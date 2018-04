Jste feministka? Odpovězte si v testu na deset otázek

Na tom, že feminismus je souboru teorií a hnutí, které chtějí popsat a potírat společenské jevy, které utlačují ženy, se shodne nejvíc lidí. Za dob tatíčka Masaryka, který byl ctitelem těchto myšlenek, si podobně nastavené dámy říkaly ženské hnutí, řešily ženskou otázku. Feminismus přišel později a snahy vyměnit mu jmenný kabátek nikdy nepadly na úrodnou půdu.

Kvo, kvo, kvóty

Antifeministé tvrdí, že kvóty jsou berličkou pomáhající neschopným na úkor těch talentovanějších ovšem s nevhodným pohlavím. S nimi v podstatě souhlasí jedna část žen, většinou ta, která se vlastní pílí a odříkáním dostala až na úplný kariérní Olymp, jenž sdílí s mužskými bohy. Podle nich je správná cesta právě a pouze ta zahrnující spoustu vlastní píle a odříkání. I za cenu, že budete muset být pilnější a odříkavější než mužští konkurenti.

Druhá část žen si myslí, že by tak nějak mělo stačit prokázat stejné schopnosti a mít pak stejné šance. Tihle lidé věří, že kvóty by tomu mohly pomoct, protože by přiměly bosse po nějaké té schopné ženě se porozhlédnout, a ne ji přehlédnout. Takže ano, sice ne všechny, ale většina feministek by nějakou tu kvótu aspoň na přechodnou dobu uvítala. A co vy?

Jste pro zavádění kvót pro ženy?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 29. srpna 2010. Anketa je uzavřena. Ne 1519 Ano 443