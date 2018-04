Josef Duben: Pangase se nebojte, obědval jsem ho v neděli

"Mezi zeměmi EU se důvěřuje veterinární autoritě země původu, kontrolují se patřičné certifikáty, nicméně namátkově se kontroluje i fyzicky. A pak navíc i v rámci mimořádných kontrolních akcí. Přísnější jsou kontroly z nečlenských zemí," vysvětlil v on-line rozhovoru Josef Duben.

Mluvčí Státní veterinární správy uvedl, že do Evropské unie, tedy i Česka, mohou jen suroviny a potraviny živočišného původu ze schválených závodů. "Kontrolují se jejich certifikáty, plus se dělají kontroly fyzické," dodal.

Jedna z otázek mířila i na přebalování masa, konkrétně drůbeže. "Kdo je odpovědný za takové maso, které když se přiveze do Evropy, tak se tady přebalí do jiného obalu a pak prodává pod jinou značkou?"

"Za zdravotní nezávadnost a kvalitu odpovídá výrobce. A tím se rozumí ten, kdo to naposledy zabalil. Je možné, že někdo něco doveze, nějak zpracuje, dodá, zabalí a označí. Ovšem dozorový orgán všechny kroky může na základě dokumentace kontrolovat a dosledovat. V současné době je na stole návrh předpisů, aby na výrobcích bylo uvedeno nejen, kdo to naposledy zabalil, ale jakého původu je to uvnitř," vysvětlil čtenářce v on-line rozhovoru Duben.

Čtenáři se samozřejmě ptali i na zmiňovaného pangase. "Zrovna v neděli jsme měli pangase. Byl dobrý. Při koupi mražených ryb doporučuji si přečíst hlaně složení. Kolik je masa, kolik je vody. Pokud nejsou ryby označeny jinak, může být obsah vody max 5 %. Pokud jsou glazované, chráněné před vysušením chladem, nebo je do nich přidaná voda pomocí povolených přídatných látek, může obsahovat vody více," odpověděl duben.

Německo se v poslední době několikrát zasloužilo o pořádný rozruch kvůli bezpečnosti potravin. První případ se týkal dioxinového vepřového masa a posléze vajec, u nichž nebyl jasný původ.

Teď by si podle německé veřejnoprávní televize ARD měli dát lidé pozor při konzumaci velmi oblíbených ryb pangas, mimo jiné nejprodávanějších ryb v Česku. Reportáž německé televize ukázala, že ryby pocházející z Vietnamu by nemusely být tak zdravé, jak by se mohlo zdát (více o případu čtěte zde).

Jak jsou v Česku kontrolované ryby, maso a další produkty ze zahraničí? Jakým zkouškám se podrobují a s jakým výsledkem? Měli by Češi jíst raději české potraviny?