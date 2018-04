Některé pomůcky pro děti zpomalují jejich vývoj, raději se jim vyhněte

Sedačky a lehátka

Na autosedačky, běžné sedačky a vibrační i běžná lehátka upozorňují odborníci nejčastěji. Rodiče je pořizují kvůli bezpečí dítěte, ale to by v nich mělo trávit jenom omezený čas.

„V případě umísťování dětí či kojenců do lehátek nebo třeba do autosedaček v podstatě nezáleží na tom, zda se jedná o lehátko vibrační, či normální. Tyto pomůcky mají pevnou konstrukcí, využívají popruhy, které dítě v sedačce či lehátku fixují, aby nevypadlo. Jejich nejdůležitější úkol je splnit požadavky bezpečnosti dítěte,“ říká MUDr. Michaela Tomanová, primářka rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Labem. A dodává, že tím je bohužel značně omezen volný pohyb dítěte a může docházet k pomalejšímu rozvoji motorických funkcí, především když je dítě dlouhodobě v těchto lehátkách nebo sedačkách. Rizikovější je to pro děti, které už začínají samy lézt, stavět se a chodit.

„Přestože lehátka s hrazdičkami na zavěšení hraček mohou děti motivovat k zájmu o ně, jejich pohyb je limitován konstrukcí daného lehátka a upevnění v něm. Proto je potřeba tyto pomůcky používat pouze po dobu nezbytně nutnou. A nezapomeňte, že se sčítá doba strávená například v autosedačce i v lehátku,“ upozorňuje Tomanová.

Chodítka

Ještě více se odborníkům na dětskou fyziologii nelíbí používání chodítek a dalších pomůcek k chození. Chození je složitý proces, k němuž dítě dospěje až po vyzkoušení několika fází včetně chůze kolem nábytku. Nemá cenu snažit se jej uspěchat držením ručiček dítěte, jeho přidržováním nebo právě pořízením chodítka. Při takovém pohybu totiž dítě nezapojuje ty správné svalové skupiny a není dostatečně zpevněné.

„Negativní vliv na pohybový aparát při používání lehátek není tak velký jako u chodítek. V lehátku je dítě více či méně schoulené a je omezen jeho volný pohyb. Malý kojenec, který většinu času prospí, není až tak ohrožen. Špatný vliv se může projevit spíše při dlouhodobém užívání při bdění například i několik hodin denně, navíc ještě třeba v kombinaci s autosedačkou, která může být také připevněna na podvozek kočárku místo pevné korby, jako tzv. vajíčko. Vetší pozor si tedy musíme dávat u větších dětí, abychom je dlouhodobě nevystavovali omezenému pohybu,“ dodává doktorka Michaela Tomanová.

Závěsné houpačky

Houpačky na poskakování mezi dveřmi neposkytují oporu zad, nejsou proto vhodné k delšímu používání.

Mnoha rodičům se zdají jako skvělý způsob, jak se dítě může trochu vyřádit, když ještě neumí chodit, a zároveň mají jistotu, že jim nikam neuteče. Dítě se může chvíli bavit pohupováním a hrou s vlastní vahou těla, ale houpačky nejsou určené k pravidelnému a dlouhému používání. Většina z nich totiž poskytuje jen velmi malou oporu v rozkroku a vůbec žádnou v zádech, což je pro dítě nepřirozená a nevhodná pozice. Z houpačky navíc nemůže samo vylézt, a má tak omezené možnosti sociální interakce s rodinou.

Vodítka

Dětské kšíry a vodítka jsou kontroverzní téma. Existují děti a situace, kdy je jejich použití více než vhodné: pokud je dítě velmi impulzivní a má tendenci utíkat, trpí ADHD nebo poruchu autistického spektra nebo pokud máte vícerčata nebo několik malých dětí najednou.

Kšíry by měly dítěti obepínat hrudník nebo vést kolem obou ramen. Je třeba dítěti vysvětlit a předvést, jak se na nich pohybovat, jinak se ratolest podle svého zvyku rozběhne pryč, a když se vodítko napne, bude následovat stržení dozadu a pád na zem. Dětská vodítka se vyrábějí i s „batohy“ v líbivých designech, které si podle mnohých rodičů děti navlékají ochotněji než popruhy přes hrudník. Vodítka a kšíry by v každém případě měly být u dětí krátkodobou záležitostí pro místa s vysokou hustotou dopravy nebo lidí. Nejefektivnějším řešením je samozřejmě naučit dítě držet se rodičů a přecházet pouze na zelenou a po rozhlédnutí.

Odborníci ale důrazně varují před vodítky upevněnými k zápěstí malého dítěte. Pokud ho totiž prudce strhnete třeba před přibližujícím se autem, můžete mu způsobit úraz paže nebo vykloubení ramenního kloubu.

Helma na doma

Jestliže se vydáváte s potomkem na tříkolku, koloběžku, kolo, brusle nebo na lyže, bezpečnostní helma je nezbytností. Někteří rodiče to však se starostlivostí přehánějí a pořizují batolatům speciální helmičky, které mají ochránit jejich hlavičky před úderem o nábytek.



Bezpečnostní helmička pro batolata - podle odborníků děti nechrání, spíše jim škodí.

Děti, které se učí chodit, opravdu hodně padají, ale patří to k jejich věku, učí se tím pohybovat v prostoru, rozeznávat vzdálenosti a brzy se dostaví i respekt z výšek. A i když jejich pády mohou vypadat strašně, dítě padá většinou pouze z několika centimetrů své vlastní výšky. Helmička to rozhodně nevyřeší, naopak nepřiměřeně zatíží vyvíjející se páteř a bude dítěti na hlavě zbytečnou zátěží. Dítě se také nemusí naučit potřebné opatrnosti, protože s helmičkou se bude moci pohybovat „jako tank“ bez bolestivých následků.

„Je proti přírodě doporučovat nošení helmy doma. To může mít celou řadu jiných rizik, od vzniku alergií a vyrážek, protože dítě se v sebelepším materiálu prostě potí, až po vážnější poruchy vývoje krčního svalstva,“ uvedla pro OnaDnes.cz lékařka Hana Cabrnochová.

Nejde ovšem o helmičku, kterou někdy lékaři předepisují dětem s plochou nebo jinak deformovanou hlavičkou, ta má své lékařské opodstatnění a dětem dokáže velmi účinně pomoci (více zde).

Vysoké židle

Vysoké židle jsou mezi rodiči velmi oblíbené, dítě si tak mohou posadit ke stolu a nemusí se k němu krčit. Pokud ji používáte správně a vyberete bezpečnou židli, která se snadno nepřevrhne, dítěti nic nehrozí.

Děti by neměly ve vysokých židličkách sedět, dokud to ještě samy neumí bez opory a rodiče by je nikdy neměly nechávat bez dozoru.

Ale problémy snadno vzniknou, pokud dítě v židličce necháváte bez dozoru, její převrhnutí a pád totiž může vést k nepříjemným úrazům. Dítě by se také nemělo do židličky posazovat dokud neumí samostatně sedět, a ani poté by v ní nemělo trávit příliš mnoho času. Není to místo, ze kterého by mělo sledovat pohádky, nebo tam vysedávat delší dobu. Pro děti je zkrátka přirozený pohyb a jakékoliv jeho dlouhodobé omezování jim neprospívá.