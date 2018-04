Jogurty pomáhají i při ekzému

Přispívají ke správnému trávení a k udržení dostatečné obranyschopnosti.

Někdy však stačí příliš agresivní antibiotická léčba nebo prodělané střevní onemocnění a tato křehká rovnováha se naruší.

Obnovit ji mohou probiotika - speciální bakteriální kmeny, prověřené a vypěstované tak, aby měly co nejlepší účinek na střevní flóru. Nedávné studie dokazují, že probiotické přípravky mohou pomáhat i lidem s úporným ekzémem.

Hodné bakterie

Japonský profesor Yuchiro Jamashiro dokázal, že u nedonošených dětí probiotika snižují výskyt těžkých komplikací. Probiotika je možné do těla dodat prostřednictvím nejrůznějších potravinových doplňků nebo v mléčných výrobcích s živou bakteriální kulturou.

"U mléčných výrobků by měl výrobce vždy uvádět, jakou probiotickou kulturu použil. Ale většinou si na obalu už nepřečtete, kolik bakterií v balení je. Může jich být neúčinné množství," říká dietolog z pražského IKEM Pavel Suchánek.

"Probiotika nepřežívají dlouho. Moc bych nevěřil tomu, že třeba šest týdnů od výroby ještě mohou něco ovlivnit," dodává.

Bakterie zlepšují trávení i imunitu

Je to jen luxusní obal na bakterie. Takhle někteří lékaři charakterizují lidské tělo. Nadsázka je to jen trochu - zdá se to paradoxní, ale bakterií je v každém z nás více než buněk. Jejich správné fungování usnadňují probiotika neboli bakterie mléčného kvašení.

V lidském zažívacím ústrojí je přes jeden kilogram bakterií. Není třeba se jich bát, naopak. Vždyť pracují pro nás - bez nich by byl lidský metabolismus brzy v rozvratu. Moderní životní styl však tomuto po tisíce let budovanému soužití nepřeje.

"Dříve byli lidé v mnohem užším kontaktu s bakteriemi a posilovali tak svou přirozenou bakteriální flóru," říká alergoložka Sausen Sládková z pražského centra Mediscan.

Přispět k obnově původní rovnováhy mohou probiotika - živé bakteriální kmeny, které se do organismu dodávají zvenčí. Pro jejich podávání bývají dva důvody - působí příznivě na zažívací ústrojí a zároveň mohou zlepšit stav imunitního systému.

Napravují zažívání Lékaři je proto doporučují lidem, kteří trpí nejrůznějšími poruchami trávení - mají zácpu, nadýmání nebo bolestivé koliky. Osvědčují se i u nemocných s některými chronickými onemocněními střeva.

"Máme s nimi dobré zkušenosti například u pacientů s Crohnovou nemocí a vředovou kolitidou. Někteří z těchto lidí mohli vysadit dosud používanou léčbu a používají jen probiotika," říká gastroenterolog Pavel Kohout.

Svůj význam mají probiotika také u průjmů, zvláště u těch, které vzniknou v souvislosti s agresivní antibiotickou léčbou. "Stejně tak bych doporučila lidem, kteří se chystají na nějakou exotickou dovolenou, aby si s sebou zabalili preparát s probiotickou flórou jako prevenci cestovatelských průjmů," radí alergoložka Sládková.

Hodné bakterie rychle mizí

Druhým předpokládaným účinkem probiotik je zlepšení celkové obranyschopnosti organismu. Tento efekt se může projevit na nečekaném místě - třeba snížením počtu zubních kazů.

"Velmi dobré výsledky mají probiotika například při léčbě chronických infekcí močových cest nebo gynekologických zánětů," říká Sládková. Stejně tak již existují studie, které dokládají, že probiotika u dětí snižují nutnost podávání antibiotik a celkové nemocnosti.

Probiotické bakterie se na rozdíl od běžné střevní flóry ve střevě neusazují natrvalo. Pokud se s jejich přísunem přestane, rychle mizí. Stejně tak v mléčných výrobcích ubývají, tak jak běží čas od data výroby.

"Že by se někdo předávkoval probiotickou bakterií z jogurtu, to nehrozí. V tom výrobku se množí omezeně, a i kdyby jich bylo ve střevě příliš, organismus poškodit nemohou," říká Kohout.