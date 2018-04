Jsem závislá... na rituálech, říká Tereza Pergnerová

ČTĚTE TAKÉ: Utajené pravdy Terezy Pergnerové

Kdo se bude starat o domácnost, když teď budete den co den v práci?

Já, musím to zvládnout dopoledne, kdy bude Sam ve škole. Ženský práce zůstávají na mně, protože nechci, aby se můj muž cítil zvláštně.

Co si pořídit třeba paní na úklid?

To nechceme.



Nepůsobíte zrovna jako nadšená kuchařka.

Ale já jsem výborná kuchařka! Vařím denně a ráda.

A co žehlení košil?

To je úmor. A já je navíc nechávám přeschnout. Ale maminka mi poradila, že žehlení nejlépe ubývá večer při televizi.

Kdo bude žehlit, když teď budete večer co večer v práci?

Musím žehlit dopoledne, když bude Sam ve škole. Jirkovi bych si nedovolila říct: vyžehli si sám.

Mít pomocnici byste považovala za selhání?

Naprosto. Je to dáno mou drogovou minulostí. Tyhle drobné, běžné úkony mě drží pohromadě.

Víte o tom, že takovým ženám, které vydělávají slušné peníze, starají se o děti a o domácnost, se s prominutím říká tažné krávy?

Říkám jim superženy. Já se jen snažím udržet si to, co mě postavilo na nohy, a to je běžná činnost. Ve chvíli, kdy je Samuel pryč a Jirka řekne, tak nevař, už mám nepříjemné pocity. Já mám tyhle práce jako berli.

Přece si místo vaření můžete číst knížku...

Asi k tomu musím dospět. V tuhle chvíli jsem zřejmě ještě stále závislá na svých rituálech. A jestli mají vymizet, stane se to asi, aniž by to člověk plánoval.