Jsem na manželovi závislá a on má milenku!

Roky plynuly a já prostě zůstala doma. Nedávno jsem zjistila, že má manžel milenku.

Kdo to nezažil, nepochopí. Ta vlna nenávisti a přitom lítosti, že jsem rodině obětovala všechno a tohle je jeho vděk.

Přitom mě i zachvátila panika, blíží se padesátka a já jsem doma, bez práce a bez šance se vrátit ke svému oboru. On neví, že já už vím, a já dělám, že nic nevím.

Je to pro mne velmi těžké, když se vrací pozdě domů, a i kdyby opravdu byl na nějakém jednání, jak mi tvrdí, já už mu to neuvěřím. Bojím se vyvolat o tom debatu, co kdyby mě opustil? Kam bych šla? Všechno platí manžel, já žádné příjmy nemám. Dům je jeho a ani auto není napsáno na mě, ale na jeho firmu.

Pátrala jsem, co je to za holku. Samozřejmě od něj z práce a je hodně mladá. Když jsem se podívala do zrcadla, myslím opravdu kriticky podívala, bylo mi jasné, že nemám šanci. Ve všech dámských časopisech se dočtu, že bych si měla najít nějaký koníček, neupínat se na rodinu a trochu taky žít. To se lehce řekne, ale těžko zrealizuje.

Radí, že když se žena odpoutá od rodiny, manžel si jí začne více všímat a oceňovat její práci. Ale jak se mám odpoutat, když doma všechno už roky leží na mně. Dům je tak velký, že uklidit mi ho zabere dva dny, toho žehlení pro tři chlapy a každý den vařím teplé večeře. Všichni jsou zaneprázdnění, takže veškeré zařizování okolo domu a rodiny leží na mně. Jaký koníček bych si mohla najít?

Kamarádky chodí do práce, takže přes den, kdy já mám relativně volno, ony pracují. Odpoledne už zase nemívám čas já, takže se vidíme jen občas. Ale ony také nemají žádné koníčky. Když přijdou z práce, jsou rády, že obstarají domácnost, a na zábavu už jim nestačí síly.

Nevím, co mám dělat. Manžel si nepřeje, abych šla do práce, a já si to upřímně po tolika letech ani nedovedu představit. Musela bych najmout hospodyni, ale po tolika letech bez praxe dobře placenou práci nenajdu, takže co bych vydělala, spolkla by hospodyně. Kamarádky radí, abych počkala, že ho to přejde, ale co když ne?

Poraďte mi: Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 3430