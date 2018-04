Jste čokoholici? Máme pro vás ty nejlepší recepty

O čokoládě Láska a čokoláda patří k sobě. Jejich afrodiziakální účinky znali už staří Aztékové. A vědci jejich zkušenost potvrzují. Čokoláda odstraňuje napětí a stres a prokázaně navozuje pocit uvolnění a uspokojení. Může za to tryptofan, který má vliv na hladinu endorfinů v mozku. A endorfiny jsou považovány za hormony dobré nálady.

BROWNIES S TŘEŠNĚMI

Příprava: 25 minut + 25 minut pečení

Na 1 formu 40x20 cm

* 250 g hořké čokolády, nejlépe se 70 % kakaové hmoty * 200 g másla + trochu na vymazání * 4 vejce * 250 g třtinového cukru * 80 g hladké mouky * 2 lžíce kakaa holandského typu * 50 g hořké čokolády s višněmi * 50 g mléčné čokolády

K podávání:

* 400 g mražených třešní nebo višní * cukr krupice dle chuti * 1 lžíce citronové šťávy na dochucení

1. Troubu předehřejeme na 170 stupňů. Zapékací misku nebo pekáček vyložíme pečicím papírem nebo fólií na pečení a důkladně vytřeme máslem. Hořkou čokoládu nalámeme do misky, přidáme kousky másla a rozehřejeme ve vodní lázni. Mícháme, dokud se čokoláda a máslo nerozpustí, a necháme za občasného promíchání vychladit na pokojovou teplotu. Obě zbylé čokolády nakrájíme ostrým nožem na kousky. Mouku v misce promícháme s kakaem.

2. Do zadělávací mísy vyklepneme vejce, přisypeme cukr a elektrickým šlehačem šleháme do pěny, dokud hmota nezdvojnásobí svůj objem. Do našlehaných vajec s cukrem vmícháme rozpuštěnou čokoládu s máslem a přes sítko prosejeme mouku s kakaem. Opět zlehka promícháme a vmícháme nasekanou višňovou a mléčnou čokoládu. Směs přelijeme do formy, uhladíme a pečeme v předehřáté troubě asi 20-25 minut. Pozor na vysušení, brownies mají mít na povrchu kůrčičku, ale těsto má být vláčné a uprostřed se trochu chvět.

3. Vychladlé brownies nakrájíme na kousky a podáváme s ovocnou omáčkou. Třešně nebo višně vsypeme do kastrůlku se silným dnem, posypeme 2 lžícemi cukru. Omáčku vaříme na mírném ohni, až šťáva, kterou ovoce pustilo, získá konzistenci sirupu. Pak ji dochutíme citronovou šťávou a cukrem.

SMETANOVÉ LANÝŽE S KÁVOU A WHISKY

Příprava: 60 minut + chlazení

Na asi 40 kusů

* 250 ml smetany 33% * 2 lžíce rozpustné kávy * 2 lžíce medu * 300 g hořké čokolády * 50 g másla * 25 cl whisky * 100 g čokoládové polevy - hotový výrobek * 50 g kakaa holandského typu

1. Smetanu vlijeme do hrnce se silným dnem, zahřejeme a necháme přejít varem. Stáhneme z ohně, osladíme medem a vmícháme instantní kávu. Přidáme na kousky nalámanou čokoládu, máslo, whisky a mícháme, až se čokoláda úplně rozpustí a utvoří se hladký krém. Necháme v chladničce dobře ztuhnout, trvá to asi 4 hodiny. Z čokoládové hmoty tvarujeme pomocí zmrzlinových kleští malé koule a pokládáme je na plech nebo tác vyložený pečicím papírem.

2. Lanýže dáme opět ztuhnout do lednice a potom je z poloviny namáčíme do čokoládové polevy připravené podle návodu na obalu. Po ztuhnutí čokolády lehce obalíme druhou polovinu v kakau a lanýže vkládáme do papírových košíčků na bonbony.

NADÝCHANÉ SUŠENKY

Příprava: 15 minut + 10 minut pečení

Na asi 8-10 kusů (2 plechy)

* 50 g másla * 50 g cukru moučka * 1 vejce * 60 g hladké mouky * 1 polévková lžíce kakaa holandského typu * 1/4 kávové lžičky kypřicího prášku * 25 g nasekané čokolády na vaření

Na čokoládovou náplň:

* 100 g hořké čokolády na vaření * 75 ml smetany na šlehání * 1 lžička medu * 1 lžíce másla

1. Mouku a cukr prosejeme do mísy společně s kypřicím práškem a kakaem. Do druhé mísy vyklepneme vejce, přidáme rozpuštěné zchladlé máslo a prošleháme. Obě směsi prošleháme a vmícháme posekanou čokoládu. Plech vyložíme pečicím papírem a kávovou lžičkou děláme malé kopečky. Pečeme asi 10 minut v rozpálené troubě při teplotě 160 stupňů.

2. Sušenky necháme vychladnout. Polovinu jich potřeme čokoládovou náplní a spojíme. Na náplň v kastrůlku zahřejeme smetanu, nalámeme do ní čokoládu, přidáme med a máslo a mícháme, dokud se čokoláda nerozpustí na hladký krém. Necháme trochu zchladnout a ještě teplým krémem potřeme sušenky.

Tip

Sušenky nedáváme na horký plech, roztékají se. Můžete je také spojit hotovou čokoládovou omáčkou nebo polevou a předem je lehce potřít ostřejší ovocnou marmeládou.

DVOUBAREVNÝ DORT SE ŠLEHAČKOU

Příprava: 45 minut + 45-50 minut pečení

Pro 4 osoby

* 225 g čokolády na vaření * 225 g másla * 225 g cukru moučka * 5 vajec * 150 g mletých loupaných mandlí * 150 g hladké mouky * máslo a strouhanka na vymazání formy

Na náplň:

* 400 ml smetany na šlehání 33-40% * 1 lžíce cukru moučka * 20 g hořké čokolády na ozdobu

1. Troubu předehřejeme na 175-180 stupňů, formu vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Čokoládu nalámeme do misky, položíme na hrnec s vroucí vodou a za občasného míchání čokoládu rozpustíme. Vyjmeme z lázně a necháme za občasného zamíchání vychladnout. Čokoládu můžeme rozpustit také v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň 1-2 minuty a pak ji utřít stěrkou dohladka.

2. V míse utřeme nebo vyšleháme máslo a dvě třetiny cukru do pěny, přidáme vychladlou čokoládu (nesmí být horká , hmota by se srazila), žloutky, mandle a zamícháme. Z bílků a zbylého cukru vyšleháme tuhý sníh, prosejeme mouku a postupně vmícháme do hmoty. Promícháme zlehka a pomalu, aby sníh nespadl a těsto nakypřil.

3. Naplníme předem vymazanou a vysypanou formu, stěrkou uhladíme povrch a pečeme v předehřáté troubě asi 45-50 minut. Ke konci pečení můžeme dort zakrýt pečicím papírem, aby se na povrchu nepřipaloval. Než dort vyndáme z trouby, zkusíme špejlí v jeho středu, jestli těsto nelepí. Necháme vychladit nejlépe na mřížce a překlopíme na tác.

4. Smetanu ušleháme se lžící cukru na tuhou šlehačku. Dort prokrojíme na půl, potřeme asi polovinou ušlehané smetany a zbylou šlehačkou potřeme povrch dortu. Posypeme nastrouhanou čokoládou nebo čokoládovými hoblinkami a podáváme.

ČOKOLÁDOVÉ FONDUE S OVOCEM

Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby

* 500 g očištěného a nakrájeného čerstvého ovoce (fíky, hrušky apod.) * 1/2 citronu * 300 g hořké kvalitní čokolády * 100-150 ml smetany 33% * 4 cl ovocného likéru * 50 g posekaných oříšků * 40 g strouhaného kokosu

1. Ovoce omyjeme a fíky nakrájíme na osminky. Hrušky rozčtvrtíme, vykrojíme jádřince a překrájíme na užší dílky a potřeme na řezu citronovou šťávou, aby ovoce nezhnědlo. Hrnec na fondue vložíme do většího kastrůlku s vodou a ve vodní lázni ohřejeme smetanu, přidáme nalámanou čokoládu a za stálého míchání ji rozpustíme. Nádobu na fondue s rozpuštěnou čokoládou přendáme na vařič na stole a dochutíme ovocným likérem. Jednotlivá sousta ovoce napichujeme na vidličky, namáčíme do teplé čokolády a potom lehce obalujeme podle chuti v nasekaných oříšcích nebo kokosu.

Tip

Fondue můžete připravit jak z hořké, tak mléčné i bílé čokolády nebo jejich kombinace.

Není nad horkou čokoládu Oříšky před nasekáním můžete předem nasucho opražit.

K čokoládovým fondue můžete rovněž podávat mističky s různými semínky, např. slunečnicovými, sezamem apod., a jednotlivá sousta si dle libosti posypat či přímo v misce obalit.

Na dochucení můžete použít libovolný ovocný likér dle vaší chuti nebo ovocný destilát, koňak i whisky.

Ovoce vybírejte pěkně zralé, ale spíše pevnější druhy, které lze dobře napíchnout na vidličku nebo napichovátko, aby do čokoládového krému nesklouzávalo.

HRUŠKOVÝ DORT S HOBLINKAMI

Příprava: 40 minut + 20 minut pečení + doba na chlazení

Na dortovou formu o průměru 23 cm

Na těsto:

* 75 g polohrubé mouky * 75 g cukru krupice * 100 ml kysané smetany * 60 g změklého másla + trochu na vymazání formy * 15 g kakaa holandského typu * 1/2 lžičky prášku do pečiva * 1 malé vejce

Na náplň:

* 1 hruškový kompot, asi 1 sklenice * hrst vlašských ořechů * 1 sáček čirého dortového želé * asi 2 lžíce cukru * 1 lžíce citronové šťávy

Na krém:

* 100 g hořké čokolády * 250 g jemného polotučného tvarohu * 250 ml smetany 33% * 1-2 lžíce cukru krupice, dle chuti

1. Dortovou formu vymažeme máslem a dno vyložíme pečicím papírem. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Do mísy prosejeme mouku s kypřicím práškem, přidáme ostatní suroviny a elektrickým šlehačem promícháme na hladké těsto. Těsto rozetřeme do dortové formy a pečeme v předehřáté troubě asi 15-20 minut a necháme na mřížce vychladnout. Vychladlý korpus poklademe okapanými hruškami řezem dolů a do každé jamky po jádřinci vložíme ořech a uchováme i s formou v chladničce. Podle návodu na obalu připravíme z hruškové šťávy želé a dochutíme ho cukrem a citronovou šťávou a necháme zchladnout. Ještě vlažné želé přelijeme přes hrušky a necháme v chladu ztuhnout.

2. Mezitím si připravíme čokoládový krém. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, kousek čokolády si necháme na hoblinky na ozdobu.

3. Tvaroh ušleháme s cukrem a dvěma lžícemi smetany a postupně zašleháváme rozpuštěnou čokoládu. Šleháme, dokud nám nevznikne hladký krém. Nakonec do krému zlehka vmícháme ušlehanou smetanu. Krém rozetřeme rovnoměrně na želatinovou vrstvu a dáme do chladu ztuhnout. Před podáváním povrch dortu ozdobíme čokoládovými hoblinkami a krájíme na jednotlivé řezy.

Tip

Na dort můžeme použít i čerstvé oloupané hrušky, které krátce podusíme s cukrem, citronovou šťávou, hřebíčkem a vodou

PIŠKOTOVÉ ŘEZY S BÍLOU ČOKOLÁDOU

Příprava: 20 minut + 20 minut pečení + doba na vychladnutí

Na 1 plech

* 100 g másla + na vymazání * 150 g cukru moučka * 6 vajec, zvlášť žloutky a bílky * 100 g čokolády na vaření * 220 g hrubé mouky * 300-400 ml smetany na šlehání * 1 ztužovač šlehačky * 250-300 g čerstvých jahod * 300 g bílé čokoládové polevy, hotový výrobek * 50 g mléčné čokolády, na ozdobu

1. Čokoládu nalámeme na kousky, vložíme do kovové misky a rozehřejeme ve vodní lázni. V míse vyšleháme změklé máslo, cukr a žloutky do bílé pěny. Přidáme rozpuštěnou zchladlou čokoládu a mícháme, dokud se těsto nespojí a není hladké. Přisypeme prosátou mouku a zlehka zapracujeme tuhý sníh z bílků. Těsto rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem, který jsme potřeli máslem, a pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut.

2. Vyjmeme z trouby, stáhneme i s papírem z plechu a necháme vychladnout. Smetanu ušleháme na tuhou šlehačku. Jahody omyjeme, osušíme a nakrájíme na plátky. Potom těsto prokrojíme a spodní část potřeme polovinou šlehačky. Poklademe plátky jahod, potřeme zbylou šlehačkou a přiklopíme druhou polovinou těsta. Povrch polijeme čokoládovou polevou připravenou podle návodu a necháme v chladu ztuhnout. Nakrájíme jednotlivé porce na čtverce a podáváme ozdobené hoblinkami čokolády.

Tip

Při krájení namočte nůž do horké vody a po každém řezu ho otřete. Řezy budou čisté a hladké.

ČOKOLÁDOVÁ PĚNA S OVOCEM

Příprava: 25 minut + 1-2 hodiny chlazení

Pro 4 osoby

* 5 žloutků * 5 bílků * 120 g cukru krupice * 1 vanilkový cukr * 200 g tmavé hořké čokolády * 40 ml koňaku nebo sherry * 125 ml smetany na šlehání (33%)

Na ozdobu:

* 1 vanička physalis * 50 g čokolády na ozdobu

1. Čokoládu nalámeme do misky a do kastrůlku nalijeme vodu, kterou uvedeme k bodu varu.

2. Misku s čokoládou postavíme na kastrol s vroucí vodou a rozpustíme ji za stálého míchání dohladka. Můžeme ji také rozpustit v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň po dobu 20 vteřin.

3. Nad párou nebo ve vodní lázni šleháme v misce žloutky, vanilkový cukr a polovinu cukru krupice do husté pěny. Voda v lázni nesmí vařit, aby se vaječná pěna nesrazila.

4. Bílky vyšleháme se zbylým cukrem na lesklý pevný sníh. Smetanu vyšleháme ručně nebo elektrickým šlehačem na tuhou šlehačku.

5. Do vaječné pěny vmícháme rozehřátou čokoládu a koňak nebo sherry a zlehka promícháme. Čokoláda i pěna musí mít stejnou teplotu, aby se dobře spojily.

6. Do čokoládové pěny přidáme ušlehanou smetanu a lehce promícháme, aby se obě hmoty spojily, ale pěna zůstala nadýchaná.

7. Nakonec do pěny zlehka pomocí stěrky zapracujeme sníh z bílků. Čokoládu přes sníh opatrně překládáme, aby "nespadl".

8. Pěnu rozdělíme do skleněných pohárů nebo misek a dáme na hodinu až dvě vychladit. Před podáváním můžeme pěnu dát ještě na chvíli do mrazničky. Zdobíme hoblinkami čokolády a physalis napíchnutými na párátka.

Tip

Čokoládové hobliny nejsnáze připravíte, když čokoládu necháte trochu změknout mezi dlaněmi a škrabkou na brambory nebo zeleninu pak seškrabujete hoblinky.