Jsou ženy skutečně horší řidičky než muži?

MAHULENA BOČANOVÁ, 41 LET

Povolání: herečka

Rodina: vdaná, dcera Marina (7)

Vím, že si svým názorem udělám hodně nepřátel, ale jsem zvyklá říkat, co si myslím, takže to tak udělám i tentokrát. Řekla bych, že procentuálně vzato řídí vážně lépe muži, a to z prostého důvodu, že je to strašně baví. My auto používáme jako přesouvátko z místa na místo, oni se tou jízdou těší. Také se soustředí jen na ni.

My během jízdy vymyslíme, co bude k večeři, kam s dětmi, kdy na poštu, kdy na nákup, kdo má nový vztah, kdo se zrovna rozchází, kolik jsem zase ztloustla, co tomu všemu řekne Zuzka, jakej je ten novej Hřebejk.

A hlavně - a to se teď namíchne celá republika - není problém v tom, zda řídí hůř žena nebo muž, ale srovnání Pražáků a mimopražských řidičů z malých měst a vesnic. Tak to je masakr. Tam jsou rozdíly masivní.

Z mých letitých zkušeností za volantem, řídím dvacet dva let a v autě prakticky bydlím, taky vím, že nejagresivnější jsou řidiči BMW, strašlivě nebezpeční jsou řidiči s čepicí a všichni Holanďani. A je jedno, jestli jsou tito řidiči vlastníci poprsí nebo kníru.

Muži mají auto jako image a na ulicích se podle toho také chovají, ale myslím, že obecně vzato se s krizovou situací na silnici vypořádávají líp než ženy. Je mi to líto, jsem přeci jen žena, a to prý dokonce jedna z těch, co řídí skvěle, ale chci být spravedlivá. A tak prostě cítím, že co se týče řízení auta, mají muži nad námi ženami přece jen trochu navrch. Tak jim to privilegium nechme. Ono jich moc dalších už není.

PETR FEJK, 43 LET

Povolání: ředitel zoo

Rodina: ženatý, dcera Adéla (7) a nevlastní syn Oliver (14)

Obecně ano. A jestli neřídí hůř, tak určitě jinak. Ženy za volantem víc přemýšlejí, víc řídí rozumem. A to je podle mě chyba. Optimální řízení je souhra zautomatizovaných činností s intuicí. Jak se začne o situacích přemýšlet, meškají se rozhodující chvíle. Ženy za volantem meškají. Velkým handicapem mužů je, že se této ženské vlastnosti nedokážou přizpůsobit a počítat s ní.

Moje žena otlouká auto pravidelně. Nikdy se však nesrazila se ženou a vždy to byla chyba toho druhého. Souhlasím s ní.

Další špatnou vlastnost mužů za volantem dokumentuje v extrémní podobě jeden můj zážitek. Řidička udělala chybu. Za ní jedoucí muž na semaforech vystoupil a dal jí facku. Než jsem ho stačil chytit za límec, ujel. Namísto toho, aby v mužích vyvolávaly ženy gentlemanské sklony, realitou je opak. Auta v mužích podporují bezohlednost. Tím u mě ztrácejí spousty bodů. Něco takového u žen nepozoruji.

Zvláštní kategorií jsou ženy, které z místa spolujezdce řídí muže. Mám několik zkušeností, kdy mě na křižovatce nevybíravě seřvala žena za to, že jsem nedal přednost jejímu vcelku tichému a sympatickému muži. Z těchto i jiných důvodů mám za to, že si muži ani ženy nemají na silnici co vyčítat. Možná v jednom jsme za volantem jasně lepší. V couvání, což je dáno nedostatkem velkorysosti. My couváme opatrně, pomalu a s vědomím následků. A to je, myslím, postup ženy nedůstojný. Být dobrý v couvání není přednost, ale hanba.