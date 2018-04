Iva sváděla svou obezitu na celiakii, nakonec zhubla v pase o 14 cm

Iva pracuje jako kontaktní pracovnice nízkoprahového centra. Kromě toho, že je ergoterapeutka a osobní asistentka zdravotně postižených seniorů, věnuje se i koordinaci volnočasových aktivit a práci s dětmi. Miluje africkou hudbu a tanec, smích a svého přítele.

Iva Při 170 centimetrech vážila 102,5 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 6,5 kilogramů. V pase shodila 14 centimetrů a přes boky má minus 11 centimetrů.

Tvrdí, že byla od dětství vždycky "oplácaná", ale výrazně začala tloustnout až před dvěma lety, kdy jí lékaři předepsali bezlepkovou dietu. Od té doby se živí kukuřičnými a rýžovými chleby. Iva by chtěla zhubnout, aby byla přitažlivější a cítila se lépe.

Za dva roky plus 15 kg

"Za ty dva roky má váha narostla o 15 kilo. Byla jsem při těle vždy, ale když to srovnám s kámoškama, tak nejím tak moc jako ony," svěřuje se Iva.

"Je pro mě těžké vařit bezlepkově. Bezlepkové je to třeba tak, že to zahustím bezlepkovou moukou. Tyto křehké kukuřičné plátky mi už nechutnají. Třeba mám chuť na čerstvý rohlík nebo chleba… Když je ještě čerstvý, s máslem. V restauraci je problém dát si bezlepkové jídlo," říká.

Doktorku Kateřinu Cajthamlovou zajímá, co přesně se před dvěma lety stalo, že Iva začala přibírat. A dozví se, že Iva kromě nařízené bezlepkové diety ještě přišla o partnera i o práci.

"Během půl roku jsem se třikrát stěhovala, takže toho bylo během toho půlroku hodně," říká Iva. "Ale nic na světě mi nestojí za to, abych porušila bezlepkovou dietu, protože mi bylo fakt špatně."

Tlouštík nebo Buřtík

Iva vzpomíná, jak jí na základní škole říkali spolužáci Buřtík nebo Tlouštík. Přítel Tomáš vykládá, že s tloušťkou Ivy to je horší a horší. A věří, že jí experti v pořadu Jste to, co jíte pomohou.

"Tomáš je pro mě velkou oporou, je úžasný člověk," říká Iva. Nejprve absolvuje podrobné vyšetření, které odhalí, že kromě problémů s celiakií a kolenními vazy je celkem zdravá.

"Co si myslíš o tom, že od té doby, co má Iva celiakii, tak přibírá?" ptá se Kateřina výživového specialisty Petra Havlíčka.

Zdravý stůl je plný ovoce a zeleniny, která Ivě ve stravě chyběla.

"Říká to hodně lidí, ale zvláštní je, že když se strava upraví, tak vlastně hubnou," odpoví Petr. Podle Kateřiny je hlavní problém v tom, že Iva hodně mlsá.

Česká klasika k večeři

Ráno si Iva ještě dá kukuřičnou snídani, ale oběd často vynechává a povečeří nějakou českou klasiku. Při tradiční prohlídce ledničky objeví Kateřina například smetanový jogurt. Iva ani neví, kolik má tuku. Důležité pro ni je, že je bezlepkový.

"A proč, když už si to čtete, si nepřečtete, kolik má tuku? Skoro ve všech věcech, které máte, je glokózo-fruktózový sirup, cukr, jahodový sirup," konstatuje Kateřina.

V kuchyni pak spolu s Petrem objeví i další sladkosti. Iva například jídlo i pití dochucuje různými sladkými šťávami.

"Myslím, že tloustnutí nesouvisí s bezlepkovou dietou, ale s tím množstvím sladkostí. A taky chuťové strádání, které vám přichystala bezlepková dieta, tak to doháníte po svém – cukry, tuky. Popíjíte přeslazené šťávy a používáte smetanu ke šlehání na vaření," říká Kateřina.

Petr je přesvědčen o tom, že ani člověk, který drží bezlepkovou dietu, nemusí tloustnout. "Strava se dá poskládat tak, aby vyhovovala zásadám správné výživy," konstatuje.

Tělo žebrá o ovoce!

Když stojí všichni u stolu hrůzy, Kateřina sice vtipkuje, ale svá slova myslí hodně vážně. "Mně je vašeho těla strašně líto, protože ono pod touto stravou pravděpodobně volalo: Dej mi vitaminy, dej mi ovoce! A dostalo oslazený jogurt, glukózo-fruktózový sirup popřípadě fruktózo-glukózový sirup," říká.

Petr znovu opakuje, jaká chyba je nejíst. "To umí každý debil – nežrat měsíc. Nežeru, zhubnu, ale tělo pak hezky zareaguje – sníží, zvýší, sníží, zvýší." Iva má podle měření asi 25 kilogramů tuku navíc, okolo břicha 36 centimetrů navíc. Podle Katky má Iva takzvaný zbrzděný metabolismus.

Problém s velikostí porcí

Od Petra Havlíčka dostane přesný manuál, jak se stravovat, co její potrava má obsahovat, kolik tuku může obsahovat, jak velké porce jíst.

"Ivě bude nejvíc dělat problém – hlavně ze začátku – velikost porcí. Ale pro nás dobrá zpráva bude, až nám tak po 14 dnech řekne, že má hlad. To bude příznakem, že tělo začíná fungovat normálně a začne vyžadovat jídlo," poznamenává Petr.

A Iva přitakává: "Problém bude asi s tou pravidelností jídel a taky mě děsí to množství jídla." Od Katky se jí dostane vysvětlení, že jde o nízkoenergetické vysokoobjemové jídlo.

Past v restauraci

S kuchařem Robertem Zatloukalem si Iva vyzkouší uvařit bezlepkové těstoviny, kachní prso a růžičkovou kapustu. "Je to zajímavé, výborné, doma to určitě vyzkouším," říká Iva. Robert ji pak pozve do restaurace. Ale je to lest.

"Doporučil jsem jí samá tučná jídla, všude smetana, gratinovaná jídla a ona se vůbec nezeptala. U brambor neřešila gramáž. Odsouhlasila tlustou rybu, sice s bylinou, ale když tam je bylina, tak aby vynikla, musí tam být tuk, což neřešila. To doktorka Kateřina nebude mít radost, to bude sekec mazec," odhaduje Robert.

Když na přepadovku dorazí Kateřina, zjistí, že Iva si složení stravy skutečně vůbec nepohlídala. A pozná, že se nechala nalákat na nezdravé jídlo. A k pití si navíc dala i sklenku vína.

"Nevěděla jsem, co se bude dít. Nikdy jsem nebyla v takové restauraci, nevěděla jsem, co bude v jídelníčku, vůbec jsem tomu nerozuměla," přiznává se Iva.

"Tak o to víc jste se měla ptát," říká Kateřina. "Vy už si budete muset začít šít tu sukýnku. Víte kterou? Tu, o které jste říkala: Já, Iva, slibuji, že pokud poruším režim, tak ve vámi vybraném obchodním domě zatančím africký tanec v rákosové sukýnce, natřená celá na černo kromě obličeje."

Iva se rozpláče. "Já teď vypadám jako kráva, striktně to dodržuju a jednou jsem to porušila."

Co příště Doktorka Kateřina a Petr Havlíček poradí ohledně zdravého životního stylu zpěvačce Iloně Csákové. Také celebrity se zajímají o zdravou výživu, zvláště jde-li o maminky. Nebo když dítě plánují. To je také případ zpěvačky Ilony Csákové, která si odborníky pozve k sobě do kuchyně, aby jí poradili, jak žít zdravěji a naučit to celou rodinu. Nenechte si ujít hvězdný díl ve čtvrtek 3. května od 21.20 na Prima Family.

"Emoční reakce byla veliká, ale u dospělé ženy bych očekávala sebeovládání. A to, že se chudinka malá, tak zhroutila, možná odhalilo pravou příčinu její nadváhy. Ta příčina je jednoznačně psychická a myslím, že si dnes uvědomila, že s tím musí něco dělat," konstatuje Kateřina Cajthamlová.

Bezlepkový chléb

Iva pak absolvuje lymfatickou masáž a následně si vyzkouší upéct bezlepkový chléb. "Je výborný," pochvaluje si.

Pokračuje také v cvičení, i když kvůli bolavému koleni má skluz. Začíná být s celým hubnoucím procesem spokojená. Pořád má ale problémy s velikostí porce. Má pocit, že tolik jídla do sebe nedostane.

Tanec v obchoďáku

Po třech měsících následuje závěrečné hodnocení. A spokojení jsou všichni. Včetně odborníků z pořadu Jste to, co jíte.

"Z mého pohledu dopadla dobře, má toho více dolů přes centimetry než přes kila. Shodila 6,5 kilogramu tuku a 1,5 aktivní hmoty," říká Petr. A dodává další čísla: 11 centimetrů přes boky, 14 centimetrů přes břicho.

Ale i tak Ivu trest neminul: tanec v obchodním domě. Zvládla ho na jedničku. "Jsme nadšení, děkujeme!" volají Katka a Petr a shodně Ivu chválí především za její hubnutí.

"Jsem spokojená, jak to dopadlo, ale já jsem si dala takový cíl, že bych mohla mít takových 80 kilo? Takže zatím mám ještě 10 kilo před sebou," říká Iva. A možná taky svatbu: od přítele Tomáše dostala totiž během natáčení zásnubní prsten.