Jste moc stará na minisukni? Ne!

Kdyby se podobnými pravidly řídila Vivienne Westwood, svět módy by byl ochuzen o střelené punkové kreace,které tvoří a nosí tato už sedmašedesátiletá dáma. Kate Moss by si už nikdy nesměla vzít minisukni, protože je na ni ve třiatřiceti moc stará, a Goldie Hawn by se měla vzdát svých dlouhých blond vlasů.

Ale moment... té už její peroxidová přesušená hříva vážně moc nesedí, zvlášť když ji vylepší tunikou bez ramínek a hraje si na roztomilou blonďatou holčičku. Takže nějaká módní pravidla ohledně věku skutečně existují, ale určitě nejsou tak striktní jako výsledky citovaného průzkumu a hlavně platí pro každého a každou z nás jinak.





Anketu pořádal mezi návštěvnicemi (!) obchodního centra Golden Square Shopping Centre ve Waringtonu jeho hlavní stylista Flic Everet: "Ukázalo se, že se ženy ke svému oblečení chovají poměrně nemilosrdně. Hlavně jde ale o to, jak se cítíte a jak v tom vypadáte. Nikdo nechce vypadat jako ovce převlečená za jehně, ale tajemství je prosté – oblékejte se úměrně své postavě a svému věku."

Kromě už jmenovaných omezení si na sebe oslovené ženy vymyslely ještě další biče: legíny odložit ve 37 a krátká trika nad pupík ve 33. Omezení pro muže jsou podle nich mnohem volnější: zahoďte tepláky ve 44, fotbalová trika v 53 a džíny v 64. Jenže módu a styl nelze omezovat na čísla. Zakázali bychom Robertovi Redfordovi džíny? Nikdy!

Zachraňte minisukně!

Jedna za všechny – symbolem módy omezené věkem je sukně kousek pod zadek, kterou vymyslela na počátku šedesátých let anglická návrhářka Mary Quant. Minisukně dosáhla tak masové popularity, že když už jí ostatní návrháři měli plné zuby a rozhodli se ženy ,přemluvit‘ na midi délku, zvedla se vlna odporu a dokonce demonstrací.





Minisukně se totiž kromě kousku oblečení stala i symbolem nové ženy. Svobodné, volné a bezstarostné. Celá aféra se dokonce dostala na titulní stránky, jak vidíte dole. Magazín Life ze srpna roku 1970 si neochotnou výměnu krátkých sukní za dlouhé vzal za své hlavní téma.

Móda počátku 21. století má taky svá specifika. Prvky ze šatníku teenagerů se masově přesouvají do skříní jejich rodičů a nikdo už se nad tím nepozastaví. Dvacetiletou dceru a její čtyřicetiletou matku od sebe nemusíte vůbec rozeznat. Obě mají bokové džíny, triko s obrázkem, tenisky, pásek se cvoky a velkou barevnou kabelu. Co se pro vás hodí, a co ne se stalo mnohem víc věcí osobního vkusu než módního diktátu. Dnešní ,čtyřicítka‘ by si model své matky ze stejného věku vzala tak leda na maškarní.

Pravidla = váš vkus

Neexistuje špatné oblečení, jen špatná příležitost. To je zřejmě jediné pravidlo, které dnes v módě platí. A to jak pro ženy, tak pro muže. Proč by si Tina Turner nevzala na vystoupení mini, když má i ve svém věku výstavní nohy a krátká sukně či šaty se staly její image? Stejná Tina ale nosí na společenské příležitosti dlouhé šaty, konzervativní kalhotové kostýmky nebo elegantní dlouhé kabáty.

Hezky to vyjádřila stylistka webové stránky Planet Fashion Alison Tay. Když se k ní donesly výsledky citovaného průzkumu, rozhořčila se: "Cože?! To je ten největší módní fašismus, o jakém jsem kdy slyšela. Já tady radím lidem, aby se v módě ničeho nebáli, stanovovali si sami svá pravidla a dělali své vlastní chyby. Ať si nenechají diktovat vkus nebo styl nějakým obchoďákem. Věřím tomu, že jsou chvíle a místa, kdy je potřeba obléci se vhodně. Ale pořád jsou i chvíle a místa, kdy se máme oblékat nevhodně! A lidi, kteří mají styl, poznají ten rozdíl."

Nejsem v tom moc ,mladá‘?

Skoro polovina žen,které oslovil obchodní dům Golden Square ve své anketě, uvedla, že se bojí, aby si o nich jejich okolí nemyslelo, že se oblékají příliš mladistvě. Otázka je, co tenhle termín znamená. Poznáte to, až když se podíváte na konkrétní ženy kolem sebe. Některým může slušet triko s medvídkem Pú třeba v padesáti, ale u jiných vypadá nepatřičně i džínová sukně. Protože jde o otázku osobního stylu, těžko se hodnotí. Postavte se před odchodem z domova před velké zrcadlo a řekněte si, jestli se v tom, co máte na sobě, cítíte dobře a volně. Jakmile se bojíte, že budete muset celý den zatahovat břicho nebo schovávat nohy, něco je špatně.

Pánové, nemládněte

Móda je k mužům tolerantnější, proto dost často usínají na vavřínech. Jenže i oni v určitém věku z některých věcí ,vyrostou'. Pánové, šortky na veřejnosti odložte ve chvíli, kdy vaše nohy přestanou být zveřejnitelné.

Tepláky nejsou víkendovým městským oblečením. Ani na nákup do obchodního centra.

Baseballové čepice už přestali nosit jako běžnou pokrývku hlavy i američtí venkovani. Následujte je.

Na džíny nejste staří nikdy – ale obepnuté nebo hodně rozdrbané noste jen tehdy, můžete-li si to dovolit.

Pozor na vedlejší efekt krize středního věku. Sporťák a mladá holka vám slušet budou, ale image rebelského rockera nemusí vždy sednout. Kožená nebo džínová bunda, triko s logem Rolling Stones a boty koně vypadají na muži typu ,strejda' směšně. Tenisky, botasky a mikiny začněte pomalu odkládat po šedesátce. On i ten Robert Redford teď lépe vypadá v saku a polobotkách.