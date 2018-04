Kojící maminka jedla hlavně polotovary. Když přestala, zhubla 12 kilo

Administrativní pracovnice Eva Havránková z Brandýsku u Kladna je momentálně maminkou na plný úvazek se synem Míšou (6) a dcerami Natálkou (5) a Verunkou (3 měsíce).



Během všech těhotenství Eva postupně přibírala, a tak se při výšce 161 centimetrů dostala až na současných 98 kilogramů.

Kvůli běhání kolem dětí i rozestavěného domu připravuje jídla často z polotovarů, polévky z bujonu, hranolky či párky. Na její styl stravování si tak zvykly už i starší děti a zdravé jídlo jim přestává chutnat. Nejen kvůli tomu se Eva rozhodla zhubnout.

Eva Při 161 centimetrech vážila 98 kilogramů. Za čtyři měsíce zhubla 12 kilo tuku. V pase má minus 20 centimetrů.

„Chci se líbit sama sobě a manželovi a cítit se dobře. Nadváha mě omezuje v ohýbání se, špatně se mi dýchá a moje koníčky jsou na bodu mrazu. Ráda bych žila plnohodnotný život bez omezení, hezky se oblékala a hlavně bych ráda byla vzorem pro mé děti, aby věděly, že sport a zdravá strava je to pravé pro dobrý život,“ říká mladá maminka.

Eva už jako dítě snědla, co dostala na stůl. Máma jí nikdy nebránila jíst sladké, a ona tak už ve školce byla tlustá. A přesně to pro své děti Eva nechce. Velkou oporu má v manželovi, se kterým jsou spolu 13 let. Kdysi dělala fitbox, chodila do posilovny a milovala jízdu na kole, ráda by tak byla opět aktivní i s celou rodinou.

Kojení vyžadovalo speciální jídelníček

Po vstupních vyšetřeních a návštěvě u Evy je jasné, že za náběh na cukrovku a obezitu může právě špatné stravování. To ukázal i oblíbený stůl hrůzy, který byl plný párků, salámů, buchet, koláčů, zmrzlin, slaných pochutin i sladkého pití.



Experti Jste to, co jíte pro mladou maminku museli připravit speciální režim stravování i cvičení, a to s ohledem na kojení i tři císařské řezy, které podstoupila.

Jídelníček musí mít dostatek živin, aby měla Eva energii na všechny své činnosti. „Plné kojení je poměrně energeticky náročný proces. Žena kvůli kojení spálí denně zhruba o 500 kilokalorií navíc. Proto v tuto chvíli příjem výrazně snižovat není žádoucí, kojení bychom tak mohli narušit. Takže ho snížíme pouze o něco,“ vysvětlil výživový specialista Petr Havlíček.

I se sportem je také třeba začít postupně a opatrně. Fitness trenérka Hanka Kynychová proto tréninkový plán konzultovala nejdříve s fyzioterapeutkou.

Eva potřebuje na začátek hlavně balanční cviky zaměřené na posílení svalů pánevního dna a hlubokých svalů. Dále pak může chodit a jezdit na rotopedu, který od týmu Jste to, co jíte dostala jako dárek. Aby mohla cvičit, zapojil se ochotně alespoň na hodinu denně do hlídání dětí manžel.

Poctivost se vyplatila

Usměvavá Eva se do proměny vrhla s chutí. Jídlo poctivě vážila, denně cvičila a i přepadovka od Petra Havlíčka dopadla na výbornou.



Příště uvidíte Třicetiletá Michaela má doslova strach z jídla. Střídá období přejídání a hladu. Trpěla anorexií a vážila dokonce jen 40 kilo. Když se z toho dostala, během dvou let nabrala na 97 kg. Podaří se Míše najít cestu ke zdravému životnímu stylu? To prozradí další díl pořadu Jste to, co jíte v pondělí 10. dubna od 21:30 na TV Prima.

Na závěr čtyřměsíčního snažení jí tým expertů splnil i sen zdolat QuickGame, takzvaný český Boyard v Praze. O ten se v minulosti s manželem už pokusila, skončilo to ale fiaskem. Tentokrát však Eva uspěla. Na konci ji pak kromě slov uznání čekaly i výsledky dosavadního snažení. „Za mě je to úplně výborný, skvěle jste se s tím poprala,“ chválil odborník na výživu Petr Havlíček.

Za 16 týdnů shodila Eva 12 kilogramů a zmenšila se o čtyři konfekční velikosti.

I dva měsíce po natáčení Eva nadále hubne. Vymýšlí speciální recepty na marmelády, vafle a buchty s minimem cukru. Zvládla rodinný výstup na Sněžku a na extrémním překážkovém běhu Spartan Race uběhla i s rodinou 8 km. Navíc už trénuje na příští ročník.