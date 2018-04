Měla obrovské komplexy ze svého břicha, nakonec shodila 6,6 kila tuku

Má za sebou dvě neúspěšná manželství a nepočítaně neúspěšných diet. Ještě před dvaceti lety vážila Blanka padesát kilo, nakonec se propracovala až k osmdesáti. Do pořadu Jste to, co jíte ji přihlásil mladší syn, který sám nemá úplně ideální proporce. A ač zpočátku odborníky Petra a Kateřinu nijak zvlášť nepřesvědčila, nakonec se z uplakané padesátnice vyklubala usměvavá šťabajzna.