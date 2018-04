Kvůli tenisu jsem shodila dvacet kilo, říká herečka Sabina Remundová

K rozhovoru jsme se sešly na netypickém místě - na tenisových kurtech. "Trávím tady víc času než v kavárnách. Moje děti několik let hrají tenis, když jsem pozorovala, jak je jejich trenér vyučuje, zatoužila jsem se sama k tenisu vrátit. Začala jsem držet dietu, shodila přes dvacet kilo, která jsem v těhotenstvích nabrala, přišla jsem na kurty, půjčila si raketu a dvě a půl hodiny bušila do zdi forhend. Nic jiného jsem neuměla. Trenér mě viděl a souhlasil, že to teda zkusíme. Asi se bál, že jim tu zeď příště zbořím," směje se nejstarší dcera herecké legendy Ivy Janžurové.

(39) je dcerou herečky Ivy Janžurové a režiséra Stanislava Remundy. Vystudovala DAMU, hraje v rodinném divadle.

Přelomový pro ni byl film Výlet, hrála v Tajnostech a nově v Lidicích, objevila se v seriálu Cukrárna.

Zfilmovány byly její dva scénáře: Život na psí knížku a Maryška – tu i režírovala.

Je vdaná za scénografa Adama Pitru, mají syna Vincenta (7) a dceru Adinu (5).

Na otázku, zda někdy těžila z toho, že má slavnou maminku, odpovídá: "Neměla jsem z toho žádné výhody, jak mi občas někdo podsouval. Spíš to byl stres. Když jsem byla malá, tak kamkoliv jsme přišli, byla maminka v centru pozornosti a v druhé vlně začali lidé studovat nás se sestrou, komu jsme podobné. Maminčina popularita mi dětství tímhle spíš zatížila."

Sabina Remundová o sobě tvrdí, že je stydlivý a plachý introvert, přesto pro ni herectví bylo přirozenou volbou, vyrostla v rodině herečky a režiséra, kde se hovory točily kolem divadla a se sestrou často trávila čas ve Vinohradském divadle. "Pamatuju si, jak jsme pro návštěvy parodovaly známé lidi. Líbilo se mi, že dovedeme naše diváky rozesmát. A k tomu mi ve škole moc nešly předměty jako matematika či chemie. Výběr konzervatoře byl jasný," říká herečka.

Do budoucna by se ale víc chtěla věnovat psaní scénářů. To si přeje i její maminka. "Rodiče spolu napsali několik divadelních her. Odmala jsem doma slýchala, že herectví je velká nesvoboda. Jako herečka jste závislá na nabídce, na tom, kdo vás režíruje, jak vás obléknou… U psaní jsi svým pánem, říkávala maminka," vysvětluje Sabina Remundová.

"Už jsem pracovala s režiséry, kteří neměli úroveň, což je neštěstí. Já se svou povahou si to nenechám líbit. Ale jsou kolegové, kteří sklapnou boty a drží krok. Někdy není jiná možnost."