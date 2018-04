Michaela nabrala v manželství 40 kilo. Společné hubnutí zachránilo rodinu

Jednatřicetiletá Michaela se s Patrikem seznámila v době, kdy byla samoživitelkou a měla malého syna, kterému je dnes deset let. „V té době jsem měla na den třeba jen 50 korun. Když jsme spolu s manželem začínali, tak mě vodil do restaurací, do hospod a mně se to hrozně líbilo. On mě tak rozmazloval, že jsem za dva roky přibrala čtyřicet kilo,“ prozrazuje Michaela. Měří 176 centimetrů a její váha se vyšplhala na 129 kilogramů.

Lépe na tom není ani Patrik, který ve svých osmatřiceti letech a výšce 175 centimetrů váží 131 kilogramů.

Michaela se sice občas snaží jíst zdravě, ale rodina jí to prý bojkotuje. Patrik si se stravováním hlavu neláme. Kupuje si bagety, jí ve fastfoodech, nešetří dochucovadly. „Klidně si dá párek a zapíjí ho přeslazeným kakaem,“ prozrazuje jeho „libůstky“ Michaela.

On je stresař, ona zajídá samotu

Michaela Při 176 centimetrech vážila 129 kilogramů. Za čtyři měsíce zhubla 7 kilo tuku. Přes boky má minus 9 centimetrů. Patrik Při 175 centimetrech vážil 131 kilogramů. Za čtyři měsíce zhubl 15 kilo tuku. V pase shodil 16 centimetrů.

Významným problémem je to, že manželé spolu tráví málo času. Patrik má tři zaměstnání, aby uživil rodinu, protože splácí dluhy z dřívějšího podnikání. Domů se tak často vrací až po půlnoci. To trápí hlavně Michaelu, která se uklidňuje právě nezdravými potravinami. Vystresovaný Patrik si zase dodává rychlé cukry ze sladkostí, aby vydržel fungovat celý den.

Prvním krokem ke změně životního stylu u manželů Máchových z Ostravy je absolvování důkladných vyšetření včetně pohovorů se všemi odborníky. „Ukázalo se, že Patrik je hrozný stresař a docela slušně se přejídá,“ zhodnotil výsledky výživový specialista Petr Havlíček. Dodal, že stravování manželů není podobné. Potvrdilo se tak, že spolu moc nejedí.

„Ona nevidí, co dělá on pro ni, a on vůbec nevidí, jak ona ho potřebuje. Tam nebude jen problém v komunikaci, ale i v sexu,“ vystihla rodinou situaci Máchových psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková.

Stůl hrůzy s jedním rajčetem

Aby mohli manželé začít se změnou zajetého životního stylu, je zapotřebí prozkoumat rodinné zásoby a vysvětlit jim, co mají změnit. A tak je čeká v prvním týdnu čtyřměsíčního snažení návštěva odborníků, zkontrolovat je přijel Petr Havlíček v doprovodu Laury Janáčkové.

Kromě lednice plné nezdravých potravin se odborníkům potvrdilo, že pár spolu téměř netráví čas, a pokud ano, baví se jen o práci. Špatné stravovací návyky už navíc přenesli i na děti, což se projeví právě při kontrole potravin - jejich osmnáctiměsíční dcera chce po Petru Havlíčkovi tvrdý salám a mléčný řez.



Poslední kapkou k tomu, aby si manželé uvědomili, že by měli nastolit změnu, je stůl hrůzy. Tato šoková metoda zpravidla většině účinkujících otevře oči. To se stalo i v případě Michaely, když spatřila na stole jídlo, které s manželem za jeden týden snědli. „To je nechutné. Tady byla prasata?“ prohlásí. Na stole není kromě jednoho rajčete žádná zelenina a více než polovinu tvoří cukry a tuky. I tady odborníci znovu otevírají bolavé místo rodiny. Michaela se cítí sama, ale Patrik nic takového nepociťuje.

Poradci Jste to, co jíte Ing. Petr Havlíček (specialista na výživu)

Doc. Laura Janáčková (psycholožka a sexuoložka) MUDr. Alice Hauptová (interní lékařka, celostní medicína) Hanka Kynychová (fitness trenérka)

„Ona zajídá to, že vás má ráda a chybíte jí. A vy zase máte rád svoji rodinu a dřete jako magor, aby se měla dobře. Teď je tam ale potřeba najít nějaký průnik, na kterém byste se domluvili, protože jinak jsme tady úplně zbytečně,“ vysvětluje manželům výživový specialista Petr Havlíček spolu s psycholožkou Laurou Janáčkovou. Oba se nakonec rozhodnou, že do proměny jdou a zkusí to změnit.

Společné hubnutí vztahu prospívá

Další den dostanou od Petra Havlíčka stravovací plány a u stolu plného zdravého jídla jim poradce vysvětlí, proč jim upravil jídelníček tak, aby měli podobné suroviny. „Důležité je, abyste konečně jedli spolu a trávili tak spolu více času,“ tvrdí Havlíček. Zároveň dali odborníci manželům za úkol, aby si vytyčili priority, jak spolu budou komunikovat a zlepší tak svůj vztah.

Patrik posléze na radu psycholožky odstranil z obývacího pokoje pracovní kout s počítačem, aby u něj netrávil tolik času a věnoval se víc rodině. Pak začal proces proměny.

Navštívila je fitness trenérka Hanka Kynychová, která jim poradila, jak začít správně cvičit. „Rozhodně není vhodné pro lidi s velkou nadváhou začít běhat, je lepší chůze a cviky s vlastní váhou těla,“ vysvětlila trenérka. Partneři jako první dárek dostali krokoměr, aby si mohli hlídat počet kroků. „Denně jich musíte ujít 10 tisíc, což vám pomůže zlepšit kondici,“ řekla jim cvičitelka Kynychová.

Manželé se do celkové změny opřeli poctivě: váží jídlo, společně každý den cvičí a tráví aktivně i více času s dětmi. Jestli to ale není jen přetvářka, si po měsíci přijede zkontrolovat při přepadovce Petr Havlíček. Je mile překvapen, protože najde partnery na zahradě při společné relaxaci. I kontrola potravin dopadne na výbornou.

Jako odměnu dostanou běžecký pás a další cvičební pomůcky, aby jim šlo shazování přebytečných kilogramů ještě lépe. Patrik k němu dokoupil ještě další stroj a z jednoho pokoje doma vytvořil provizorní tělocvičnu, cvičí tam celá rodina.

Radost z těhotenství trvala jen měsíc

Zhruba v polovině hubnoucího snažení přijde nečekaná zpráva: Michaela čeká další dítě. Manželé v úsilí nepřestávají, jen mladá maminka musela ustoupit od některých pohybových aktivit.

Po měsíci však nastane zlom. Manželé se svěřují, že o miminko přišli. I přes bolestnou ránu Michaela a Patrik hubnutí nevzdali a navíc si otevřeli obchod se zdravou výživou.

Po čtyřech měsících přichází závěrečná část proměny. Manžele čeká návštěva kadeřnictví. A na Patrika navíc ještě jedno velké překvapení. Protože měl sen stát se moderátorem v televizi, nechal ho tým uvádět odpolední televizní noviny. Poté se oba dozvěděli, jak dopadlo jejich úsilí.

Další kila dole i po natáčení

Michaela zhubla přes 7 kilo tuku a přes boky ztratila 9 centimetrů. „Je to obrovský úspěch, zvláště když si uvědomíme, jaký stres prožila a nevzdala to,“ hodnotí Laura Janáčková. Patrik shodil 15 kilo tuku, v pase se zúžil o 16 centimetrů. „Oběma proměna pomohla a zvládli to skvěle,“ pochválil je na závěr tým odborníků.



A že to s proměnou mysleli vážně, dokazuje i fakt, že v hubnutí pokračují i nadále. „Plán dodržujeme přesně, někdy je manželka dokonce i přísnější. Už mi zakázala jíst i pečivo,“ svěřil se iDNES.cz Patrik. Od natáčení uplynuly čtyři měsíce a Patrik zhubl další čtyři kila a jeho žena pět kilogramů. Další miminko by rádi, ale nechávají tomu volný průběh. „Uvidí se, rozhodně se tomu nebráníme,“ dodal Patrik.