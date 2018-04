Jsem ráda, když svoji profesi někde zavřu, říká policejní psycholožka

Vizitka Ludmila Čírtková (57) se narodila v Plzni, vystudovala gymnázium Jana Keplera v Praze.

(57) se narodila v Plzni, vystudovala gymnázium Jana Keplera v Praze. Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

Je vedoucí katedry společenských věd a proděkanka Fakulty bezpečnostního managementu pro vědu a výzkum na Policejní akademii ČR v Praze.

Působí jako soudní znalkyně, jako policejní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti.

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Více na www.bkb.cz

Vydala několik knih, poslední se jmenuje Moderní psychologie pro právníky.

Je podruhé vdaná, má dvě dospělé děti.

Když však jde sama po práci po ulici, nepřemýšlí, kdo je co zač. "Každý člověk je rád, když svoji profesi může někde zavřít a chvilku přepnout, přeladit na jiný program. Netrpím tím, že bych lidi na ulici sledovala. Navíc z tváře profil člověka udělat opravdu neumím," říká.

Ani z toho, jak mluvíme a jednáme s ostatními lidmi, se toho podle ní moc vypozorovat nedá. "To jsou jen mikrovzorky, které jsou vám naprosto k ničemu. Ale je třeba zajímavé, že hezcí lidé vyvolávají sympatie. Studie dokazují, že atraktivní lidé to mají v životě jednodušší, což platí i ve světě zločinu. S líbeznou tváří si nespojujeme velmi brutální chování," tvrdí.

Sama měla naposledy strach o svůj život nedávno. "Vystoupila jsem z tramvaje, široko daleko nikde nikdo, jen na rohu stáli tři muži. Když jsem kolem nich prošla a zahnula do boční ulice, měla jsem pocit, že se jeden odpoutal a jde za mnou. Přidala jsem do kroku, on přidal taky a já se začínala bát," vzpomíná.

V tu chvíli proto sáhla do kabelky pro sprej. "V hlavě mi běžely různé scénáře a já si řekla, že radši budu hysterická, než abych něco podcenila. Pak ten muž začal volat: "Paní docentko, paní docentko."

Tím to mohlo celé skončit, ale mě napadlo, že může jít o inscenaci, že je to fingované. Tak už jsem se s tím sprejem otáčela a najednou slyším: "To jsem já, kriminálka ta a ta, my jsme spolu dělali. Byl to bývalý kolega," směje se teď s odstupem.

Za profesionální deformaci by své jednání označila jen z části. "Dá se to tak nazvat. Na druhé straně si vybavím hned několik případů, kdy přesně takhle byla žena přepadena nebo znásilněna. A mně už pak v hlavě běží další příběh, co tohle všechno udělalo s ní, s rodinou, s partnerem," říká Ludmila Čírtková, která ve svém volnu pomáhá v Bílém kruhu bezpečí - organizaci zaměřené na pomoc obětem trestných činů. Přichází tam většinou ženy, ale výjimkou nejsou ani muži. (Čtěte také: Stále mě šokuje krutost tyranů)