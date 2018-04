Jsem zmatená

Jen si přečíst složení a člověk má po chuti. Je dobré si vzpomenout na lidi, kteří žili v bídě, nikdy neměli akné ani žlučové kameny.Takže co si vybrat z celého toho zmatku na trhu?

Potraviny, které nejsou zabalené, ale musíte si je připravit - rýži, jáhly, zeleninu, starší a tvrdší chleba, meltu. Mnoho mléčných výrobků nekupovat. Zahleňují a podporují akné. Mléko nejde na odbyt, proto taková propagace.

Barevné limonády vám na zdraví též nepřidají. Když to jednoduše shrnu. Jíst velmi chudě, málo a pít čistou vodu, nepřejídat se, málo mastit a pracovat. K tomu si často vyšlápnout do přírody. Je to jednoduché, ale i složité zároveň. S pozdravem Jitka