stydí. "Nechodím raději ani na koupaliště a teď se tady musím svléknout před kamerou do spodního prádla - je mi to nepříjemné," prozradí.

Petra jí na etapy

Kamarádka Petra je na tom s váhou přece jen o něco lépe, má "jen" 85 kilo. Diety nikdy nedržela, ztloustla za poslední rok, kdy je šťastná s partnerem. Miluje maso. "Problémy s nadváhou začaly asi před rokem, kdy jsem si našla nového přítele. Byla jsem spokojená, měla jsem na starosti akorát vyvařování, pořád jsem pekla," vykládá.

Petra je vedoucí v prodejně se smíšeným zbožím. Mezi prací, například když vypisuje papíry a kontroluje regály, si občas něčeho zobne. Na konci směny ani neví, co jedla. Ani ona nemá vyhrazený čas na svačiny a oběd.

"Ráno snídám loupák, ale nedojím ho celý. Jím ho na etapy. Něco zapíšu, kousnu si, něco zapíšu, kousnu si. Obědvám doma, nejraději pečené brambory na sádle, pečená ryba. Sním si to raději doma v klidu u televize, proto v práci moc nejím," říká Petra.

Kulinářské orgie

Ve volnu se dívky, které se kamarádí od dětství, věnují vyvařování. Sejdou se a připravují hromady jídla podle nových receptů. Jejich specialitou je valašská pizza, která má spoustu tuku. Při vaření dívky popíjejí víno a druhý den si upečou nějakou sladkou buchtu.

Ani jedna se nevěnuje sportu. Dříve chodily aspoň na procházky, v současnosti se nehýbou vůbec. Eva staví s manželem dům, na nic jiného nemá čas. A Petra bez Evy nikam nevyrazí.

Eva ani Petra nikdy nezkoušely jíst zdravě. "U obou je přemíra tuku," říká po vyšetření výživový specialista Petr Havlíček. Podle doktorky Kateřiny Cajthamlové se obě ženy do tuku obalují.

Při kontrole ledničky u Petry najde Havlíček v ledničce sádlo. Petra říká, že ho používá tam, kde si myslí, že je lepší než olej. "Ale sádlo - nasycený živočišný tuk - to je přesně to, co máte všude na těle, takže není potřeba ho ještě přidávat, že?" upozorňuje Petr.

Radí Petře, ať si raději kupuje maso a nikoli výrobky, kde je masa jen minimum a místo toho samá kůže, tuk nebo voda. Jako třeba paštiky nebo šunková pěna. Petra je podle Havlíčka spíše "tukař" než "masař".

Kateřina zase zkouší Evu, jaké má složení pomerančový sirup, který používá. Eva čte etiketu: "Cukr, glukóza, fruktózový sirup, pomerančové aroma, takže to s pomerančem nemá nic společného."

Nevím, co jím

Podobné to je u mandarinkového kompotu, kde je moc cukru. Petra překvapuje, že Eva, ačkoli pracuje v oboru, nečte etikety potravin, které si kupuje a jí.

"Já nevím, co prodávám. Já akorát vím, jak to chutná. A na to se zákazníci ptají. Jak to chutná. Neptají se, z čeho se to skládá. Očekávám, že vy mě to naučíte," odpovídá Petra.

"Tak začneme abecedou, nejdříve se naučíte číst," směje se Petr.

Prasárna na stole

Tradiční stůl hrůzy je rozdělen na dvě části. Hubenější Petra jí sice více než Eva, ale v kvalitě pokrmů jsou na tom části obou kamarádek stejně.

Petr Havlíček má pro jídlo na stole jediné slovo: prasárna. "Je to přehlídka toho nejhoršího, co se dá koupit. Víte, proč jste unavená? Protože konzumujete množství tuku, o kterém si omylem myslíte, že je to maso," říká Petr.

Podle Kateřiny se obě stravují špatně. A nemohou zhubnout, pokud nezmění životosprávu.

Chodí k sobě cvičit

Obě kamarádky dostanou návod, co a kdy mají jíst. A už k sobě nechodí vařit, ale cvičit. "Hned jsme začaly cvičit, pokecáme, pobavíme se u toho spolu a ve dvou se cvičí lépe," vypráví Eva.

Petra zhubla 12 kilo, její kamarádka Eva shodila 9,5 kilogramů.

"Z manuálu jsme vyčetly, že to, co píší v časopisech, že večeře má být malá a nejpozději v pět hodin, tak to je blbost. Má být velká jako hlavní jídlo. A můžeme si ji dát po půlhodince po tomto cvičení, správně dvě hodiny před spaním. Zatím to všechno funguje, hubnu, hubnu, přitom pořád jím," říká spokojeně Petra.

Cvičitel Martin Šťastný obě ženy chválí. Tvrdí, že jsou šikovné, cvičí poctivě, berou to vážně a baví je to. "Ale stěžovaly si, že nemají přístroj na měření tepu - z ekonomických důvodů. Takže přístroj pro ně mám. Myslím, že je to potěší. A myslím, že je pro ně taky vhodné kompresní prádlo, protože mají problém s ukládáním tuku ve spodních partiích. Takže to vše od nás dostanou," říká Martin.

S kuchařem Robertem se pak naučí vařit svačinovou polévku se smetanou, což podle Petra není žádný zásadní prohřešek. V polévce jsou brambory, zeleninový vývar, smetana, jarní cibulka a hřiby.

Nástěnka s recepty

Kamarádky si vyrobily nástěnku se zdravými recepty. Mají tam vlastní fotky a na druhé straně správné složení pokrmu.

Obě jsou spokojené, jak jim hubnutí jde. Přepadovka u Evy v práci dopadla na jedničku.

"Eva dopadla velmi dobře, mám z ní radost. Měla tam nachystáno jídlo z domova a ukazovala mi talířek, ze kterého jedla kdysi, a talíř, ze kterého jí dnes. Dá se říct, že ten nový je trojnásobně větší než ten původní," vypráví Kateřina.

Stejně výborně dopadla přepadovka i u Petry, která ze sebe chrlí, co snídala, svačila, co bude mít k obědu. Složení, gramáž. Všechno z hlavy.

Které tuky můžeme?

Ženy jsou spokojené, jak jim hubnutí jde. Jen si chtějí udělat ještě jasno v tucích.

"Husí, vepřové sádlo vyřadíme rovnou, je to živočišný tuk, má vysoký podíl nasycených mastných kyselin - těch špatných, které se právě ukládají. Na rozdíl od nenasycených, těch chudých, pro nás pozitivních, které by měly tvořit většinu tuku, který zkonzumujeme," vysvětluje Petr Havlíček.

Další kapitolou jsou transmastné kyseliny v tucích. "Když si budete vybírat tuky rostlinné v tuhé formě, tak je třeba sledovat obsah transmastných kyselin, který by měl být pod 0,5 procent, tedy pod půl gramu ve 100 gramech," říká Petr.

Nejhorší jsou podle něj ztužené tuky, které mají úplně sněhově bílou barvu, kdy tuk vzniká hydrogenací a transmastných kyselin je tam 30 až 40 procent.

Minus 12 a 9,5 kila

"Takže takový tuk doporučuji vůbec nebrat," uzavírá své hodnocení Petr Havlíček.

Hubnutí dopadlo pro obě mladé ženy velmi dobře. Eva zhubla 11 centimetrů přes břicho, 3 centimetry přes boky a shodila 9,5 kila - z toho 8 kila tuku. Eva také přestala hladovět a přestala mít chuť na sladké.

Petra zhubla 13 centimetrů přes břicho, 10 přes boky, shodila 12 kilogramů - z toho 8,5 kila tuku.

"Dopadlo to skvěle, předem jsem věděla, že tady to půjde a holky dosáhnou úspěchu," říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Spokojený je i Petr Havlíček, který ukazuje na postavy obou žen před hubnutím a po.

"Už od puberty jsem měla z jídla strach, pořád jsem si říkala, že nebudu jíst a budu hubnout, až teď díky pořadu jsem pochopila, že jíst se musí a nemusí se přibírat, žádné hladovky," konstatuje Eva.

Od Kateřiny a Petra dostávají obě jedničku.