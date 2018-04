Jiří vážil 120 kilo a šlo mu o život. Za půl roku shodil 28 kilogramů

Padesátiletý Jiří bydlí se svou ženou Růženou v Kunovicích v rodinném domě s obrovskou zahradou. Mají dva dospělé syny. Jiří nejen rád jí, ale také vaří. Kromě toho je jeho další vášní divadlo, kterému se amatérsky věnuje a píše i scénáře k divadelním hrám.

Problémy s nadváhou Jiří údajně nikdy neměl a na vojně byl jako tyčka. Přibírat začal po svatbě. Postupně se vyjedl až na 120 kilogramů při výšce 172 centimetrů.

Důvodem jeho obezity jsou hlavně nezdravé potraviny a nápoje. K obědu připraví sobě a manželce klidně mastné langoše s kečupem a sýrem, které zapíjí limonádou. Miluje také smažené řízky, hranolky, tatarku, uzeniny, ale nepohrdne ani ovocnými knedlíky. Při psaní divadelní hry je navíc Jiří schopen vypít dva litry kolového nápoje a stejné množství vína.

Všechny tyto „prasárničky“ se také objevily na stole hrůzy a stejně jako u většiny účastníků, i u Jiřího působí jako šoková metoda.

Jiří Při 172 centimetrech vážil 120 kilogramů.

Za čtyři měsíce zhubl 15 kilo tuku.

V pase má minus 22 centimetrů a přes boky minus 10 centimetrů.



I když už začal mít Jiří zdravotní problémy, zadýchával se, bolely ho klouby a otékaly mu nohy, vážnost svého zdravotního stavu zpočátku ještě zlehčoval.

Změna přišla v pravý čas

Než se pustil do svého čtyřměsíčního úsilí, prošel Jiří potřebnými vyšetřeními. A výsledky ukázaly, že mu jde o život. Má špatné jaterní testy, vysoký cholesterol i krevní tlak, který je 169 na 107. „To je trojice, o které se říká, že je takový současný největší zabiják. Za pět nebo deset let můžete mít infarkt či mrtvici,“ vysvětluje mu lékařka Alice Hauptová.

A právě tehdy to Jiřímu opravdu dojede a změnu svého životního stylu začne brát vážně. I když na začátku natáčení musí podstoupit operaci kolene, kvůli které nemůže měsíc cvičit, neodradí ho to. Od výživového specialisty Petra Havlíčka dostane nový jídelníček. „V tomto případě je to opravdu zdravotní dieta a to hlavně vzhledem ke všem těm nemocem, které Jiří má,“ vysvětluje Havlíček.

Jiří se do změny vrhne po hlavně, všechno přesně váží, připravuje týdenní jídelníčky, jí pravidelně a dokonce vaří zdravé jídlo i pro svou manželku. Nový stravovací plán mu nedělá problémy, jídlo mu chutná a když na něj přijdou chutě, dá si kysané zelí.

Kolo, plavání i posilovna

Postupně přidává Jirka i pohyb, nejdříve chodil jen na fyzioterapii, ale pak pozvolna začal zatěžovat koleno při jízdě na rotopedu zapůjčeného od kamaráda. Po návštěvě fitness trenérky Hanky Kynychové přidal Jiří k současnému pohybu ještě protahovací cviky a také další aerobní aktivity - kromě kola bude chodit a plavat. Za odměnu dostal od týmu Jste to, co jíte nový rotoped a sporttester.

Proměna je neuvěřitelná a i tým expertů žasne. „Za deset let jsme tady neměli takového zapáleného účastníka,“ chválí Jiřího úsilí Petr Havlíček. Ani při tradiční přepadovce ho nikdo nenapálí. Jiří se vyhýbá alkoholu, pije vodu a při divadelních zkouškách, kde je vždy připravené nezdravé občerstvení, si s chutí dopřává zeleninu.

Jiří po třech měsících zvládá denně ujet 25 kilometrů na kole, ale při kontrolních vyšetřeních bylo zjištěno, že má málo svalové hmoty. Proto začal k tomu všemu ve svých padesáti letech poprvé chodit do posilovny a to hned třikrát týdně na hodinu a půl.

Zdraví se výrazně zlepšilo

Po čtyřech měsících ho na závěrečném setkání navštíví celý tým Jste to, co jíte na divadelní zkoušce kunovických komediantů a předá mu výsledky.



Všichni jsou nadšeni, protože Jiřímu se podařilo úplně změnit svůj životní styl, díky tomu zhubl o 15 kilogramů, v pase se zúžil o 22 centimetrů a přes boky o 10 centimetrů. „Mám pocit, jakoby mě někdo vypustil,“ konstatoval spokojený Jiří.

Potěšující zpráva přišla i od doktorky Aleny Hauptové, která mu oznámila, že jeho zdravotní stav se výrazně zlepšil. „Cholesterol je v normě, normální jaterní testy a normální kyselina močová. Snížil se i krevní tlak, takže se snížila i dávka léků,“ dodala lékařka.

Jak Jiří sliboval, u zdravého životního stylu zůstal i po skončení natáčení. Po zdravotní stránce se cítí skvěle, je vitálnější a není unavený jako dřív. „Dnes mám dole už 28 kilogramů a hubnu dál. Neměl jsem ani kapku alkoholu a ani mi to nechybí,“ svěřil se iDNES.cz Jiří.