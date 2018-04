1 bílý jogurt

1 kelímek polohrubé mouky

1/2 kelímku cukru

2 vajíčka

1/2 prášku do pečiva

(ovoce dle sezóny)

Vajíčka s cukrem umícháme do pěny, přidáme jogurt a nakonec polohrubou mouku s práškem do pečiva. Vše dobře zamícháme a vlijeme na vymazaný plech. Pokryjeme ovocem a dáme zapéci do předem vyhřáté trouby.