Jsou ženy hloupější než muži?

Muži a ženy používají při myšlení jiné části mozku Muži jsou stejně inteligentní jako ženy, ale při rozumových výkonech využívají jiné části mozku. Nový výzkum amerických vědců přinesl vysvětlení, proč mužům spíše sedí hluboký ponor do jednoho problému a ženy zase zvládají více úkolů zároveň. Odpověď leží v šedé a bílé hmotě mozkové kůry. Jak ukázala vyšetření mozků mužů a žen pomocí moderních zobrazovacích metod na Kalifornské univerzitě, muži využívají spíše svoji šedou hmotu mozkovou (tvořenou nervovými buňkami, které z převážné části zajišťují myšlení) a mají jí také šestapůlkrát víc než ženy, zatímco ženy k témuž zaměstnávají hmotu bílou (tkáň vyplňující prostor mezi neurony), kteréžto mají zase desetkrát víc ony. "Neexistuje tedy jediná struktura mozku, odpovědná za inteligenci. Ale odlišné oblasti mozku zajišťují stejné intelektuální výkony," uvedl šéf výzkumu Richard Haier. Podle dosavadních znalostí šedá hmota představuje centra zpracování informací, bílá má na starosti jejich propojení. To podle spoluautora výzkumu Rexe Junga z Univerzity of New Mexiko vysvětluje, proč muži mají tendence lépe řešit úkoly zaměstnávající jedno centrum (matematika), zatímco ženy líp vyhodnocují nabyté informace a dávají je do souvislostí (jazykové schopnosti). Studie shledala i další rozdíly v oblastech mozku spojovaných s inteligencí - u žen se 84 procent šedé hmoty a 86 procent bílé hmoty zapojené při přemýšlení nachází ve frontálním laloku, zatímco u mužů se v této oblasti aktivuje jen 45 procent šedé hmoty a bílá hmota vůbec. Mužská centra rozumových schopností tedy jako kdyby byla v mozku více rozprostřena. To potvrzují i dřívější klinické nálezy - zranění čelních částí mozku může mít pro rozumové schopnosti žen daleko závažnější důsledky než pro muže. Více chytrých i hloupých

Fyziologické vysvětlení rozdílného přístupu k řešení problémů však v žádném případě neznamená, jak opakovaně zdůrazňují autoři výzkumu publikovaného v odborném časopise Neuroimage, že jedno pohlaví má vyšší inteligenci než druhé - je jen jinak strukturovaná. Pokud je nějaký rozdíl v inteligenci obou pohlaví, pak to není průměrné IQ žen a mužů, ale výskyt určitého IQ skóre v populaci. Muži daleko častěji obsazují místa na obou pólech známé Gaussovy křivky zobrazující rozložení inteligence v populaci, tedy je jich mnohem více mezi lidmi s vysoce nadprůměrnou inteligencí, ale také mezi lidmi s vysoce podprůměrnými rozumovými schopnostmi. To se potvrdilo i v celosvětových srovnávacích zkouškách z matematiky v roce 2001 - ve srovnání s dívkami téměř dvakrát tolik chlapců dosahovalo nejlepších výsledků, ale také jich mnohem víc odpovědělo na všechny otázky špatně. Muži lovci

Sociobiologie vysvětluje rozdíly mezi schopnostmi obou pohlaví evolučně. Kdysi dávno muž vyrážel na lov, musel se orientovat v terénu, plně soustředit jen na lov a pak zase trefit zpátky. Žena zůstávala v jeskyni, starala se o děti a přitom sháněla drobnou potravu, takže se geneticky "naučila" navazovat kontakt a propojovat více činností (informací). "Během lidské evoluce vznikly dva různé typy mozkového materiálu, ale oba určené pro inteligentní chování," uvedl na stránkách Kalifornské univerzity vedoucí výzkumu profesor Richard Haier.