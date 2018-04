Jsme na mateřské, učíme se věštit

13:45 , aktualizováno 13:45

Vláda mění rodičovskou. Rodiče malých dětí si budou muset od ledna předem volit, jak dlouho zůstanou doma. Kdo se rozhodne špatně, má smůlu. Verdikt bude nevratný. Co na to říkají ženy na mateřské a proč to vůbec ministr práce Petr Nečas navrhl?