Jsme racionální a moderní. Tak proč věříme kartářkám a věštkyním?

Jestli máte pocit, že k různým věštkyním chodí jen dámy v batikovaných šatech s délkou na kotníky nebo přecitlivělé hysterky, které si neví rady se životem a stále potřebují konzultovat svůj osud s křišťálovou koulí, jste na omylu. Touhu radit se s vyšší mocí a nahlédnout do svého osudu mají i vysoce postavené manažerky, vědkyně i podnikatelky. Zkrátka zřejmě všechny kromě členek spolku skeptiků Sisyfos.

Ženská záležitost

Řada mých kamarádek je vzdělaných, mají dobrou práci, rodiny, plány a především jsou racionální. Vědí si rady se životem, mají zkušenosti a na všechny potíže víceméně řešení. To platí ovšem jen do třetí dvojky vína. Pak se racionalita začíná rozplývat ve skleničce a na řadu přichází duchovno. Nebo přesněji řečeno záhadno a magie. Prostě nás to láká. Věřit, že nad námi někdo nebo cosi vyššího je.

"Mám za sebou pár návštěv u kartářky," vypráví osmatřicetiletá manažerka Sylva Vránová. "Zpočátku jsem tam šla ze zvědavosti. Moc jsem tomu nevěřila a byla víceméně skeptická. Tak jsem si pěkně nechala nejprve vyložit minulost, a když mi kartářka do puntíku řekla, co mám za sebou, skoro bych se hádala, že jí to někdo musel říct. Věděla toho hodně a i poměrně nepříjemné věci. Od té doby se k ní chodím radit tak jednou dvakrát ročně. Je to pro mě taková terapie. Vím pak, co mě plus minus čeká, a jak se na to připravit. A musím říct, že se ještě ani jednou nesekla. Až mě to děsí," vypráví osmatřicetiletá Sylva Vránová.

Možná vám to připadá směšné. Říkáte si, že je to jen přiznání nějaké labilní ženy, která je ochotná platit za bláboly šejdířů. Jenže i další z nás vytahují ze své třinácté komnaty zkušenosti s magií.

"Doma v šuplíku mi leží pečlivě vypracovaný horoskop. Jako racionálně uvažující psycholožka bych si mohla říkat, že to jsou opravdu nesmysly a že si kartářky a jim podobní mohou prostě vymýšlet, co chtějí, a určitý typ lidí jim to spolkne i s navijákem. Má ženská intuice ale říká něco jiného," přiznává i psychoterapeutka Markéta Jedličková z Prahy.

I ženy, které zkoumají zákruty naší duše, prostě někdy potřebují konzultaci o svém vlastním životě. Tak navštíví čarodějku. Mimochodem, všimli jste si, že až na pár výjimek bývají kartářkami či věštkyněmi všeho druhu většinou také ženy? Není to jen tak náhodou.

Ilustrační foto

Podle některých teorií je to tím, že jsme senzitivnější a jisté nadpřirozené schopnosti má každá z nás. Jen je prý najít. Samozřejmě, že s magií si pohrávají i muži. Znám podnikatele, který se vždy před nějakým důležitým firemním rozhodnutím chodí radit s anděly. Ale bývá to spíš výjimka.

"Čarodějnictví je téměř výhradně ženský způsob pomoci. Popovídat si, napojit se na intuici. Žádné pádné argumenty, žádné racionální jednání. Muže to spíše popouzí, většinou to nechápou," tvrdí psycholog Jeroným Klimeš a vysvětluje tak náš zájem o tajemno.

Krize, muži, krize

Kdy potkám toho pravého, kdy se vylepší skomírající vztah s manželem, jak dopadne první rande s panem nejúžasnějším na světě? To jsou nejčastější důvody, kdy jsme ochotné vytáhnout z peněženky pětistovku i víc a dát si vyložit taroty nebo nahlédnout do skleněné koule.

"Vždycky, když jsme měla vztahové krize, zašla jsem za kartářkou paní Kludskou," přiznává otevřeně zpěvačka Bára Basiková. "Jednak jsem to brala jako terapii a pak jsem věděla, že mi nelže. Je to možná iracionální, ale její rady mi hlavně s láskou pomohly."

Ve vleku magie jsme prostě hlavně kvůli citům a emocím. Je to jasné. Jsou stejně iracionální jako kouzla a čáry. Láska hýbe našimi životy prostě víc než hmotné statky nebo kariéra. Na té můžeme koneckonců zapracovat a žádná kouzla nám úspěch nepřinesou. Ale kdy potkáme toho pravého, to je věc osudu, hvězd a magie. Potvrzuje to i známá kartářka Marcela Košanová: "Ženy tvoří určitě většinu mé klientely. Ne že by muži nechodili také, ale bab, jak já říkám, je prostě většina. A je to jasné.

Ivana Janků nabízí výklad tarotových karet.

Chlap se přijde zeptat, kdy se mu konečně rozjede podnikání, jestli je čas na prodej akcií a tak. To ženy ne. Ty mladší chodí zásadně kvůli mužům. Někdy ani nechtějí znát další souvislosti, jen si nechávají vyložit na NĚJ případně na dobu, kdy HO konečně potkají. Úplně nejvíc klientek kvůli chlapům mám v posledních letech tak od půlky ledna. Zajímá je zřejmě, jestli letos konečně oslaví Valentýna s tím pravým..."



Čarodějka Košinová dál vypráví o tom, kolik žen se k ní stále vrací. A to dokonce ani ne tak pro poznání budoucnosti, ale kvůli spojení se ženskou silou, kterou čarodějky bezesporu mají. "Jsme silné, a proto nás po staletí nenáviděli. Proto řada z nás končila na hranici, kam nás posílali muži. Báli se totiž rituálů, které čarodějky znají a dovedou rozvíjet. Řada mých klientek pak nechodí jen na karty, ale jezdí i na seance prostě poznat sama sebe, svou ženskou energii."

Kromě lásky pak nejčastěji řešíme děti a vztahy jako takové. A to vždy v období krize. "Před lety jsem byla ve vztahové krizi. Nevycházelo mi to s přítelem, měla jsem potíže i s kamarádkami. Zdálo se mi, že se stále dokola opakují v mém životě stejné situace. Začala jsem hledat odpovědi i jinde. Zkoušela jsem karty, runy, rodinné konstalace, ale to nebylo ono. Přece jen jsem víc racionální typ. Dostala mě ale numerologie. Mám pocit, že čísla nelžou, ledacos se dá spočítat. A hlavně jsem si několikrát ověřila, že to skutečně funguje. Sobě ji nedělám příliš ráda, ale když mám krizi, tak si numerickou mřížku vypočítám," říká Iveta Mitásková, personální manažerka.

Tak vážné to zase není

Nejsou to ale jen krize, které nás ženou do "čarodějných slují". Někdy se prostě hrou osudu dobře bavíme. "Před lety jsem od kamarádky dostala andělské karty. Nejdřív jsem si myslela, že se asi úplně zbláznila, a založila je do šuplíku. Pak jsem je ale vytáhla a jen tak si je začala vykládat. Začalo mě to bavit. Teď je nosím s sebou všude v kabelce, a když mám chuť, tak si vyložím. Určitě se tím ale nijak zvlášť nezabývám, je to spíš legrace. Ovšem někdy se přistihnu, že na poselství anděla myslím," usmívá se čtyřicetiletá IT odbornice Karolína Hadačková, do které byste těžko řekli, že než začne programovat, poradí se s andělskými kartami, aby věděla, jak to dneska půjde.