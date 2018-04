Jsme všichni šílení? Nové duševní choroby, v nichž se najde každý

Hromadící porucha (hoarding disorder) Porucha, jejíž příznaky občas přepadnou téměř každého z nás. Patří mezi ně sentimentální hromadění bezcenných věcí, jako jsou hračky z dětství, staré výtisky časopisů nebo vystřižené články s pro nás zajímavým obsahem. Ať už si notoričtí vystřihovači novinových článků myslí o svém označení cokoli, "hromadící porucha" bude nejspíše zařazena do DSM-V. Porucha přejídání (binge eating disorder) Velmi rozporuplný je návrh "poruchy přejídání", proti němuž se staví jeden z nejzřetelnějších kritiků DSM-V profesor Christopher Lane, autor knihy Stydlivost: Jak se z normálního chování stane nemoc (Shyness: How Normal Behaviour Became A Sickness). Obává se, že by poruchou přejídání pravděpodobně trpěla většina obézních lidí. "Průzkum těchto příčin byl dosud neprůkazný a vysoce spekulativní, takže jsem velmi rozčilen tímto návrhem," vyjádřil se Lane. S jeho názorem nesouhlasí doktor David Haslam z Národního fora obezity: "Toto je vážný problém, který se týká až 20 % obézních pacientů." "Léčit to stále stejným způsobem - radou, aby zhubli, cvičili a dokonce se podrobili operaci - může být katastrofální, pokud nejsou vyřešeny emocionální problémy." Kognitivní porucha tempa (cognitive tempo disorder) Složitý odborný název lze laicky nahradit výrazem nadměrná lenost. Příznaky zahrnují snění, nečinnost a lenivost. Pokud bude oficiálně schválena, nebude zřejmě o pacienty nouze. Porucha občasných výbuchů (intermittent explosive disorder) Stav, který se vyhne snad jen naprostým flegmatikům a kliďasům, bude pravděpodobně léčitelný. Náhlý vztek tak zažene pilulka a nadávky vzteklouna okolí omluví duševní poruchou. Absexualita aneb Whitehouse syndrom Nejbizarnější z navržených dodatků je definován jako vzrušení z pobouření pornografií. Za svůj název vděčí britské agitátorce Mary Whitehouse, která v 70. letech bojovala proti sexuálnímu obsahu v televizi. Obecně by touto poruchou mohl trpět každý, komu vadí sex, porno či odhalené ženské poprsí v médiích. Formálnější název "absexualita" byl vytvořen jistou Carol Queen, majitelkou sex shopu v San Francisku. Ta ho používá k popisu těch, kdo protestují proti její práci. Dokonce vede kampaň na podporu zařazení této "nemoci" do DSM-V. Zatím to však vypadá, že její poněkud výstřední nápad přes operační skupinu neprojde. Hypersexualita Jako protiklad k absexualitě byl navrhnut hypersexuální syndrom neboli závislost na sexu. Ta je příznačná touhou po více partnerech a v současné době se z ní léčí například golfista Tiger Woods. V minulosti tohoto lékařského pojmu využil i záletník Michael Douglas a nechal se dobrovolně léčit. I proti tomuto návrhu ostře vystupuje profesor Lane možná i proto, že mezi symptomy patří i pouhé časté fantazírování o sexu a jeho plánování. Podle posledních výzkumů myslí muži na sex v průměru 13x denně, dá se tedy myšlenka na sex třeba 20x denně považovat už za poruchu? Podle jiných údajů pomyslí průměrný muž na sex dokonce každých 52 vteřin.