Jsou na tom muži hůř než dřív?

Muži a vztahy se ženami Muži i ženy se musí vyrovnávat s tím, že tak, jak se mění jejich společenské role, objevují se i nové nároky na jejich vzájemný vztah. Jak najít porozumění mezi muži a ženami? Radí pražský psycholog Vladimír Pohl. • Vyhněte se nedorozumění

Nečekejte, že ten druhý hned pochopí, co od něj očekáváte. To by bylo přehnané. Základní nedorozumění vznikají tam, kde se člověk soustředí na své vlastní problémy a jakoby nevidí a nechápe potřeby a starosti těch druhých. • Respektujte se navzájem

Respekt k potřebám druhého a pochopení pro jeho starosti a ocenění jeho činů jsou základními pojivy rodiny. Každý z nás má potřebu být užitečný i pro jiné, být potřebný pro druhého. • Nevyčítejte, snažte se najít odstup

Sami si své chyby uvědomujeme, ale paradoxně vyčítáním budeme tísnit sami sebe a budeme o to protivnější. Přijdeme-li z práce obtíženi starostmi, stojí za to jít na procházku a starosti ze sebe setřepat. Přijdou pak i nápady a starosti vám neporostou do obludných rozměrů. • Partneři jako důvěrníci a spojenci

Berte to tak, že se váš partner může stát vaším spojencem a důvěrníkem, tím vy i váš vztah jen získáte. Společné řešení problémů je vždy lepší, než když se trápíte každý sám. • Nenuťte se navzájem k ničemu

Když budete respektovat názory partnera, budete mít o to větší šanci nabídnout ty své. Nabízejte, nenuťte, protože právě nezávaznou nabídkou nikoho nebudete tlačit ke zdi a vaše nápady projdou bez odmítavé opozice.