Jsem posedlá jídlem, říká Markéta Hrubešová

"Tak přišly na řadu restaurace, ale i v nich se jídlo člověku přejí, já proto začala zkoušet vařit. Zjistila jsem, že mě to baví, jídlo je dobré a chutná i ostatním, až se z toho stala posedlost," přiznává. V oboru sleduje, co se dá. Nakupuje kuchařky, čte o novinkách, chodí do restaurací, doma zkouší nové recepty a sama je také vymýšlí. Nakonec z nich sepsala knihu, kterou nedávno vydala. Fotky dělala společně s manželem Davidem Krausem a o tom, že i focení jídel je umění, nám napsala svůj první blog.

Vizitka: Markéta Hrubešová (39) V dětství tančila balet a už tehdy získala několik filmových rolí. V šestnácti hrála ve filmu Oznamuje se láskám vašim.

Působila ve Východočeském divadle v Pardubicích, v divadle Skelet Pavla Trávníčka, nyní vystupuje s Divadelní společností Josefa Dvořáka.

Hrála například ve filmech Sedím na konári a je mi dobre, Andělské oči, Golet v údolí, Konec básníků v Čechách, Jak básníci neztracejí naději, v seriálech Zdivočelá země i v Ulici.

S režisérem Václavem Vorlíčkem natočila pokračování filmu Dívka na koštěti, který se objeví v kinech letos na podzim.

Vydala knihu o vaření Tak vařím já.

Je vdaná, jejím manželem je fotograf David Kraus. Mají spolu pětiletou dcerou Christel.

"Známí, rodina, přátelé k nám už léta chodí na jídlo. Spousta lidí si pak po každém takovém jídle brala recept a většinou se divili, jak je příprava jednoduchá. Začali mi říkat, ať všechno sepíšu a vydám kuchařku," vzpomíná, jak nápad na vydání vlastní kuchařky vzešel.

Rychlost je důležitá

"Snažila jsem se, aby recepty byly srozumitelné, pokud možno jednoduché a rychlé, protože sama vím, že když má někdo práci, dítě a partnera, ještě chce přitom kvalitně vařit a nespoléhat se jen na polotovary, je rychlost nezbytná," říká Markéta Hrubešová.

Připouští ale, že jí nedělá problém strávit v kuchyni při přípravě jídla hodiny. Nebere to jako nepříjemnou povinnost, ale jako odpočinek. Po narození dcery Christel však čas strávený v kuchyni musela omezit.

Jsem teď dole

V posledních letech je o Markétě Hrubešové více než jako o herečce slyšet právě jako o kuchařce. V televizi o vaření měla i vlastní pořad. Přiznává, že herecké nabídky na velké filmové role nyní nedostává. Čím to je, to netuší.

"Nechci si stěžovat, nechci mluvit ublíženě, samozřejmě bych chtěla něco natočit, to nepopírám, ale situaci, která je, beru jako fakt. S tím se nedá nic dělat. V herectví je to vždycky tak, že jste jednou nahoře a jednou dole. A já jsem teď dole," konstatuje Markéta Hrubešová.