Jitka zhubla 6 kilo. Už nesnesla manželovy urážky, že je tlustá svině

Oba jsou bývalí gymnasté, sportovali na vrcholové úrovni, ale při pohledu na jejich otylé postavy by tomu dnes jen těžko někdo věřil.

Jitka Při 163 centimetrech váží 92 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 6 kilogramů tuku. V pase shodila 11 centimetrů a přes boky má minus 9 centimetrů.

Petr Při 173 centimetrech váží 95 kilogramů. Za tři měsíce zhubl jen 0,5 kilogramu tuku. V pase shodil 5 centimetrů a přes boky má minus 4 centimetry.

Petrovi překáží nadváha především v práci. Je zedník, provádí výškové práce a tlačí ho jistící pás na břiše. Má i zdravotní potíže - vyšší tlak, špatné jaterní testy, vysoký cholesterol. Není se co divit, když si dopřává smažená jídla s tatarkou, čínské instantní polévky a v deset večer si klidně dá něco sladkého nebo uzeninu.

Jitka se sice snaží moc nejíst, jenže s manželem provozuje restauraci, kde vaří klasická česká jídla. Jitčin stav hodně ovlivňuje nalomená psychika, a i když na první pohled vypadá vesele, bere antidepresiva a má nulové sebevědomí. Manžel ji totiž ponižuje.

"Jsi hnusná, nepřitažlivá, tlustá svině, to je jeho oblíbený," svěřuje se Jitka. Doufá, že když zhubne, nadávky přestanou a vztah s manželem se zlepší. A když ne, alespoň bude mít sílu odejít.

Zvíře, které chrochtá

Petr chce hlavně podpořit svou sestru Jitku, oba slibují, že dají na charitu svůj měsíční plat, pokud nebudou dodržovat rady odborníků. Kateřina Cajthamlová a Petr Havlíček zpočátku váhají, jestli je vůbec do pořadu Jste to, co jíte přijmout. I když Jitka, kterou manžel ponižuje, by podporu odborníků určitě potřebovala.

"Když jsi před pár lety zhubla, tak jsem měl radost. Pak jsi to nabrala zpátky a je to, jak to bylo. Možná ještě horší. To už ale snad ani nemůže bejt horší," říká Jitčin manžel.

"Jsi fakt milej," odvětí Jitka. "Minulý týden jsi mi řekl, že jsem tlustá kráva." A "ostrý" dialog pokračuje:

Manžel: "Ne, já jsem to řekl jinak."

Jitka: "No dobře, tak možná jsi použil jiné zvíře."

Manžel: "Jiný zvíře tam bylo."

Jitka: "Takový, co chrochtá."

Petr miluje tatarku

Jitčin bratr vykládá, jak s Jitkou byli zvyklí na jiné tvary těla, když ještě dělali sportovní gymnastiku a posléze trampolínu.

"Nevybírám jídlo podle zdravé výživy, ale podle toho, abych se najedl. Tatarku mám rád, v hospodě mají vlastní tatarky a ty jsou většinou lepší jak celý jídlo," říká Petr. Jeho sestra si stěžuje, že musí jíst klasická česká jídla, která vaří její manžel v jejich restauraci.

"Já ji nenutím. Ona se zeptá, co máme k jídlu, a já jí to řeknu. A buď to žer, nebo nežer," reaguje manžel.

Petrova manželka zase vypráví, jak se její muž nacpe třeba v deset večer. Ale slibuje, že bude Petra v hubnutí podporovat.

To Jitka svému muži moc nevěří. "Vždycky si najde nějakej důvod, jak mě srazit," tvrdí.

Šunka musí mít 95 procent masa

Kateřina Cajthamlová s Petrem Havlíčkem spekulují, jestli má cenu se obézními sourozenci zabývat. "Nevěřím ani jednomu," říká Havlíček a upozorňuje i na to, že Jitka bere antidepresiva.

Nakonec se rozhodnou, že to s nimi zkusí. Při kontrole ledničky zarazí Kateřinu například několik let staré marmelády a plesnivý džem, Petra Havlíčka zase šunka, v níž je jenom 80 procent masa.

"A pak je tam škrob, dextróza, dva stabilizátory, kuřecí aroma, zahušťovadlo a antioxidant. Za cenu šunky si kupujete 20 procent vody v domnění, že si kupujete kvalitní šunku. Kvalitní šunka by měla mít minimálně 95 procent masa," upozorňuje Havlíček.

Na tradičním stole hrůzy je vidět, jak ve stravě převažují tuky. "Tučné stravy vždy sníte víc, protože tělo potřebuje určité množství bílkovin. Nedostatek bílkovin se projevuje hladem, nedostatek sacharidů ztrátou energie plus chutí na sladké," objasňuje Kateřina.

Se svým kolegou Havlíčkem pak doktorka Cajthamlová připraví pro Jitku s Petrem kvalitní jídelníček. Pro Petra se dokonce najdou i zdravé instantní polévky, když si tak potrpí na ty nezdravé čínské.

Dcery jsou její oporou

Kateřina vede s Jitkou rozhovor o jejích depresích a tloustnutí. "Začala jsem mít problémy s tloustnutím, když jsem v roce 1989 přišla v šestém měsíci o děcko," svěřuje se Jitka. Pak se přidaly i problémy s manželem, které se začaly stupňovat. Říká, že s ním "válčí" deset, patnáct let.

"První řešení, když už to začalo přerůstat přes hlavu, byla manželská poradna. Tam ale manžel přišel úplně opilej a urazil paní doktorku. A tím to skončilo," vykládá Jitka. S alkoholem má její manžel problémy dlouhodobě.

"Děti jsem vychovávala v podstatě sama," dodává. Že s ním má děti, ale nelituje. "Dcery jsou pro mě hrozná opora."

Manžel ji sprostě uráží i na veřejnosti. "Švára ji opravdu hodně drtí. Před lidmi v hospodě na ni řve: "Ty krávo tlustá!" Bývá to i peprnější. Kdysi dávno jsem po něm vystartoval, dodneška mě mrzí, že jsem ho nezabil," přiznává Petr.

Petr Havlíček se snaží manželovi Jitky vysvětlit, že je někdy lepší partnera spíše podržet než ho podrazit. "To je pravda, ale někdy už to nejde udržet. A já jsem takovej, že říkám pravdu. A ono se to kolikrát lidem nelíbí," odpovídá Jitčin manžel.

Sport jako mejdan?

Jitčiny obavy, že ji manžel při jejím hubnutí nepodrží, se potvrdí. Má připomínky k jejímu stravování i k tomu, že chodí sportovat.

"Pro něj je sportování mejdan," říká Jitka. "Potřebuju to nějakým způsobem vyřešit tak, abychom do vysílání tohoto pořadu už nebyli spolu. Je pravda, že kolikrát se dostávám do takového stavu, že přemýšlím, jak ho zabít."

Kateřina Cajthamlová ale Jitku chválí, jak se snaží v jídle i sportování, dokonce se jí zlepšuje i psychické rozpoložení.

Přepadová kontrola dopadla na jedničku. "Z Jitky mám velikou radost, vypadá líp, má jinou energii, sportuje," konstatuje Kateřina.

I Petr drží dietu, kterou si ale sám upravil, a sportu taky moc nedá, což se Kateřině moc nelíbí. "Cvičím málo. Na rotopedu skoro vůbec, ale cviky od Martina dělám aspoň čtyřikrát denně," říká. "To, že jsem si upravil stravovací plán po svým, bylo vlastně z nějaké ješitnosti. Teď už vím, že to bylo špatně."

Cvičitel Martin dokonce Petra kritizuje, že na rozdíl od Jitky se v některých partiích a ukazatelích zhoršil, hlavně v oblasti hýždí, stehen a zad.

Šest kilo dolů

Při závěrečném vážení a měření také nejsou u Petra výsledky nic moc. Za tři měsíce se zbavil jen půl kila tuku. Ovšem u Jitky to je něco jiného.

"Výsledek u Jitky je hodně dobrý, šest kilo tuku u ní považuju za obrovský výsledek. Korunováno o minus jedenáct centimetrů přes břicho," chválí Petr Havlíček.

Jitčin bratr sice nemusí posílat svůj plat na charitu, ale přišel o rotoped, který původně dostal, ten putuje do dětského domova.

Jitka je spokojená. "Chci vám moc poděkovat, že jste mi pomohli. Potřebovala jsem pošťouchnout, a to se povedlo dobře. Myslím si, že v tomhle se dá úplně normálně pokračovat celý život," říká.