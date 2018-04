Vyhněte se jo-jo efektu a zhubněte natrvalo

Jak si udržet nižší hmotnost - Způsob, jakým jste zhubli, by vás měl přivést k návykům, které vám nebudou nepříjemné. Naopak by vám měly zvýšit kvalitu života. - Buďte pozitivní. Pokud si nevěříte a už předem se smiřujete s tím, že se vám váha zase vrátí, často se tak i stane. - Musíte počítat s tím, že změna stravovacích návyků a životního stylu potrvá dlouho. - Po redukci váhy zvyšujte množství jídla jen pomalu a postupně. Nejlépe jednou týdně si kontrolujte hmotnost. Pokud se dopustíte "jídelních orgií", vraťte se okamžitě ke správným jídelním návykům. - Obecně se doporučuje zvýšit energetický příjem po skončení hubnutí o 400 kJ. Pokud i po 14 dnech bude váha dál klesat, můžete přidat dalších 400 kJ. - Nezapomínejte na sport a aktivní pohyb. Každý den byste pohybem měli vydat asi 1000 kJ. - Tepová frekvence při sportování by měla být okolo hodnoty "180 minus váš věk". - Předem se připravte na situace, které by mohly vést ke zvyšování hmotnosti, jako je například těhotenství, ukončení aktivní sportovní kariéry, ale třeba i Vánoce, rodinná dovolená nebo zimní měsíce. - Zbavte se ošacení, které jste měli před zhubnutím. Pokud začnete tloustnout, nové oblečení vás bude tlačit a "varovat".