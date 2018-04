Josef Karas: Muži v modelingu stárnou do elegance

Josef Karas výška: 191 cm

prsa: 106 cm

pas: 86 cm

boky: 102 cm

obuv: 44/45

košile 42

Úspěchy: Mr. Czech Republic 2010 (vítěz)

Mr. World, Seoul 2010 (2. místo, druhý nejkrásnější muž planety)

Web: www.josefkaras.com

Za pár měsíců dosáhnete Kristových let. Je věk v mužském modelingu také tak určující jako v tom ženském?

Je to jiné. U žen je věk hodně limitující, protože se na ženskou krásu kouká jinak, což mi připadá nespravedlivé. I ženy totiž umí stárnout. Muži v modelingu ale stárnou jinak, řekl bych, že do elegance. Rolí třeba v reklamách pro muže zralého věku je dostatek. V tomhle máme v módní branži navrch.

Holčičky sní o tom, že jednou budou modelkami, ale kluci asi takové sny nemívají. O jakém povolání jste snil vy?

Chtěl jsem být sportovcem a lékařem, což se mi skoro podařilo. Začal jsem dělat profesionálně atletiku, byl jsem na mistrovství světa v Japonsku a měl jsem i splněný limit pro účast na olympiádě 2008. Jenže pak jsem si zranil páteř, navíc vyměnil trenéra a můj domovský klub PSK Olymp Praha mě téměř ze dne na den vyhodil. Byl jsem právě u maminky v Kanadě, když jsem se dozvěděl, že mi vystěhovávají věci z ubytovny. Najednou jsem byl bez peněz a bez bydlení. Naštěstí mě podržela rodina. Ke sportu už jsem se ale kvůli zdravotním potížím nevrátil.

Jak jste se tedy dostal k modelingu?

Už při sportu jsem občas dělal přehlídky, točil reklamy. Nebral jsem to nijak vážně, spíš jen jako přivýdělek. Rodina mě v tom ale podporovala. Do soutěže Mr. Czech Republic, díky níž jsem se pak objevil na Mr. World, mě přihlásil otec, a já jsem s tím moc nesouhlasil. Měl jsem o téhle branži předsudky.

Jaké předsudky myslíte?

Mám pocit, že v mnoha zemích a hlavně v Česku lidé zakroutí očima, když vidí modela. Představují si zženštilý svět a já nevím co všechno ještě. Je to ale práce jako každá jiná.

Dívkám, které uspějí v Miss, se zpravidla změní život a stávají se z nich celebrity. Změnil se život i vám?

Stoprocentně. Otevřelo mi to některé dveře a je jen na mně, zda toho využiju. Nestačí se jen usmívat a tlachat.

Je mužský modeling hodně odlišný od ženského?

Ženský modeling je dravější. Musíte mít ostřejší lokty. Holky to opravdu nemají jednoduché, a přesto se jich do soutěže Miss každoročně hlásí takové množství. Je to i postojem médií, která z modelek dělají hvězdy, a malé holky pak sní o tom, že jednou budou stejně slavné. Kdyby média podobně vyzdvihovala lékaře a vědce, možná bychom měli víc krásných doktorek a vědkyň.

Je opravdu mužský modeling jedno z mála povolání, kde muži mají nižší plat než ženy?

Pravdou je, že v modelingu je větší poptávka po ženských, takže mezi mužskými modely se tolik peněz netočí. Záleží samozřejmě na tom, pro koho a kde pracujete.

Jaké jsou ideální míry pro modela? Existuje vůbec nějaké takové kritérium?

Modelové, kteří dělají přehlídky, mají většinou konfekční velikost 46 až 50, jsou to takoví útlí kluci. Já sám jsem spíš sportovní typ, mám velikost 54, takže přehlídky pro mě moc nejsou. Jednu dobu jsem si říkal, že zhubnu a nebudu tolik sportovat, ale se širokými rameny a výškou 190 cm stejně nic neudělám a mezi těmi hubenými kluky bych čněl. Typy jako já jsou spíš na focení a v oblibě jsou především v Německu a JAR.

Musíte držet diety, cvičit?

Když chcete být špičkový model, tak tomu samozřejmě musíte něco obětovat. Chcete-li být top manažer, nemůžete se od rána nalívat v hospodě a divit se, že už top manažer nejste.

Dbáte na pleť? Používáte kosmetiku, třeba proti vráskám?

S vráskami to řeším jinak, nechávám si narůst vousy. (smích)

